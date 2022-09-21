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Описание
Что вас ожидает
В сердце Константинополя: Святая София и Цистерна Базилика
Мы начнем экскурсию с классического для этой цели места — на площади Ипподром, где для вас оживут древние события и строения вокруг. Затем проследуем в собор Святой Софии: если вы здесь впервые, приготовьтесь к ошеломляющему впечатлению! Я обращу ваше внимание на детали убранства и расскажу о тайнах, знаках и символах христианства, которые изменят ваше понимание истории. Таинственная тема продолжится в подземном водохранилище: в завораживающей Базилике вы откроете факты и мифы Римской империи.
Путь к вершине Галатской башни
Комфортный трамвай и исторический туннель «Евразия» 19 века доставят нас на другой берег бухты Золотой Рог. По пути вы услышите хроники Египетского базара, вокзала Сиркеджи, Египетского базара и района Пера. Выйдя из туннеля, мы немного прогуляемся по старым французским улочками мимо сувенирных лавок и окажемся на площади перед Галатской башней. А дальше — наверх, к стамбульским видам на 360 градусов! С высоты 140 метров вы увидите дворец Топкапы, многочисленные мечети, корабли на Босфоре и современные небоскребы, а я поделюсь историческими фактами о знаковых объектах.
После экскурсии вы сможете самостоятельно прогуляться по торговой улице Истикляль, где курсирует знаменитый красный трамвайчик.
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Murat — ваш гид в Стамбуле
Меня зовут Мурат. Я профессиональный русскоговорящий гид по Турции. Историк по образованию. У меня большой опыт работы с путешественниками, начиная с 1992 года. В 2000 году получил лицензию гида от Министерства культуры и туризма Турции. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по всем историческим местам Турции. Постоянно проживаю в Стамбуле.