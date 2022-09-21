Два Стамбула: Айя-София и Галатская башня

Разобраться в хрониках великого города с гидом-историком, полюбоваться архитектурой и видами

Моя ответственная задача — влюбить вас в Стамбул и показать, как глубока и интересна его биография! Вы перенесетесь в Византию и Римскую империю.

Прикоснетесь к стенам и тайнам Святой Софии, а в подземной Цистерне Базилике ощутите, как стираются границы времени.

Во второй части экскурсии мы пересечем залив Золотой Рог и поговорим о других символах города, любуясь им с Галатской башни.
Два Стамбула: Айя-София и Галатская башня
Два Стамбула: Айя-София и Галатская башня
Два Стамбула: Айя-София и Галатская башня
Два Стамбула: Айя-София и Галатская башня
Два Стамбула: Айя-София и Галатская башня
Два Стамбула: Айя-София и Галатская башня
Два Стамбула: Айя-София и Галатская башня
Два Стамбула: Айя-София и Галатская башня
Два Стамбула: Айя-София и Галатская башня
Два Стамбула: Айя-София и Галатская башня
Два Стамбула: Айя-София и Галатская башня
Два Стамбула: Айя-София и Галатская башня
Два Стамбула: Айя-София и Галатская башня
Два Стамбула: Айя-София и Галатская башня
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Описание

Что вас ожидает

В сердце Константинополя: Святая София и Цистерна Базилика

Мы начнем экскурсию с классического для этой цели места — на площади Ипподром, где для вас оживут древние события и строения вокруг. Затем проследуем в собор Святой Софии: если вы здесь впервые, приготовьтесь к ошеломляющему впечатлению! Я обращу ваше внимание на детали убранства и расскажу о тайнах, знаках и символах христианства, которые изменят ваше понимание истории. Таинственная тема продолжится в подземном водохранилище: в завораживающей Базилике вы откроете факты и мифы Римской империи.

Путь к вершине Галатской башни

Комфортный трамвай и исторический туннель «Евразия» 19 века доставят нас на другой берег бухты Золотой Рог. По пути вы услышите хроники Египетского базара, вокзала Сиркеджи, Египетского базара и района Пера. Выйдя из туннеля, мы немного прогуляемся по старым французским улочками мимо сувенирных лавок и окажемся на площади перед Галатской башней. А дальше — наверх, к стамбульским видам на 360 градусов! С высоты 140 метров вы увидите дворец Топкапы, многочисленные мечети, корабли на Босфоре и современные небоскребы, а я поделюсь историческими фактами о знаковых объектах.

После экскурсии вы сможете самостоятельно прогуляться по торговой улице Истикляль, где курсирует знаменитый красный трамвайчик.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • Цистерна Базилика — 190 лир/человека (без очереди)
  • Галатская башня — 170 лир с человека
  • Проездные билеты — 20 лир с человека

Билеты для гида покупать не нужно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Ипподром
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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