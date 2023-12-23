Исследовать колоритные улочки Стамбула и очароваться долинами Каппадокии
Мы уже включили внутренние перелёты, а ещё выстроили программу так, чтобы вы смогли выбрать более подходящую экскурсию.
У вас будет возможность полетать на воздушном шаре, отправиться на конную прогулку, порелаксировать в термальных источниках парка «Ялова», познакомиться с несколькими районами Стамбула и полюбоваться Босфором. Будет вкусно, красиво и интересно — присоединяйтесь!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|78 000 ₽
Описание
Организационные детали
Необходимо прилететь в Стамбул не позднее 18:00.
Программа тура по дням
Приезд в Каппадокию
Встретим вас в аэропорту Стамбула (до 18:00). В 20:00 вылетаем в Каппадокию. По прибытии доберёмся до места проживания. Около 22:30 заселимся в отель, стилизованный под скалу.
Свободная программа дня: полёт на воздушном шаре, экскурсия по долинам и «Турецкая ночь»
Предлагаем начать утро нового дня незабываемо, отправившись в полёт на воздушном шаре. Желающие уже в 06:00 поедут к месту старта. На площадке вы увидите, как надувают шары. Во время воздушного путешествия пилоты вам расскажут о местах, над которыми будете пролетать. После этого вам вручат сертификат и подадут шампанское.
К 08:00 вы вернётесь в отель на завтрак, а затем у вас будем свободное время.
Дополнительные экскурсии и развлечения
Любители экскурсий смогут изучить долины и подземные города (за дополнительную плату). Вы остановитесь в долине Гёреме и осмотрите подземные города Деринкую или Каймаклы, полюбуетесь храмами долины Соганлы, пообедаете в ресторане и насладитесь атмосферой древнеримского города Собесоса, где до сих пор продолжаются раскопки. Заглянете в посёлок Мустафапаш и посетите церковь Константина и Елены. Завершите маршрут в ювелирных мастерских, а ещё продегустируете местные сладости. К 17:30 вернётесь в отель.
Вечером (20:00) у вас будем возможность посетить знаменитую «Турецкую ночь» и увидеть чарующий танец дервишей. Во время представления вас ждёт ужин из блюд турецкой кухни. К 23:30 вернёмся в отель.
Экскурсия по долинам, посещение Аваноса
В 08:00 завтракам, а уже в 09:00 отправляемся на групповую экскурсию по Каппадокии. Первым делом посетим Гёреме — настоящий музей под открытым небом. Гид расскажет вам о том, как здесь жили монахи. Вы зайдёте в церковь Св. Василия, Св. Варвары, Св. Екатерины, а также в Яблочную и Змеиную церкви. После этого поедем любоваться долиной Любви, погуляем по долине Пашабаг и увидим руины церкви Св. Симеона.
В 13:00 состоится обед, а затем мы доберёмся до центра гончарства и ковроткачества — города Аванос. Пройдёмся по мосту у реки Кызылырмак. Далее поедем фантазировать в долину Воображения, где каждый увидит в скалах что-то своё. Остановимся у крепости Ухчисар, которая возвышается на 1400 метров над уровнем моря и считается символом Каппадокии.
Заглянем в место, где создают турецкие ковры.
Уже в 16:30 вернёмся в отель.
Свободный день, перелёт в Стамбул
Этот день полностью в вашем распоряжении. Кто-то сможет отдохнуть и самостоятельно погулять по Каппадокии, а желающие разнообразят программу дополнительными экскурсиями и развлечениями. Например, покататься на джипах/квадроциклах или отправиться на конную прогулку. Также у вас будет возможность поучаствовать в фотосессии. В минимальную стоимость съёмки входят фото в двух местах, выбор образа, обработанные снимки, которые вы получите через 2-3 дня после фотосессии, и трансфер из/до отеля. За дополнительную плату — выбор нарядов.
