Древний Стамбул: Дворец Долмабахче, Цистерна Базилика и мечеть Сулеймание

Древний Стамбул

Посетите невероятные места, где совмещается 2 континента воедино — Дворец Долмабахче, Цистерну Базилику и мечеть Сулеймание.

Исследуйте основные достопримечательности и насладитесь исторической культурой Турции.
Древний Стамбул: Дворец Долмабахче, Цистерна Базилика и мечеть Сулеймание
Древний Стамбул: Дворец Долмабахче, Цистерна Базилика и мечеть Сулеймание
Древний Стамбул: Дворец Долмабахче, Цистерна Базилика и мечеть Сулеймание
Древний Стамбул: Дворец Долмабахче, Цистерна Базилика и мечеть Сулеймание
Древний Стамбул: Дворец Долмабахче, Цистерна Базилика и мечеть Сулеймание
Древний Стамбул: Дворец Долмабахче, Цистерна Базилика и мечеть Сулеймание
Древний Стамбул: Дворец Долмабахче, Цистерна Базилика и мечеть Сулеймание

Что вы увидите 🤩

  • Дворец Долмабахче
  • Мечеть Сулеймание
  • Цистерна Базилика
Дворец Долмабахче
Дворец османских султанов на европейской части Босфора. Переводится как «насыпной сад». Дворец в стиле барокко, строился в 1842-1853 годах для султана Абдул-Меджида I, который стал тяготиться средневековым дворцовым комплексом Топкапы.
5 миллионов золотых фунтов — такова цена строительства, 14 тонн золота ушло на украшения интерьеров и хрустальной лестницы. Собрание картин Ивана Айвазовского, написанных по заказу султана, пятитонная люстра, подарок королевы Виктории — достопримечательности дворца.
Изначально скромный дворец, вырос до дворцового комплекса площадью в 45 000 тысяч квадратных метров. После падения монархии во дворце поселился отец турецкого народа Ататюрк, здесь он и скончался 10 ноября 1938 года.
Мечеть Сулеймание
Первая по размерам мечеть Стамбула, вмещающая 5000 верующих. Мечеть сооружена по приказу Султана Сулеймана Великолепного архитектором Синаном в 1550-1557 годах. Высота купола 53 метра, диаметр 27, 5 метров. 136 окон освещают здание мечети. Сооружение имеет 4 минарета, что означает, что Султан Сулейман четвертый падишах после взятия Константинополя — Стамбула.
Комплекс мечети сопоставим с городским кварталом: библиотека, бани, кухни, обсерватория. Во дворе мечети находится захоронение, здесь в двух соседних мавзолеях покоится сам Сулейман Великолепный и его любимая жена Хюррем (Роксолана) с их дочерью Михримах.
Цистерна Базилика
Построенный Юстинианом после 532 года, Цистерна Базилики хранила воду для Большого дворца и близлежащих зданий. Место её нахождения было утрачено в памяти, но вновь открыто Петрусом Гиллием, который приехал в Константинополь в поисках византийских памятников. Гиллий, заметивший, что местные жители получают воду, опуская ведра через отверстия в полу своих домов, нашел вход и таким образом вернул её на карту города.
Цистерна базилика называется затонувшим дворцом по своему внешнему виду. Её впечатляющие размеры — 138 метров в длину и 64, 6 метра в ширину, емкость 80 000 кубических метров и 336 мраморных колонн.
Важная информация
Возьмите с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, головной убор и деньги на личные расходы.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансферы из вашего отеля и обратно в отель
  • Входные билеты
  • Страховка
  • Русский гид
 Что не входит
  • Напитки
  • Личные затраты
Важная информация
  • Возьмите с собой: удобную обувь
  • солнцезащитные очки
  • головной убор и деньги на личные расходы.
Время проведения: Ежедневно кроме понедельника 08.30 – 14.30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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