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Дворец Топкапы, Собор Святой Софии и прогула на корабле по Босфору

Людмила Т.
Людмила Т. – Гид из Стамбула
Большая экскурсионная программа с посещением Дворца Топкапы, Собора Святой Софии и прогулкой на корабле 🛳️ по Босфору.

Миллионы туристов побывавших в Стамбуле по этому маршруту, восхищаются величием города.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €65 за человека

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Дворец Топкапы, Собор Святой Софии и прогула на корабле по Босфору
Дворец Топкапы, Собор Святой Софии и прогула на корабле по Босфору

Что вы увидите

  • Дворец Топкапы
  • Голубая Мечеть
  • Ипподром
  • Немецкий Фонтан
  • Хаммам Хуррем Султан
  • Собор Св. Софии
  • прогулка по Босфору на катере
  • Египетский рынок
  • Босфорский мост
  • Румельская Крепость

Что вас ожидает:Программа на целый день, включающая в себя следующие достопримечательности 🏛️ Стамбула:

  • Дворец Топкапы, Голубая Мечеть, Ипподром, Немецкий Фонтан ⛲ и Хаммам Хуррем Султан, Собор Св. Софии, прогулка 👣 по Босфору на катере, Египетский рынок, Босфорский мост, Румельская Крепость.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 В отеле где проживаете
Дворец Топкапы, Собор Святой Софии и прогула на корабле по Босфору
Дворец Топкапы, Собор Святой Софии и прогула на корабле по Босфору
Дворец Топкапы, Собор Святой Софии и прогула на корабле по Босфору
Дворец Топкапы, Собор Святой Софии и прогула на корабле по Босфору

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Людмила Т.
Людмила Т.
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