После этого вас ждёт перелёт в Стамбул. По приезде заселимся в отель в центре города.
Обзорная экскурсия по Стамбулу
В 09:30 собираемся у отеля и идём изучать Стамбул. Местный гид расскажет вам о традициях и обычаях этого города, проведёт по уютным и колоритным районам. Вы увидите Ипподром, Галатскую башню, музей Святой Софии и знаменитый Топкапы, где проходили съёмки сериала «Великолепный век». Заглянем на улицу Истикляль и на площадь Таксим, где расположились Голубая мечеть и комплекс Сулеймание. Обязательно забежим на базар, чтобы прочувствовать ритм жизни торгового Стамбула. А ещё прокатимся на скоростном трамвае.
Завершим экскурсию в 17:30. После этого у вас будет время на шопинг и самостоятельную прогулку.
Водная прогулка по Босфору или гастрономическая экскурсия по Стамбулу
После завтрака — свободное время. Желающим рекомендуем отправиться в увлекательное путешествие по водам Босфора и «попробовать» Стамбул на вкус.
В 11:00 начнётся водная прогулка, во время которой вы увидите дворец Долмабахче и Чыраган, холм Пьер Лоти и другие достопримечательности. Сделаем остановку у крепости Румелихисар, проплывём под мостом Мехмеда Фатиха и полюбуемся азиатской частью города. Вас ждут дворец Бейлербейи и Девичья башня, а также античный район Ускюдар. Около 13:30 вернёмся к пристани.
В 15:30 стартуем от отеля и на пароме добираемся до азиатской части Стамбула, где в лучших заведениях вы продегустируете блюда турецкой кухни: вишнёвый кебаб, лахмаджун, суп «бейран», рагу из кактуса, десерт «кюнефе» и много другое. Настоящий праздник живота! Вернёмся в отель к 20:00.
Парк «Ялова» или Принцевы острова
Дополнительные экскурсии и развлечения
В 7:30 желающие отправятся на экскурсию в парк «Ялова». Здесь вы сможете полюбоваться редкими растениями, расслабиться в термальных источниках под открытым небом, попариться в хаммаме и попробовать подводный массаж. Заинтригованы? Тогда вам точно стоит посетить парк! К 17:00 вернёмся в отель.
В 08:00 вас заберут из отеля и доставят на Принцевы острова — группу из 9 островов в Мраморном море. По прибытии вы прокатитесь на электромобиле по улицам Бююкада и осмотрите османские особняки, узнаете легенды монастыря Святого Георгия и полакомитесь византийским мороженым. Увидите дом-музей писателя Решада Нури Гюнтекина, автора романа «Королёк — птичка певчая», мечеть Хамидие и заброшенный греческий детский дом. Вернёмся в Стамбул к 18:00.
Дополнительные экскурсии, окончание тура
После завтрака, если вы улетаете поздно, предлагаем присоединиться к одной из экскурсий.
Дополнительные экскурсии и развлечения
Сегодня хотим показать вам район Ускюдар — один из самых любимых стамбульцами. Вы окунётесь в колорит азиатской части города, познакомитесь с историей дворца Бейлербей и мечети Михримах-султан и полюбуетесь Босфором. В квартале Кузгунджук сможете выпить кофе в уютном кафе с видом на море. Экскурсия завершится в 13:30 на вокзале Сиркеджи.
Желающие исследуют район Балат и холм Пьер Лоти. По пути к красочному району насладитесь заливом Золотой Рог. На пароме доберёмся до Эйюпа, где с помощью канатной дороги поднимемся на холм. Здесь заглянем в кафе, чтобы немного перекусить и попробовать турецкий чай и кофе. Со смотровой площадки вам откроются захватывающие дух виды на бухту и город. В Балате прогуляемся по улицам с цветными домами и послушаем факты об этом районе.
Наше путешествие подошло к концу. Мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Стамбула, до 18:00Завершение: Аэропорт Стамбула, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.