47 отзывов оставили туристы

Большая обзорная экскурсия на автомобиле

4.4
47 отзывов
Амрул
Амрул – экскурсионное агентство из Стамбула
Эта экскурсия ⛳ — идеальное первое свидание с городом перед более детальным знакомством.

Вас ждут все самые главные достопримечательности 🏛️ площади Султанахмет, стены Константинополя, набережная Мраморного моря 🌊, дворец Долмабахче и многое-многое другое.

Вы узнаете историю 📖 каждого объекта, услышите интересные факты о городе и необыкновенные легенды, полюбуетесь видами Босфора и панорамой Стамбула с самого высокого здания Турции.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 350€280 за экскурсиюскидка20%

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Это Istanbul!
Это Istanbul!

Что вас ожидает

Романтичный Ортакёй и роскошный Этилер
Экскурсия ⛳ начнётся в районе, которые очень любят и местные жители, и туристы. Расположенный на берегу моря 🌊 Ортакёй запомнится вам видом на величественный мост через Босфорский пролив. Вы посетите смотровую площадку около дворца Долмабахче, узнаете об истории 📖 этого изящного здания. А в Этилере вы проедете по красивым улицам мимо многочисленных элитных ресторанов, кафе, автосалонов.

Две смотровые площадки
Понять масштабы и величину Стамбула вы попробуете с лучших обзорных площадок. В Левенте остановитесь, чтобы побывать на смотровой площадке самого высокого здания в Турции. Здесь по вашему желанию можно совершить полёт над Стамбулом на симуляторе вертолёта. В центральном Медждиекёе проедете по узким улицам мимо высотных зданий, а с холма Пьер Лотти полюбуетесь видами на бухту Золотой Рог и прибрежные окрестности. Дорога к площадке проходит по живописному склону, на котором находится старое кладбище, ставшее частью городского пейзажа.

Исторический Султанахмет
В этой части экскурсии 🧭 вы попадёте на самую главную, известную и популярную площадь города. Здесь вы полюбуетесь символами Стамбула и всей Турции — Айя-Софией и Голубой мечетью — узнаете историю великих османских султанов и их деяний.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Это обзорная экскурсия без посещения музеев и дворцов
  • Экскурсия проводится на легковом авто (для 1-2 человек) или на минивэне (для 3-6 человек)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер туда-обратно из отеля, если вы проживаете в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи. Трансфер из других районов города производится по запросу и за дополнительную оплату.
  • Не включено: билеты 🎫 на смотровую площадку в районе Левент (смотровая площадка — 6, 5$; симулятор 4D — 9, 5$)
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Это Istanbul!
Это Istanbul!
Это Istanbul!
Это Istanbul!
Это Istanbul!
Это Istanbul!
Это Istanbul!
Это Istanbul!
Это Istanbul!
Это Istanbul!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Амрул
Амрул
Здравствуйте, уважаемые гости! Я русскоговорящий индивидуальный гид по Стамбулу! Работаю в туристической сфере уже 8 лет. Со своей командой гидов я организую любой маршрут согласно вашим интересам и пожеланиям.
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47 отзывов оставили туристы

