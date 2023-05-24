Экскурсия в Памуккале из Стамбула

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Экскурсия в Памуккале из Стамбула
Экскурсия в Памуккале из Стамбула
Экскурсия в Памуккале из Стамбула
Экскурсия в Памуккале из Стамбула
Экскурсия в Памуккале из Стамбула
Экскурсия в Памуккале из Стамбула
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Во время экскурсии из Стамбула в Памуккале, Вы посетите древний город Иераполис, бывший ранее курортом и здравницей для Римской элиты. Руины амфитеатра на 10000 зрителей, храмов, крупнейшего на территории Турции некрополя и рыночной площади сохранились до наших дней, и молчаливо хранят тайны античных времён.
  • Завершится тур в Памуккале приятной расслабляющей процедурой - купанием в минеральном бассейне Клеопатры, благодаря чудодейственной воде которого египетская царица сохраняла молодость и красоту
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Памуккале или Хлопковый замок - один из самых популярных туристических достопримечательностей Турции. Наверняка каждый видел белоснежный холм с каскадом белых травертинов на страницах туристический журналов.
Образовался белый налёт благодаря 17-ти кальциевым горным источникам, воды которых в течение многих столетий стекали по холму, образовывая каскады минеральных бассейнов. Аналогов этих геотермальных источников нет нигде в мире, и они внесены в список наследия ЮНЕСКО.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из/в отель
  • Русскоговорящий гид
  • Страховка
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Стамбул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • После Вашего бронирование
  • Мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
На автобусе
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