Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

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Дружеская прогулка по Стамбулу

Обойти ключевые локации города, побывать на рынке и услышать любопытные стамбульские сюжеты

Meerim
Meerim – Гид из Стамбула
Это будет легкая прогулка-знакомство, во время которой я покажу вам самые яркие достопримечательности 🏛️.

Шумная Истикляль и таинственная Цистерна Базилика, выразительные мечети, пряности Египетского рынка и «книжный» вокзал Сиркеджи — без скучных дат и фактов, вы узнаете о самых примечательных событиях в ее истории 📖 и раскроете характер Стамбула.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 мин.
Дружеская прогулка по Стамбулу
Дружеская прогулка по Стамбулу

Что вас ожидает

Султаны, мечети и яркие улицы
Экскурсия ⛳ начнётся на площади Султанахмет: здесь мы восхитимся красотой Голубой мечети и обсудим, как строили знаменитую Айя-Софию (целых три раза!). Выйдем к Ипподрому — ещё одна визитная карточка города — и представим, как проходили бои и гонки на колесницах. Вы посетите Цистерну Базилику и раскроете ее историю 📖, прогуляетесь 👣 по районам Чемберлиташ и Эминёню. Также мы осмотрим мечеть Сулеймание и вспомним знаменитую историю любви султана Сулеймана и его Роксоланы.

Краски Стамбула
Проходя через парк 🌳 Гюльхане — точно так же в прошлом здесь прогуливались султаны, — поговорим о Фестивале тюльпанов и о цветке, что стал одним из символов страны. Предлагаю заглянуть на вокзал Сиркеджи, откуда когда-то отъезжал «Восточный экспресс», и оценить его убранство. А после наведаться на Египетский рынок: я покажу прилавки, где закупаются местные, и помогу сориентироваться в мире специй. Наконец, мы выйдем к яркой улице Истикляль, которую оглашает звоном красный исторический трамвайчик. Здесь вы сможете прочувствовать пульс Стамбула — а ещё услышать о белой эмиграции.

Организационные детали

  • Мы посещаем только Цистерну Базилику, остальные достопримечательности 🏛️ осматриваем снаружи
  • Я встречу вас в лобби вашего отеля. До и после экскурсии 🧭 — я буду на связи!
  • Дополнительные расходы: входные билеты 🎫 в Цистерну Базилику (20 лир с человека); покупки на рынке и перекус; билеты на транспорт, чтобы добраться к месту начала экскурсии и обратно
Дружеская прогулка по Стамбулу
Дружеская прогулка по Стамбулу
Дружеская прогулка по Стамбулу
Дружеская прогулка по Стамбулу
Дружеская прогулка по Стамбулу
Дружеская прогулка по Стамбулу
Дружеская прогулка по Стамбулу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Meerim
Meerim
Добрый день! Меня зовут Мерим. Живу в прекрасном Стамбуле более четырех лет — в него не возможно не влюбиться, и я надеюсь, вы убедитесь в этом сами! Историю этого города я начала изучать очень давно. Мне бы хотелось передать вам не только мои знания, но и поделиться эмоциями, которые дарит этот город всем в избытке.
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