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Что вас ожидает:
- Предлагаем Вам посетить обширную 10-ти часовую экскурсию «Стамбул на двух континентах». Во время этого увлекательного тура Вы посетите самые главные достопримечательности - Собор Святой Софии
- Голубую Мечеть
- Роскошный дворцовый комплекс Топкапы
- Увидите Девичью башню
- Прогуляетесь по Площади Ипподром и совершите морской круиз по Босфору
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Хоть столица Турции и Анкара, именно Стамбул является ее культурным центром и визитной карточкой страны. Этот уникальный мегаполис расположен на двух континентах - Европейском и Азиатском.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из/в отель
- Входные билеты
- Обед
- Страховка
- Русскоговорящий гид
- Что не входит
- Личные расходы
- Напитки
- Место начала и завершения?
- Стамбул
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- После Вашего бронирование
- Мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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