14 января 2020
Нашим экскурсоводом был Кемаль. Всё прошло отлично и интересно! Мы были с детьми 9 и 12 лет. Дети были в восторге, задавали вопросы. Время пролетело незаметно в приятной и дружественной обстановке на большой комфортной машине. Спасибо большое! Рекомендуем!
13 января 2020
Отличная экскурсия. Кемаль большой молодец! Отлично знает историю Стамбула и показал много красивых достопримечательностей, где нет толп туристов! Посетили красивейшие мечети, смотровые площадки с отличными видами на город и много других мест, от вида которых вы не останетесь равнодушными! С ним мы увидели Стамбул с другой стороны и остались в восторге! Время пролетело очень быстро! Рекомендую! И еще раз спасибо Кемалю за отлично проведённое время!
10 января 2020
В целом экскурсия неплохая, стандартная обзорная экскурсия по городу. Но, за день до начала экскурсии начал писать гид с просьбой перенести экскурсию на более раннее время, что было неприятно. Мы полностью под него подстроиться не смогли, как итог, экскурсия длилась меньше заявленного времени. И в конце экскурсии уже бегом бежали, т. к. у гида начиналась следующая. Кроме того, вместо обещанного микроавтобуса (у нас был ребенок с коляской и людей много), был минивэн, хотя мы несколько раз обговорили, что нужен именно микроавтобус. Кроме этого заказывали и другие экскурсии и трансфер у этой компании, и везде были существенные задержки. Вообщем, очень средняя работа данной компании
7 января 2020
Мы очень бывалые путешественники и пользуемся трипсином именно потому, что он предлагает в качестве гидов русских, которые живут в стране. И нам интересно проводить время с этими людьми не из-за языка, а из-за их взгляда на страну, жизнь в стране, культуру и местную жизнь. Обычно эти люди имеют особый взгляд и именно их опыт жизни в другой стране ценен и интересен. Данную экскурсию ведёт турок. Трипстер, зачем вы испортили свой сервис?! Он учил русский в Турции, но это просто турок, несколько говорящий по-русски и проводящий стандартную экскурсию, не принимая во внимание и адаптирующийся под погоду или под ваши интересы. Увы, поэтому такая оценка. 🤷‍♂️
7 января 2020
Гид Кемаль отлично провёл экскурсию. Очень интересно и содержательно. Спасибо огромное!
4 января 2020
Вёл экскурсию доброжелательный гид Кемаль, всё хорошо организовано, машина в отличном состоянии, вежливый водитель. Индивидуальный подход, много информации!
24 ноября 2019
Весь день на ногах, хотя была обещана автобусная экскурсия. Даже до кораблика шли пешком. Надо учитывать, что не все люди так хорошо подготовлены физически. Или предупреждать заранее.
30 октября 2019
Экскурсия познавательная. Нашим гидом был Кемаль, вежливый обходительный молодой человек. Нам сначала не повезло. Вместо экскурсии на минивэне в кол-ве 6 человек, подали большой автобус полный туристами из Киргизии и Казахстана. Молодец Кемаль, его выдержке можно позавидовать, т. к. собрать всю группу кричащих и разбредающихся людей, которые непонятно зачем вообще поехали на эту экскурсию. Бонусом для русских туристов было то, что Кемаль провел только для туристов из России индивидуальную экскурсию. Спасибо, Кемаль !
27 октября 2019
Спасибо гиду Амрул! Экскурсия была интересная!
27 октября 2019
Данная экскурсия запомнилась в 1-ю очередь компактной, дружеской обстановкой. Поскольку месяц был октябрь, возможно, в связи с этим, туристов не так много. Наша группа состояла всего из 4-х человек. Действительно очень удобно когда не надо никуда ехать - минивэн подъезжает к отелю и забирает прям "с порога" (если отель в центральной части города). Минивэн был комфортабельный, презентабельный, просторный и удобный. Маршрут построен таким образом, что захватывает исчерпывающее количество мест и достопримечательностей города. За эти 6 часов Амрул расскажет массу исторических фактов, попутно передвижению по городу поясняет множество деталей и нюансов. В процессе посещений достопримечательностей была возможность сделать множество красивых фото и видео. Подъем на смотровую площадку Istanbul Sapphire, и, там же, 6-минутный сеанс в 4D кинотеатре - к посещению обязателен! Доп. стоимость посещения небольшая, но впечатлений масса. Хочу выразить благодарность организатору экскурсии и всем членам группы за отлично проведенное время!
20 октября 2019
Экскурсия прошла великолепно. Все организовано, продумано. Спасибо Кемалю, экскурсоводу, любящему свою работу и свой город.
14 октября 2019
Замечательная экскурсия, много увидели и много узнали нового. Спасибо гиду Кемалю за отличную экскурсию. Увидели даже больше, чем было запланировано.
14 октября 2019
При бронировании экскурсии, я сразу уточнила, будут ли заезды в магазины, на что мне ответили, что только по желанию. На деле же заезд состоялся не зависимо от нашего желания, зато в остальных местах экскурсии нас торопили, буквально сделали фото и бегом дальше. Мало времени на смотровой площадке, за которую берется оплата сверх экскурсии и хочется получить удовольствие в полной мере. Считаем, что поездки по магазинам должны быть за пределами времени, обозначенного на экскурсию. Гид отлично знает материал, очень приятная и общительная, все вовремя, трансфер после экскурсии доставил туда, куда просили, но слишком поверхностная и быстрая экскурсия для такой стоимости. Обзорная предполагает более обстоятельное погружение.
Светлана
12 октября 2019
Немного суматошно было вначале: тематику мне изменили на другую, поскольку гид заболел... Заменили на историческую тематику. Но, всё интересно)
10 октября 2019
Сегодня для нас была проведена обзорная экскурсия, можно сказать индивидуальная гид Кемаль. Прошли по интересным местам, о которых нигде особо не написано. Узнали много нового. Было интересно, время прошло незаметно. Спасибо Кемалю за познавательную и наглядную экскурсию. Алия, Нурлан.
Ещё 32 отзыва

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