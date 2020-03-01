Необычные маршруты по Стамбулу

Что вас ожидает

Кадыкей — от стрит-арта до набережной

Район Кадыкёй не зря считается одним из самых интересных в Стамбуле, и в этом вы непременно убедитесь на нашей прогулке. Мы пройдемся по старым колоритным улочкам, посмотрим на вокзал Хайдарпаша и знаменитую статую быка, привезенную из Испании, заглянем на восточный базар с ароматами приправ и сухофруктов. Прогуляемся по барной улице в районе Мода и, если повезет, прокатимся на историческом трамвае. Но главное — найдем спрятанные в закоулках граффити, которых в Кадыкее немало: администрация района весьма лояльна к уличным художникам, которые выбрали своими полотнами стены старинных домов. Я покажу вам около 10 красивых и интересных работ стрит-арта и проведу к странному дому, фасад которого украшен старыми игрушками. А по пути мы поговорим о прошлом и настоящем Кадыкея, его невероятных изменениях и легендах.

Необычные кофейни Стамбула

В районе Кадыкёй можно отыскать не только шедевры уличного искусства, но и атмосферные кофейни на любой вкус и кошелек. В одной вы насладитесь настоящим турецким кофе, в другой — выпьете ароматный чай с видом на Мраморное море, а третья увидит вас интерьером и меню в стиле сериала Breaking Bad. Среди десятков кофеен вы встретите и аутентичные турецкие заведения, и местечки для хипстеров, и европейские уютные кафе с книжными стеллажами и настольными играми. Свежевыжатый сок, потрясающе вкусные турецкие вафли и знаменитые бублики-симиты прилагаются по желанию!