Экскурсия для транзитных пассажиров

После встречи в аэропорту едем в центр старого города, где находятся самые важные Византийские

Индивидуально
для 10 чел.
После встречи в аэропорту едем в центр старого города, где находятся самые важные Византийские и Османские достопримечательности, сохранившиеся до наших времен.

Посетим храм Святой Софии, дворец Топкапы, Цистерну Базилику, Голубую мечеть и римский Ипподром.

После экскурсии я вас провожу в аэропорт.
Экскурсия для транзитных пассажиров
Экскурсия для транзитных пассажиров
Экскурсия для транзитных пассажиров
Экскурсия для транзитных пассажиров
Экскурсия для транзитных пассажиров
Экскурсия для транзитных пассажиров

Что вы можете увидеть 🤩

  • храм Святой Софии
  • дворец Топкапы
  • Цистерна Базилика
  • Голубая мечеть
  • Римский Ипподром.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

После встречи в аэропорту едем в центр Старого города — так называемый исторический полуостров, где находятся рядом друг с другом самые важные византийские и османские достопримечательности, сохранившиеся до наших времен. На этой территории посетим храм Святой Софии, дворец Топкапы, Цистерну Базилику, Голубую мечеть и римский Ипподром. После экскурсии я вас провожу в аэропорт.

Храм Святой Софии

Этот шедевр древней византийской архитектуры был построен в VI веке по приказу императора Юстиниана. Император Юстиниан в день рождества открыл его, подняв руки к небу и сказал: «Я превзошел тебя, Соломон!». Затраты на строительство храма были огромными и составили три годовых дохода государства Византия, примерно 130 тонн золота.
Это самый старый православный храм в мире, ему 1479 лет. На своем веку он пережил набег крестоносцев и османов, а после основания Турецкой Республики стал музеем. Сейчас это самый популярный объект Византийского периода.

Дворец Топкапы

Он построен в восточном стиле и является средневековым символом османской государственности. Основные части дворца были возведены во время правления султана Мехмеда Завоевателя в XV веке. В течение 400 лет в этом дворце жили 25 султанов Османской империи.
В гареме дворца жила знаменитая султанка Роксалана, жена султана Сулеймана. Сегодня дворец является музеем, где находится гарем, дворы, кухня дворца, павильоны, сады, духовные ценности, драгоценные камни и объекты, и находится двор с прекрасным видом на Босфор. Отсюда османы 400 лет управляли пространствами империи, раскинувшейся в Европе и Азии, на Востоке и Западе.

Цистерна Базилика

В VI веке при правлении византийского императора Юстиниана построили огромное водохранилище в акрополе старого города. В цистерне хранился большой запас питьевой воды на случай засухи или осады города. Здесь помещается около 100 тысяч тонн воды. В основании двух колонн расположены перевернутые головы Медузы Горгоны — одна смотрит вниз, а другая — в сторону. Историки до сих пор не могут выяснить, откуда привезены головы Медузы. Даже сегодня это самое большое римское подземное водохранилище Европы.

Голубая мечеть

Мечеть была построена в XVII веке прямо напротив Софийского храма по приказу султана Ахмеда I. Свое название получила из-за цвета керамических плиток, которые использовались в декорациях интерьера. Благодаря 260 витражным окнам, ощущается простор и величие мечети. Из-за уникального расположения окон создается впечатление, словно купол подвешен в воздухе. Это единственная мечеть с 6 минаретами в Турции.

Римский Ипподром

Ипподром построен в III веке для развлечения народа. Здесь проводились гонки колесниц, гладиаторские бои и цирковые представления. Вместимость ипподрома составляла около 100 тыс. человек. Он был сердцем политической и спортивной жизни Константинополя в течение 500 лет.
Здесь мы увидим самый старый памятник Стамбула — Египетский обелиск, которому 3 500 лет. Его привезли в IV веке из Египта, вес его составляет около 100 тонн. Здесь также находятся обелиск Константина VII и Змеиная колонна.

Важно знать

В некоторых музеях для детей вход бесплатный, поэтому потребуется паспорт. Его необходимо взять собой.
Передвигаться между объектами будем на автомобиле Mazda 3 power, 2015 г. в.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы,
  • входные билеты в музеи (храм Софии, дворец Топкапы, Цистерна Базилика).

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • трансфер.
Что не входит
  • личные расходы
  • входные билеты в музеи (храм Софии, дворец Топкапы, Цистерна Базилика).
Место начала и завершения?
аэропорт
Когда и сколько длится
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • В некоторых музеях для детей вход бесплатный
  • поэтому потребуется паспорт. Его необходимо взять собой.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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