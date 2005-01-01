Мы предлагаем Вам поездку на пляж 🏖️ в пригород Стамбула - Кильос.
Вы можете в полной мере насладиться солнцем, теплым морем, красивой природой и песчаным пляжем этого уютного поселка, который расположен в 35 км от Стамбулав европейской части города.
Что входит
- Трансфер в обе стороны из отеля
- Услуги сопровождающего гида
- Входной билет на пляж
- Шезлонги и зонтики.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BREEZES T.
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BREEZES T. проводит ещё 6 экскурсий
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