Что вы увидите
- Дворец Топкапы
- Голубая Мечеть
- Ипподром
- Немецкий Фонтан
- Хаммам Хуррем Султан
- Собор Св. Софии
- прогулка по Босфору на катере
- Египетский рынок
- Босфорский мост
- Румельская Крепость
Что вас ожидает:Программа на целый день, включающая в себя следующие достопримечательности 🏛️ Стамбула:
- Дворец Топкапы, Голубая Мечеть, Ипподром, Немецкий Фонтан ⛲ и Хаммам Хуррем Султан, Собор Св. Софии, прогулка 👣 по Босфору на катере, Египетский рынок, Босфорский мост, Румельская Крепость.
Что входит
- Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 В отеле где проживаете
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Людмила Т.
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