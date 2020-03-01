Мария проводит ещё 4 экскурсии

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Побывать в Леголэнде и Океанариуме

Мария
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Мария – ваш гид
Если у взрослых есть свои дела в Стамбуле, или им просто хочется отдохнуть, а ребёнка оставить не с кем, то есть отличное решение: отправить его в настоящий рай детских развлечений.

Ваши дети увидят достопримечательности Стамбула, собранные из тысяч деталей конструктора, покатаются на велокарусели, познакомятся с интересными морскими обитателями и обязательно расширят свой кругозор, а я помогу ребёнку сориентироваться в этом комплексе и отвечу на любые вопросы.
От 90 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Детские развлечения в Стамбуле
Детские развлечения в Стамбуле

Что вас ожидает

Тысячи лего
Пока вы гуляете по городу или наслаждаетесь шоппингом в одном из крупнейших в Европе торговых центров AVM Forum Istanbul, ваш ребёнок будет под присмотром развлекаться в одном из знаменитых Леголэндов (конечно, можно и в вашем присутствии — на ваше усмотрение). Мы посмотрим мультик в 4D-кинотеатре, покатаемся на велокарусели, понажимаем на кнопочки на пульте управления космического корабля, сделаем своими руками машинки, выставим их на гонках и многое-многое другое.

Подводный мир
В соседнем океанариуме ваши дети увидят множество рыбок и морских животных, разглядят зубы у акул и ноги у осьминога, разрисуют какого-нибудь морского жителя и отправят свое создание плавать в 3D-формате в настоящий аквариум!

Организационные детали

  • Детский входной билет Леголенд+Океонариум SeaLife не входит в стоимость экскурсии (50лир/детский билет, 68лир/взрослый билет). Билеты для гида входят в стоимость экскурсии.
  • Покупка билета по интернету дешевле на 20%
  • На посещение каждого из парков предполагается примерно 1,5 часа (но всё зависит от интересов ребёнка: можно пробыть все 3 часа только в одном месте)
  • На территории заведений есть зоны для питания. Можно также приносить и свою еду, если ребенок имеет особое меню.
  • Рекомендованный возраст ребенка — 4-11 лет
  • Дополнительно возможно сопровождение до торгового центра и обратно
  • По желанию возможно посещение парка «Мир динозавров» (оплачивается отдельно и детский билет, и билет гида)
  • Все юридические вопросы и вопросы безопасности обсуждаются с гидом.
Детские развлечения в Стамбуле
Детские развлечения в Стамбуле
Детские развлечения в Стамбуле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Ваша безопасность и комфорт — мой приоритет. Мне 35, 7 из которых я работала в правоохранительных органах в Москве и 5 — частным гидом в Стамбуле. Однажды и навсегда я влюбилась в этот город, его историю и культуру. Имею гос. диплом переводчика с турецкого языка. На моих экскурсиях вы узнаете всю историю города от его основания до наших дней.
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Мария проводит ещё 4 экскурсии

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Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»
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Посетить живописные места, познакомиться с местной кухней и получить яркие снимки на память
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Стамбул вдали от хоженых тропСтамбул вдали от хоженых тропСтамбул вдали от хоженых троп
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10 часов
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На поиски винтажа, гастрономических открытий, новых панорам и милитаристского духа Османской империи
За один день вы побываете в абсолютно разных районах города: атмосферном Бейоглу, элитном Нишанташи, европейском Ортакёе и традиционном Ускюдаре. На нетуристическом блошином рынке отыщете винтажные товары или даже исторические артефакты, а тонкий процесс турецкой торговли я возьму на себя! В военном музее узнаете об истории завоевания Константинополя турками-османами, рассмотрите старинное оружие и технику, а также, возможно, застанете исполнение янычарского марша. Попробуете неизведанные блюда домашней кухни в заведении для местных, откроете новые виды на Босфор и встретите закат в сопровождении старинных легенд на фоне Девичье башни. А на память у вас останутся фотографии, сделанные на зеркальную камеру.
Истории любви в камнеИстории любви в камнеИстории любви в камне
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Увидеть три мечети великого османского архитектора и узнать их красивые истории и легенды
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Экскурсии для детей в Стамбуле

Поездка в стамбульский «Аквариум»Поездка в стамбульский «Аквариум»Поездка в стамбульский «Аквариум»
скидка40%
€40
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Это предложение — удобный способ побывать в ультрасовременном океанариуме Стамбула. Вы совершите географическое путешествие от Черного моря до Тихого океана и познакомитесь с обитателями морских глубин из разных уголков планеты. С вами будет русскоговорящий сопровождающий, в стоимость включены трансфер и обед в турецком ресторане.
Морской музей Стамбула: экскурсия-квест для детейМорской музей Стамбула: экскурсия-квест для детейМорской музей Стамбула: экскурсия-квест для детей
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