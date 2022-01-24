Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посмотрите на Турцию глазами султана в одном из самых значительных музеев Стамбула — дворце Топкапы. Посмотрите, как османская архитектура сочетается с исламским влиянием, и узнайте, как дворец стал символом трансформации Турции из феодального общества в могущественную империю.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход во дворец и музей Топкапы без очереди с вашим гидом
Аудиогид (доступен на английском, немецком, русском, польском, испанском, итальянском, китайском, турецком и арабском языках)
Что не входит
Вход в гарем
Экскурсия с гидом (можно забронировать у ворот за дополнительную плату)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Выберите дату при бронировании
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула