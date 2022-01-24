Два континента: обзорная экскурсия по азиатской части Стамбула

Мы осмотрим азиатскую часть Стамбула

Индивидуально
для 10 чел.
Мы осмотрим азиатскую часть Стамбула.

Увидим мост султана Мехмеда Завоевателя и Босфоский мост, поднимемся на высочайшую точку азиатской части города и посетим ботанический парк на холме Отагтепе.

Попробуем самую лучшую шаурму в Стамбуле и полюбуемся на окрестности со смотровой площадки небоскреба.
Два континента: обзорная экскурсия по азиатской части Стамбула
Два континента: обзорная экскурсия по азиатской части Стамбула
Два континента: обзорная экскурсия по азиатской части Стамбула
Два континента: обзорная экскурсия по азиатской части Стамбула
Два континента: обзорная экскурсия по азиатской части Стамбула
Два континента: обзорная экскурсия по азиатской части Стамбула

Что вы можете увидеть 🤩

  • Босфорский мост
  • холм Чамлыджа (cмотровая площадка)
  • Девичья башня
  • холм Отагтепе
  • ресторан «Шаурма»
  • мост султана Мехмеда Завоевателя
  • небоскреб «Сапфир».
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет

Босфорский мост

Первый подвесной мост через Босфорский пролив, соединивший европейскую и азиатскую части Стамбула. Длина моста 1 560 метров. Высота над уровнем моря 64 метра. Закладка моста была осуществлена в феврале 1970 года, открытие же моста состоялось 29 октября 1973 года, к 50-летию основания Турецкой Республики.

Холм Чамлыджа (cмотровая площадка)

Это высочайшая точка азиатской части Стамбула. На нём разбит уютный городской парк. Высота холма составляет 263 метра. Холм Чамлыджа — это прекрасная смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на Босфорский пролив, Мраморное море, Принцевы острова и Стамбул.

Девичья башня

Настоящий символ Стамбула. Расположенная на маленьком островке в Босфоре небольшая башня, больше похожая на часовню, уже много лет является источников вдохновения стамбульских и заезжих художников, поэтов, музыкантов. Именно здесь Айвазовский написал картину «Вид Леандровой башни в Константинополе», а «Кыз кулеси» упоминается в десятках песен турецких исполнителей.

Холм Отагтепе

Прекрасный парк Отагтепе находится около моста султана Мехмеда над Босфором. Это ботанический парк, в нем много различных цветов, кустарников, деревьев.
Райский уголок на азиатской стороне Стамбула, в котором можно провести часы, любуясь потрясающами видами Стамбула и Босфора. Перед завоеванием Константинополя султан Мехмет остановился здесь и думал как захватить Константинополь.

Ресторан «Шаурма»

Ресторан находится недалеко от холма Отагтепе. Люди приезжают из других городов, чтобы поесть эту шаурму. И я уверен, что вам очень понравится в этом ресторане, потому что самую лучшую шаурму в городе готовят здесь.

Мост султана Мехмеда Завоевателя

Второй подвесной мост через Босфорский пролив, соединивший европейскую и азиатскую части Стамбула. Длина моста — 1 510 м. Строительство моста началось в 1985 году и завершилось в 1988 году. Он был открыт 29 мая 1988 года, к 535-летию завоевания города, и назван именем завоевателя Константинополя — султана Мехмеда Завоевателя.

Небоскреб «Сапфир»

Построен в 2011 году и является самым высоким зданием в Турции (66 этажей, 261 метр). Смотровая терраса на высоте 236 метров открыта для посещения с 10 утра до 10 вечера. Лифт едет на 53-й этаж небоскреба.
Здесь расположена закрытая стеклами смотровая площадка и кафе по ее окружности. Мы сделаем потрясающие фото на память. В киноаттракционе 4D Sky Ride мы пролетим на вертолете над основными достопримечательностями Стамбула.

Важно знать

В некоторых музеях для детей вход бесплатный, поэтому потребуется паспорт. Его необходимо взять собой.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы,
  • входной билет в музей (небоскреб «Сапфир»).

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • трансфер.
Что не входит
  • личные расходы
  • входной билет в музей (Небоскреб «Сапфир»).
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • В некоторых музеях для детей вход бесплатный
  • поэтому потребуется паспорт. Его необходимо взять собой.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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