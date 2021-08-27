День райского наслаждения — трансфер из Стамбула на пляж

Купание и отдых на одном из красивейших пляжей Стамбула

3.4
14 отзывов
Групповая
Стамбул — образец того, как в городе может сочетаться многомилионная суета мегаполиса и идиллический пляжный отдых.

От одного до другого — лишь час езды.

И вы расслабляетесь на комфортном шезлонге, наслаждаясь видом на море и освежающим напитком.

Чтобы продолжать в режиме туриста осматривать достопримечательности, стоит перед этим хорошенько отлежаться;)
День райского наслаждения — трансфер из Стамбула на пляж
День райского наслаждения — трансфер из Стамбула на пляж
День райского наслаждения — трансфер из Стамбула на пляж
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Баунти по-турецки

Широкая чётко очерченная полоса сочного газона граничит с песчаной, а венчают сушу спокойные волны Чёрного моря. На пляже Узунья идеальная атмосфера для релакса и размеренного отдыха. Соломенные зонты укроют вас от жаркого солнца, а комфортные шезлонги с видом на море помогут расслабиться.

Любители активного отдыха также найдут занятие по душе: на пляже в пункте проката можно взять снаряжение для сёрфинга, дайвинга и водных лыж. А для детей — весёлое и безопасное катание на банане.

Организационные детали

  • Поездка на трансфере из центра города займёт час
  • В стоимость включено: трансфер, входной билет на пляж, шезлонг и зонтик
  • Пожалуйста, возьмите с собой полотенца
  • На пляже есть душевые кабинки, а также кафе, рестораны и бар

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00

Отзывы и рейтинг

3.4
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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2
Л
27 авг 2021
Все было замечательно: и пляж и море и обслуживание. Спасибо
Н
15 июля 2021
13.07.21 была экскурсия на пляж, дорога заняла больше часа.
То что в описании совершенно не соответствует действительности, по приезду туда по берегу катался трактор (собирали водоросли) море само очень грязное водоросли бутылки…
Отплыли чуть дальше, вода немного почище была уже. В самом Босфоре вода прозрачней.
Среди туристов как я поняла спросом не пользуется, нас было только 4 человека. Больше было местных.
Лежаков там нет! Дали типо подушек (обрабатывают их или нет, большой вопрос, ибо были некоторые грязные и заляпанные). Если соберётесь туда учтите что находиться будете под солнцепеком, зонтик что там есть не спасает вообще) обгорите в момент, что произошло и со мной. В сумму входит только что вас привезли и увезли ВСЕ,(элементарная вода за 7 часов, тоже не предусмотрена) сами кафешки что там, есть цены кусачие…
Зачем нужен там ЯКОБЫ гид не понято, наверное просто полежать отдохнуть)
Мой совет не тратить время на это)
Yana
Ответ гида:
Дорогая Наталья,

Трактор приехал буквально на пол часа чтобы раскинуть песок на пляж, он никак не блокировал зону отдыха и море. Количество человек в данный день никак не играет на качестве поездки, даже наоборот лучше что Вы были там почти одни. Никто не кричит Вам на ухо))) По стоимости в ресторане – цены такие же как и в центре города.

