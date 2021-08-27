в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00

Уважаемая Ольга, просим отметить, что за ветер, к нашему большому сожалению, мы тоже не несем ответственности, ровно также как и за дождь и прохладную погоду. Стамбул такой город, где утром может лить дождь и быть сильный ветер, а к вечеру может быть 40 градусов жары. Последние несколько дней была очень непредсказуемая погода, и состояние пляжа в тот день было только как раз из за ветра, который и спровоцировал Вас на данный отзыв. Данный пляж очень чистый и море также очень чистое и абсолютно подходящее для качественного плавания, не зря это место считается одним из самых элитных пляжей Стамбула и это также можно увидеть по остальным отзывам туристов. При сильном ветре, зонтики были бы поломаны абсолютно в любой точке мира, это не связано с нашей организацией тура и плавать не разрешили для Вашего же блага. У Вас было время, чтобы проверить погоду заранее и было полное право отменить экскурсию перед поездкой если погода не подходящая. Логично, что после указанного трансфера и за платный вход на пляж деньги не вернули. Ваше указание про «заработанные евро», пусть останется с нашей стороны безответным, так как считать чужие заработки считаем не приличным делом. Нам конечно жаль за данную ситуацию, но всё таки считаем, что данный тур заслуживает больше чем Ваша оценка.