Людмила Т. – Гид из Стамбула

Большая экскурсионная программа с посещением Дворца Топкапы, Собора Святой Софии и прогулкой на корабле 🛳️ по Босфору.



Миллионы туристов побывавших в Стамбуле по этому маршруту, восхищаются величием города.