Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Что вас ожидает

Султаны, мечети и яркие улицы

Экскурсия ⛳ начнётся на площади Султанахмет: здесь мы восхитимся красотой Голубой мечети и обсудим, как строили знаменитую Айя-Софию (целых три раза!). Выйдем к Ипподрому — ещё одна визитная карточка города — и представим, как проходили бои и гонки на колесницах. Вы посетите Цистерну Базилику и раскроете ее историю 📖, прогуляетесь 👣 по районам Чемберлиташ и Эминёню. Также мы осмотрим мечеть Сулеймание и вспомним знаменитую историю любви султана Сулеймана и его Роксоланы.

Краски Стамбула

Проходя через парк 🌳 Гюльхане — точно так же в прошлом здесь прогуливались султаны, — поговорим о Фестивале тюльпанов и о цветке, что стал одним из символов страны. Предлагаю заглянуть на вокзал Сиркеджи, откуда когда-то отъезжал «Восточный экспресс», и оценить его убранство. А после наведаться на Египетский рынок: я покажу прилавки, где закупаются местные, и помогу сориентироваться в мире специй. Наконец, мы выйдем к яркой улице Истикляль, которую оглашает звоном красный исторический трамвайчик. Здесь вы сможете прочувствовать пульс Стамбула — а ещё услышать о белой эмиграции.

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