Экскурсия Стамбул на двух континентах

Описание
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Ответы на вопросы
Экскурсия Стамбул на двух континентах
Экскурсия Стамбул на двух континентах
Экскурсия Стамбул на двух континентах
Экскурсия Стамбул на двух континентах
Экскурсия Стамбул на двух континентах
Экскурсия Стамбул на двух континентах
Ближайшие даты:
24
мая
25
мая
26
мая
27
мая
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мая
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Что вас ожидает:

  • Предлагаем Вам посетить обширную 10-ти часовую экскурсию «Стамбул на двух континентах». Во время этого увлекательного тура Вы посетите самые главные достопримечательности - Собор Святой Софии
  • Голубую Мечеть
  • Роскошный дворцовый комплекс Топкапы
  • Увидите Девичью башню
  • Прогуляетесь по Площади Ипподром и совершите морской круиз по Босфору
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Хоть столица Турции и Анкара, именно Стамбул является ее культурным центром и визитной карточкой страны. Этот уникальный мегаполис расположен на двух континентах - Европейском и Азиатском.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из/в отель
  • Входные билеты
  • Обед
  • Страховка
  • Русскоговорящий гид
Что не входит
  • Личные расходы
  • Напитки
Место начала и завершения?
Стамбул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • После Вашего бронирование
  • Мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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