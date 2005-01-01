Мы предлагаем Вам поездку на пляж 🏖️ в пригород Стамбула - Кильос.

Вы можете в полной мере насладиться солнцем, теплым морем, красивой природой и песчаным пляжем этого уютного поселка, который расположен в 35 км от Стамбулав европейской части города.