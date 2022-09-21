Моя ответственная задача — влюбить вас в Стамбул и показать, как глубока и интересна его биография! Вы перенесетесь в Византию и Римскую империю. Прикоснетесь к стенам и тайнам Святой Софии, а в подземной Цистерне Базилике ощутите, как стираются границы времени. Во второй части экскурсии мы пересечем залив Золотой Рог и поговорим о других символах города, любуясь им с Галатской башни.

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Описание

Что вас ожидает

В сердце Константинополя: Святая София и Цистерна Базилика

Мы начнем экскурсию с классического для этой цели места — на площади Ипподром, где для вас оживут древние события и строения вокруг. Затем проследуем в собор Святой Софии: если вы здесь впервые, приготовьтесь к ошеломляющему впечатлению! Я обращу ваше внимание на детали убранства и расскажу о тайнах, знаках и символах христианства, которые изменят ваше понимание истории. Таинственная тема продолжится в подземном водохранилище: в завораживающей Базилике вы откроете факты и мифы Римской империи.

Путь к вершине Галатской башни

Комфортный трамвай и исторический туннель «Евразия» 19 века доставят нас на другой берег бухты Золотой Рог. По пути вы услышите хроники Египетского базара, вокзала Сиркеджи, Египетского базара и района Пера. Выйдя из туннеля, мы немного прогуляемся по старым французским улочками мимо сувенирных лавок и окажемся на площади перед Галатской башней. А дальше — наверх, к стамбульским видам на 360 градусов! С высоты 140 метров вы увидите дворец Топкапы, многочисленные мечети, корабли на Босфоре и современные небоскребы, а я поделюсь историческими фактами о знаковых объектах.

После экскурсии вы сможете самостоятельно прогуляться по торговой улице Истикляль, где курсирует знаменитый красный трамвайчик.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

Цистерна Базилика — 190 лир/человека (без очереди)

Галатская башня — 170 лир с человека

Проездные билеты — 20 лир с человека

Билеты для гида покупать не нужно.