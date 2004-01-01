Ersin проводит ещё 2 экскурсии

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Дворец Топкапы: жизнь султанов и гарема

Осмотреть залы резиденции, узнать об укладе падишахов и раскрыть тайны женского царства

Ersin
Ersin – Гид из Стамбула
Дворцовый комплекс Топкапы был политическим центром империи почти четыре столетия.

Должности и строгие порядки, затворническая жизнь гарема и интриги жен султанов, богатые экспозиции, изящные росписи и мозаики ждут вас в этих стенах.

Эта экскурсия ⛳ перевернет представление о жизни османских правителей и откроет вам много нового.
Задать вопросОбычно отвечает за 20 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €150 за экскурсию

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Дворец Топкапы: жизнь султанов и гарема
Дворец Топкапы: жизнь султанов и гарема

Что вас ожидает

Обитатели дворца
Каждый правитель оставил свой след в облике дворца. Вы прогуляетесь 👣 по его залам, услышите об обязанностях султана и увидите, как они воплощены в архитектуре. Я расскажу о легендарном завоевателе Мехмеде, о популярном Сулеймане Великолепном, султанах Ахмеде и Махмуде II. Мы поговорим о том, что такое «диван» и раскроем значение таинственного окошка и башни правосудия.

Режим султана
Экспозиции музея расскажут об укладе султанов. Атмосфера библиотеки дворца перенесет вас в 17 век, а в зале оружия вы увидите меч Мехмеда Завоевателя и меч последнего византийского императора. Мы заглянем в кухни 🥧, рассмотрим стол, за которым обедал сам султан, полюбуемся богатой коллекцией китайского фарфора и разберемся в культуре пития турецкого кофе. Вы услышите о порядках церемоний и узнаете о правилах трапезы, обрядах и нюансах. А еще я расскажу, как одному повару удалось стать великим визирем.

Скандалы, интриги, наложницы
Залы гарема поражают красотой — и атмосферой тайн, которая до сих пор здесь царит. Вы пройдете по лабиринтам коридоров и окажетесь на террасах, откуда открываются лучшие виды на город 🏙️. Узнаете о системе обучения наложниц и их должностях, о том, что такое султанат женщин — и услышите о его ярких представительницах. Я объясню, кто такие на самом деле евнухи, и расскажу, как одна валиде-султан с их помощью уничтожила своих самых сильных врагов. А история 📖 о том, как рабыня Джеври-калфа спасла жизнь будущего султана Махмуда, покажет, насколько преданными могут быть подданные.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно: 15 € за человека.

Начало и место завершения
🚩 у ворот дворца
Дворец Топкапы: жизнь султанов и гарема
Дворец Топкапы: жизнь султанов и гарема
Дворец Топкапы: жизнь султанов и гарема
Дворец Топкапы: жизнь султанов и гарема
Дворец Топкапы: жизнь султанов и гарема
Дворец Топкапы: жизнь султанов и гарема
Дворец Топкапы: жизнь султанов и гарема
Дворец Топкапы: жизнь султанов и гарема
Дворец Топкапы: жизнь султанов и гарема

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ersin
Ersin
Добро пожаловать в Стамбул! Меня зовут Эрсин, и Стамбул — мой родной город. Я профессиональный русскоговорящий гид с лицензией. Изучал языки в Киеве и Одессе, в 2004 вернулся в Стамбул, получил второе образование гида-историка. С тех пор не устаю показывать своим гостям мой легендарный город контрастов. Принимаю всех людей такими, какие они есть — вне зависимости от страны, религии и политических взглядов. Важно только одно: чтобы ваша экскурсия по Стамбулу прошла максимально интересно и незабываемо.
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