Море не грязное, а с водорослями около берега, мы Вам не однократно советовали проплыть дальше, чтобы Вы смогли комфортно купаться. Зонтики и подушки это часть зоны отдыха, лежаки есть на пляже, но так как из за работ с песком не возможно их было положить их в тот день не было. По стоимости = Всё как указано в описании, это трансфер на пляж и обратно, всё абсолютно верно. Это самый лучший пляж пригорода Стамбула, что можно понять по остальным отзывам наших туристов.
В
20 сен 2019
Во время поездки гид ни чего не рассказывал. Ехали абсолютно молча. С купанием не повезло. Сильный ветер и волны. Сам пляж не тянет на звание "лучший". Лежаки и зонты все потрепаные.
Yana
Ответ гида:
Валентина, на трансфере из точки А в точку Б ждать рассказа гида совсем не логично. Очень жаль, что Вам не повезло с погодой. Конечно Вы могли бы за день проверить погоду и в любом случае отменить поездку, но Вы все таки сами решили поехать. Хорошо, что упомянули про сильный ветер, потому что, это и было причиной «потрепанных зонтов». Надеемся в следующий раз Вам больше повезёт и у Вас будет отличная поездка!
D
19 сен 2019
К сожалению, по независящим от компании причинам, экскурсия не состоялась, но мне любезно заменили её на другую, мне все очень понравилось и я прекрасно провела время, спасибо огромное!
А
16 сен 2019
Крайне не согласна с предыдущими отзывами! Пляж отличный, чистый, великолепные подушки и зонтики. да, море не идеально чистое, но это же водоросли! Стоит немножко проплыть и вода становится чистой и безумно приятной)
Погода в Стамбуле и правда непредсказуемая. мы приехали и было немного прохладно, затем здорово так распогодилось и от солнца спасало море, а как только начали собираться, то поднялся ветер. А телефон показывал солнце начиная с 12 дня и до вечера 🤷🏼‍♀️ Тут не угадаешь.
Ребятам огромное спасибо за трансфер, за компанию, за отлично проведённый день.
Также безмерно благодарна за помощь транспортировки меня обратно на родину. ))
S
16 сен 2019
Добрый день, задумка с пляжем неплохая… и лежать на травке удобно и спокойно -нет толп народа, и туалет чистый и в баре неплохо…. но…. купаться там невозможно совсем - в бухту прибивает всякую грязь. я не рискнула зайти в воду ни разу, а вебь на пляж едешь не только загорать, но и покупаться!
А
13 сен 2019
Очень хороший вариант для тех, кто хочет немного отдохнуть от города и шума, поваляться на пляже и полюбоваться морем. Дорога занимает около часа, в комфортном автобусе, по пути наблюдая красоты природы. Пляж хороший, с прекрасным, мелким песочком. Чистое море.
На пляже есть кафе, где очень вкусно кормят.
Гид был учтив и помогал во всех вопросах.
В общем всё очень понравилось. Мы совсем не пожалели, что поехали.
Большое спасибо)
С
23 авг 2019
В Стамбул мы ехали конечно не купаться! Но очень приятно после экскурсий попасть на пляж! Организаторы сработали чётко, все во время, ехать не долго, пляж чистый, порадовали подушки вместо шезлонгов😊 Спасибо!
Е
19 авг 2019
Жаль, но с природой не поспоришь, ветер и волны не позволили поплавать, но загорали мы с удовольствием! Обед был вкусным, порадовало мороженое на обратном пути! Спасибо Руслану! (За телефон тоже, мы не потерялись, все хорошо)
К
19 авг 2019
Привезли на пляж, где неподалеку стоят ветряные мельницы. Судя по всему, ветер там "гуляет" все время. Было очень холодно, лежали всей группой мерзли на лежаках, кто-то не выдержал и поставил зонт против ветра, потому что просто невозможно было там находиться. Не выдержав такого ветра и холода, группа попросила гида отвезти всех обратно в город, буквально через пару часов мы отправились обратно в Стамбул, хотя, честно говоря, мы не поняли, зачем нам здесь еще находиться какое-то время если все и так уже околели. В итоге, согласившись, что поедем через 2 часа все перебрались в кафе, которое также находилось на закрытой пляже, где заказли горячий чай и пытались хоть как-то согреться. Деньги ДАЖЕ частично не вернули, хотя мы пробыли там всего ничего (как по мне экскурсия не состоялась, за трансфер деньги можно оставить БЕССПОРНО, но никак не за полную экскурсию на пляже, мы там провели не больше 2 часов, так и не получив того, за что платили). ИТОГ: отдохнуть не отдохнули, настроение было испорчено у всех…
Yana
Ответ гида:
Уважаемая Кристина! Нам конечно очень жаль, что Вам не повезло с погодой. Мы уверены, что Вы проверили прогноз погоды заранее и увидели солнечную и теплую погоду, но к сожалению непредсказуемость погоды в Стамбуле последние пару дней составили Вам данные неудобства. Оплата в данном туре берется за услуги трансфера и входа на пляж, что и было предоставлено нами. К сожалению изменения в погоде не в наших силах. Всё, что мы могли в тот момент сделать, это угостить Вас горячим чаем и отвезти обратно. Надеемся, что следующий раз погода Вас не подведёт!
О
19 авг 2019
Здравствуйте
Покупала экскурсию "День райского наслаждения - трансфер из Стамбула на пляж".
Райского наслаждения не получилось. Во-первых была очень плохая погода. Я понимаю, что турагенство, которое организует маршруты, не несет ответственность за капризы природы. Но здесь вопрос был даже не в температуре окружающей среде, начинающемся дожде, а в очень сильном ветре. Из-за которого купаться и заходить в море было небезопасно. Персонал, работающий в кафе на пляже, интересовалася у нас зачем мы приехали, если уже неделю назад было понятно, что порывы ветра будут сильными, а в этом месте они очень ощутимы?
На мой взгляд, турагентству экскурсию либо надо было отменять, либо предупреждать экскурсантов о возможном дискомфорте.

