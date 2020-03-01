OXANA проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Вечерняя прогулка по Бейоглу и Каракёю

С Галатского моста вы осмотрите величественную мечеть Сулеймание, таинственный дворец Топкапы и динамичный метромост Халич. На набережной Каракей узнаете о временах первой волны Белой эмиграции, заведениях, которые открывали представители российской элиты, и слабых отголосках ушедшей эпохи. Познакомитесь с историей необычной для стамбульской архитектуры лестницы Камондо. Услышите легенды Галатской башни и сделаете ночные снимки старинного памятника. А также посетите несколько интересных арт-мастерских, где осмотрите изделия ручной работы, авторскую одежду, картины и антиквариат.

Стамбульский джаз

Перед тем, как отправиться на концерт, за чашечкой ароматного кофе поговорим о джазе в Турции. Вы узнаете, как прижилась столь нетипичная для региона музыка. Услышите о целом поколении именитых музыкантов, которое здесь выросло. О крупных стамбульских джазовых фестивалях — Akbank Caz Festivali и Istanbul International Jazz Festival. А также о тех, что проходят в Анкаре, Измире и даже курортной Аланье.

Клуб Nardis Jazz

Один из самых популярных и классических клубов Стамбула основал джазовый музыкант и его жена. Здесь выступают начинающие и прославленные исполнители, собираются местные завсегдатаи, а музыкальные агенты и многие артисты встречаются с коллегами. В этом небольшом и уютном заведении вы оцените демократичную и расслабленную атмосферу. А прекрасно разработанная система акустики позволит насладиться живым исполнением джаза. Первую часть концерта я буду с вами, а затем оставлю наслаждаться продолжением вечера.