Памуккале или Хлопковый замок - один из самых популярных туристических достопримечательностей Турции. Наверняка каждый видел белоснежный холм с каскадом белых травертинов на страницах туристический журналов.

Образовался белый налёт благодаря 17-ти кальциевым горным источникам, воды которых в течение многих столетий стекали по холму, образовывая каскады минеральных бассейнов. Аналогов этих геотермальных источников нет нигде в мире, и они внесены в список наследия ЮНЕСКО.