Если решитесь поехать на побережье, имейте в виду, что пляж очень грязный. ОЧЕНЬ! валяющийся мусор, окурки, порванные матрасы на лежаках, поломанные зонтики. На мой вопрос, почему не убирается пляж, ГИД спросил - "а что убирать-то, песок что ли? Вообще-то у нас тут море… "
Поэтому если у вас непреоделимое желание побывать на море и вы готовы мириться с тем, что придеться на помойке, то эта экскурсия для вас.
Когда вся наша группа уже через час нахождения на пляже, попросила отвезти нас обратно в Стамбул, Гид честно предупредил - деньги не вернем! Тем не менее все были готовы уехать, даже потеряв свои кровно заработанные евро.
Yana
Ответ гида:
Уважаемая Ольга, просим отметить, что за ветер, к нашему большому сожалению, мы тоже не несем ответственности, ровно также как и за дождь и прохладную погоду. Стамбул такой город, где утром может лить дождь и быть сильный ветер, а к вечеру может быть 40 градусов жары. Последние несколько дней была очень непредсказуемая погода, и состояние пляжа в тот день было только как раз из за ветра, который и спровоцировал Вас на данный отзыв. Данный пляж очень чистый и море также очень чистое и абсолютно подходящее для качественного плавания, не зря это место считается одним из самых элитных пляжей Стамбула и это также можно увидеть по остальным отзывам туристов. При сильном ветре, зонтики были бы поломаны абсолютно в любой точке мира, это не связано с нашей организацией тура и плавать не разрешили для Вашего же блага. У Вас было время, чтобы проверить погоду заранее и было полное право отменить экскурсию перед поездкой если погода не подходящая. Логично, что после указанного трансфера и за платный вход на пляж деньги не вернули. Ваше указание про «заработанные евро», пусть останется с нашей стороны безответным, так как считать чужие заработки считаем не приличным делом. Нам конечно жаль за данную ситуацию, но всё таки считаем, что данный тур заслуживает больше чем Ваша оценка.
И
18 авг 2019
Пляж был частным, с зонтиками, всё как в описании. Спасибо.
Е
15 авг 2019
Для начала хотелось бы сказать, что начало экскурсии в 08.00, нас сообщили, что заберут нас в районе 08.25, но время уже ближе к 9 утра, ни звонка, ни смс от гида! Пока не была проявлена инициатива с моей стороны в поисках гида! Очень долго собирали туристов! Больше часа ушло на это! Нужно из этих соображений добавлять время на сбор гостей, поскольку 1,5 часа собирали туристов, час на дорогу, в итоге из 7 часов запланированных на экскурсию, пробыли на пляже всего на всего 5 часов, из них нужно потратить время на переодевания, обед и тд!! К тому же из-за шторма накануне не разрешали купаться! Нужно предупреждать о том, что такое возможно! Вид красивый, море холодное, ресторан дорогой! В общем цена-качество не соответствует. Гид мог быть поразговорчивей, рассказывать о интересных местах, которые проезжали, он ведь не просто собирает нас, доводит из пункта А в пункт В и обратно. Я считаю, это не должно составлять труда. Были только ответы на вопрос, инициативы никакой со стороны гида! Ради интереса я потратила деньги и время на экскурсию, поехать вновь нет желания!
Yana
Ответ гида:
Уважаемая Елена, как можно понять из названия тура, это не экскурсия с музеями, а трансфер до пляжа. Что не обязывает гида давать какую то детальную информацию про места, которые проезжаете по пути. Гид, как сопровождающий группы, может ответить на Ваши вопросы или же рассказать то, чем хочет поделится с Вами про город. Что и было им сделано…
Мы всегда оставляем Вам наш контактный номер телефона и указываем время, в которое Вас заберут, из за утренних пробок иногда трансфер задерживается на 10-15 минут, что тоже нормально в таком большом и людном городе как Стамбул. Мы всегда были на связи.
К сожалению погодные условия не в наших силах, и для Вашего же блага, мы не рискуем и не разрешаем купаться когда шторм – думаю это логично.
Насчет цен в ресторане на пляже: относительно цен Стамбула, это не дорогой ресторан. И последнее: время для переодевания или обеда занимает самое минимальное время, так как кабинки и ресторан/кафе находятся прямо на пляже.
Думаем, что Вам просто не повезло с погодой и это расстроило Вас настолько, что остальные моменты оставили у Вас данные воспоминания о туре. Надеемся, что в следующий раз сможем эту ситуацию для Вас исправить!
Анна
25 июля 2019
Хотела бы выразить благодарность Яне за организацию солнечной поездки на пляж Uzynya к чёрному морю и гиду Актаю, который был заботливый во время отдыха: организовал обед отдыхающим, ответил на все интересующие вопросы, помогал в обслуживание официантам, и даже кому-то чистил рыбу 😀. А на обратном пути сделал отдыхающим приятный жест в виде покупки мороженого 😌👍
Отличный пляж, чистый песок, заход в воду плавный и мелкий. На пляже присутствуют спасатели, которые следят за тем, чтобы не заплывали за буи. На пляже есть все необходимое: лежаки, шезлонги, кафе, а также большой выбор морских развлечений.
Советую Вам не думать и увидеть все собственными глазами и классно провести время!

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