Ersin проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Обитатели дворца

Каждый правитель оставил свой след в облике дворца. Вы прогуляетесь 👣 по его залам, услышите об обязанностях султана и увидите, как они воплощены в архитектуре. Я расскажу о легендарном завоевателе Мехмеде, о популярном Сулеймане Великолепном, султанах Ахмеде и Махмуде II. Мы поговорим о том, что такое «диван» и раскроем значение таинственного окошка и башни правосудия.

Режим султана

Экспозиции музея расскажут об укладе султанов. Атмосфера библиотеки дворца перенесет вас в 17 век, а в зале оружия вы увидите меч Мехмеда Завоевателя и меч последнего византийского императора. Мы заглянем в кухни 🥧, рассмотрим стол, за которым обедал сам султан, полюбуемся богатой коллекцией китайского фарфора и разберемся в культуре пития турецкого кофе. Вы услышите о порядках церемоний и узнаете о правилах трапезы, обрядах и нюансах. А еще я расскажу, как одному повару удалось стать великим визирем.

Скандалы, интриги, наложницы

Залы гарема поражают красотой — и атмосферой тайн, которая до сих пор здесь царит. Вы пройдете по лабиринтам коридоров и окажетесь на террасах, откуда открываются лучшие виды на город 🏙️. Узнаете о системе обучения наложниц и их должностях, о том, что такое султанат женщин — и услышите о его ярких представительницах. Я объясню, кто такие на самом деле евнухи, и расскажу, как одна валиде-султан с их помощью уничтожила своих самых сильных врагов. А история 📖 о том, как рабыня Джеври-калфа спасла жизнь будущего султана Махмуда, покажет, насколько преданными могут быть подданные.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно: 15 € за человека.