Дворец Долмабахче

Дворец османских султанов на европейской части Босфора. Переводится как «насыпной сад». Дворец в стиле барокко, строился в 1842-1853 годах для султана Абдул-Меджида I, который стал тяготиться средневековым дворцовым комплексом Топкапы.

5 миллионов золотых фунтов — такова цена строительства, 14 тонн золота ушло на украшения интерьеров и хрустальной лестницы. Собрание картин Ивана Айвазовского, написанных по заказу султана, пятитонная люстра, подарок королевы Виктории — достопримечательности дворца.

Изначально скромный дворец, вырос до дворцового комплекса площадью в 45 000 тысяч квадратных метров. После падения монархии во дворце поселился отец турецкого народа Ататюрк, здесь он и скончался 10 ноября 1938 года.

Мечеть Сулеймание

Первая по размерам мечеть Стамбула, вмещающая 5000 верующих. Мечеть сооружена по приказу Султана Сулеймана Великолепного архитектором Синаном в 1550-1557 годах. Высота купола 53 метра, диаметр 27, 5 метров. 136 окон освещают здание мечети. Сооружение имеет 4 минарета, что означает, что Султан Сулейман четвертый падишах после взятия Константинополя — Стамбула.

Комплекс мечети сопоставим с городским кварталом: библиотека, бани, кухни, обсерватория. Во дворе мечети находится захоронение, здесь в двух соседних мавзолеях покоится сам Сулейман Великолепный и его любимая жена Хюррем (Роксолана) с их дочерью Михримах.

Цистерна Базилика

Построенный Юстинианом после 532 года, Цистерна Базилики хранила воду для Большого дворца и близлежащих зданий. Место её нахождения было утрачено в памяти, но вновь открыто Петрусом Гиллием, который приехал в Константинополь в поисках византийских памятников. Гиллий, заметивший, что местные жители получают воду, опуская ведра через отверстия в полу своих домов, нашел вход и таким образом вернул её на карту города.

Цистерна базилика называется затонувшим дворцом по своему внешнему виду. Её впечатляющие размеры — 138 метров в длину и 64, 6 метра в ширину, емкость 80 000 кубических метров и 336 мраморных колонн.

Важная информация

Возьмите с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, головной убор и деньги на личные расходы.