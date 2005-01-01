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Элитный пляж Кильос

5
2 отзыва
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Стамбула
Мы предлагаем вам трансфер от отеля до пляжа Кильос и обратно.

Проехав от Стамбула 35 километров, вы окажетесь на красивейшем песчаном пляже, сможете поваляться в удобном шезлонге, полюбоваться морем или вдоволь накупать.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €50 за человека

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Элитный пляж Кильос
Элитный пляж Кильос

Что вы увидите

  • Пляж Кильос
Мы предлагаем Вам поездку на пляж 🏖️ в пригород Стамбула - Кильос.
Вы можете в полной мере насладиться солнцем, теплым морем, красивой природой и песчаным пляжем этого уютного поселка, который расположен в 35 км от Стамбулав европейской части города.
Что входит
  • Трансфер в обе стороны из отеля
  • Услуги сопровождающего гида
  • Входной билет на пляж
  • Шезлонги и зонтики.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Элитный пляж Кильос
Элитный пляж Кильос
Элитный пляж Кильос
Элитный пляж Кильос

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BREEZES T.
BREEZES T.
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2 отзыва оставили туристы

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