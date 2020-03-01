Необычные маршруты по Стамбулу

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Кофе, базар, граффити и другие яркие детали красивейшего района Стамбула

Nadezhda
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Nadezhda – ваш гид
Кадыкей — сердце Азиатской части Стамбула, где чувствуешь себя, как в восточной сказке.

Вы непременно влюбитесь в это место: пряные ароматы базара, невероятная концентрация кофеен и пекарен, стоящие бок о бок разноцветные домики, скользящий по рельсам старинный трамвай и — причудливые граффити, спрятанные в укромных уголках района.

Я проведу вас по необычным кофейням Кадыкея, где готовят лучшие в городе вафли и бублики-симиты, познакомлю с красивейшими образцами Стамбульского стрит-арта и расскажу, каким Кадыкей был в прежние времена.
От 110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 3 человек
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Чудеса района Кадыкей
Чудеса района Кадыкей

Что вас ожидает

Кадыкей — от стрит-арта до набережной
Район Кадыкёй не зря считается одним из самых интересных в Стамбуле, и в этом вы непременно убедитесь на нашей прогулке. Мы пройдемся по старым колоритным улочкам, посмотрим на вокзал Хайдарпаша и знаменитую статую быка, привезенную из Испании, заглянем на восточный базар с ароматами приправ и сухофруктов. Прогуляемся по барной улице в районе Мода и, если повезет, прокатимся на историческом трамвае. Но главное — найдем спрятанные в закоулках граффити, которых в Кадыкее немало: администрация района весьма лояльна к уличным художникам, которые выбрали своими полотнами стены старинных домов. Я покажу вам около 10 красивых и интересных работ стрит-арта и проведу к странному дому, фасад которого украшен старыми игрушками. А по пути мы поговорим о прошлом и настоящем Кадыкея, его невероятных изменениях и легендах.

Необычные кофейни Стамбула
В районе Кадыкёй можно отыскать не только шедевры уличного искусства, но и атмосферные кофейни на любой вкус и кошелек. В одной вы насладитесь настоящим турецким кофе, в другой — выпьете ароматный чай с видом на Мраморное море, а третья увидит вас интерьером и меню в стиле сериала Breaking Bad. Среди десятков кофеен вы встретите и аутентичные турецкие заведения, и местечки для хипстеров, и европейские уютные кафе с книжными стеллажами и настольными играми. Свежевыжатый сок, потрясающе вкусные турецкие вафли и знаменитые бублики-симиты прилагаются по желанию!

Организационные детали

  • Протяженность нашего маршрута — около 8 км, поэтому советуем выбирать удобную обувь.
  • В стоимость прогулки включен проезд на историческом трамвае. Отдельно оплачиваются напитки и десерты в кафе: около 10-15 лир за чашку кофе и 20 лир — за порцию вафель.
Чудеса района Кадыкей
Чудеса района Кадыкей
Чудеса района Кадыкей
Чудеса района Кадыкей
Чудеса района Кадыкей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nadezhda
Nadezhda
Привет! Меня зовут Надежда, полтора года назад я переехала в Стамбул. Это была любовь с первого взгляда, и до сих пор я живу, как в сказке. Восточной, конечно же. Я живу в Азиатской части города, где кофеен, баров и просто интересных мест примерно столько же, сколько населения. До сих пор открываю для себя что-то новое и готова поделиться местами, которые мне полюбились и которые сложно найти, если вы в городе первый раз.
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