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Что вас ожидает:
- Во время экскурсии из Стамбула в Памуккале, Вы посетите древний город Иераполис, бывший ранее курортом и здравницей для Римской элиты. Руины амфитеатра на 10000 зрителей, храмов, крупнейшего на территории Турции некрополя и рыночной площади сохранились до наших дней, и молчаливо хранят тайны античных времён.
- Завершится тур в Памуккале приятной расслабляющей процедурой - купанием в минеральном бассейне Клеопатры, благодаря чудодейственной воде которого египетская царица сохраняла молодость и красоту
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Памуккале или Хлопковый замок - один из самых популярных туристических достопримечательностей Турции. Наверняка каждый видел белоснежный холм с каскадом белых травертинов на страницах туристический журналов.
Образовался белый налёт благодаря 17-ти кальциевым горным источникам, воды которых в течение многих столетий стекали по холму, образовывая каскады минеральных бассейнов. Аналогов этих геотермальных источников нет нигде в мире, и они внесены в список наследия ЮНЕСКО.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из/в отель
- Русскоговорящий гид
- Страховка
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Стамбул
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- После Вашего бронирование
- Мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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