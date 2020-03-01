Мария проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Тысячи лего

Пока вы гуляете по городу или наслаждаетесь шоппингом в одном из крупнейших в Европе торговых центров AVM Forum Istanbul, ваш ребёнок будет под присмотром развлекаться в одном из знаменитых Леголэндов (конечно, можно и в вашем присутствии — на ваше усмотрение). Мы посмотрим мультик в 4D-кинотеатре, покатаемся на велокарусели, понажимаем на кнопочки на пульте управления космического корабля, сделаем своими руками машинки, выставим их на гонках и многое-многое другое.

Подводный мир

В соседнем океанариуме ваши дети увидят множество рыбок и морских животных, разглядят зубы у акул и ноги у осьминога, разрисуют какого-нибудь морского жителя и отправят свое создание плавать в 3D-формате в настоящий аквариум!