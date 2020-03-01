OXANA проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Джаз под минаретами и вечерняя прогулка

Познакомиться с тремя районами Стамбула, открыть историю турецкого джаза и посетить концерт

OXANA
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OXANA – представитель гидов
Вы прогуляетесь по самым интересным местам Каракёя, Галаты и Бейоглу.

Узнаете об эпохе Белой эмиграции, услышите историю необычной лестницы Камондо и легенды Галатской башни.

За чашкой кофе поговорим о развитии столь нетипичного для региона жанра, новом поколении музыкантов и крупных фестивалях.

А в самом популярном клубе Стамбула вы насладитесь живым исполнением джаза.
100 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
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Джаз под минаретами и вечерняя прогулка
Джаз под минаретами и вечерняя прогулка

Что вас ожидает

Вечерняя прогулка по Бейоглу и Каракёю
С Галатского моста вы осмотрите величественную мечеть Сулеймание, таинственный дворец Топкапы и динамичный метромост Халич. На набережной Каракей узнаете о временах первой волны Белой эмиграции, заведениях, которые открывали представители российской элиты, и слабых отголосках ушедшей эпохи. Познакомитесь с историей необычной для стамбульской архитектуры лестницы Камондо. Услышите легенды Галатской башни и сделаете ночные снимки старинного памятника. А также посетите несколько интересных арт-мастерских, где осмотрите изделия ручной работы, авторскую одежду, картины и антиквариат.

Стамбульский джаз
Перед тем, как отправиться на концерт, за чашечкой ароматного кофе поговорим о джазе в Турции. Вы узнаете, как прижилась столь нетипичная для региона музыка. Услышите о целом поколении именитых музыкантов, которое здесь выросло. О крупных стамбульских джазовых фестивалях — Akbank Caz Festivali и Istanbul International Jazz Festival. А также о тех, что проходят в Анкаре, Измире и даже курортной Аланье.

Клуб Nardis Jazz
Один из самых популярных и классических клубов Стамбула основал джазовый музыкант и его жена. Здесь выступают начинающие и прославленные исполнители, собираются местные завсегдатаи, а музыкальные агенты и многие артисты встречаются с коллегами. В этом небольшом и уютном заведении вы оцените демократичную и расслабленную атмосферу. А прекрасно разработанная система акустики позволит насладиться живым исполнением джаза. Первую часть концерта я буду с вами, а затем оставлю наслаждаться продолжением вечера.

Организационные детали

  • Входные билеты (10-20$/человека), аперитив и закуска не включены в стоимость экскурсии
  • Клуб работает с 21:30 до 00:30
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Джаз под минаретами и вечерняя прогулка
Джаз под минаретами и вечерняя прогулка
Джаз под минаретами и вечерняя прогулка
Джаз под минаретами и вечерняя прогулка
Джаз под минаретами и вечерняя прогулка
Джаз под минаретами и вечерняя прогулка
Джаз под минаретами и вечерняя прогулка
Джаз под минаретами и вечерняя прогулка
Джаз под минаретами и вечерняя прогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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OXANA
OXANA
Мне 39, живу в Стамбуле и обожаю этот город. Работаю в сфере туризма в составе команды профессиональных гидов. Я помогаю корректировать программы и занимаюсь организационными моментами. Наши гиды всегда рады рассказать вам что-то новое о нашем городе и поделиться своими эмоциями и знаниями. Oткроем для вас совершенно невероятный Стамбул!
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