Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

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Ежедневная прогулка по Стамбулу

Узнать и полюбить города за два часа

Tripster
Tripster – представитель из Стамбула
По великому и огромному Стамбулу вы погуляете со знающим проводником.

Выбирайте один из двух маршрутов — или сразу два для полноценного знакомства с городом.

Вы изучите знаковые места от Айя-Софии до мечети Сулеймание, от Галатской башни до пассажей.

Откроете историю 📖 Византии и Османской империи.

Сориентируетесь в Стамбуле и получите полезные советы по его покорению!
Задать вопросОбычно отвечает за 40 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €20 за человека

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Ежедневная прогулка по Стамбулу
Ежедневная прогулка по Стамбулу

Что вас ожидает

Мы подготовили два насыщенных маршрута по ключевым местам Стамбула. Они оба начинаются на историческом полуострове 🏝️ Султанахмет, но ведут в совершенно разные по характеру районы города.

Красный маршрут: топ-места и далекое прошлое Стамбула
За пару часов этой прогулки вы распутаете богатые хроники города. В первую очередь погрузитесь во времена Византии и христианский период, когда Стамбул назывался Константинополем. Рассмотрите колонны на площади Ипподром, оцените величие собора Святой Софии и увидите церковь ⛪ Св. Ирины.

Следуя за историей, услышите, как город захватили турки-османы и как строилась новая Империя. А фоном станут дворец султанов Топкапы, воздушная Голубая мечеть и мечеть Сулеймание — рядом с ней вы также полюбуетесь дивными видами на пролив Босфор и бухту Золотой Рог.

Кроме того, этот маршрут пройдет через Гранд-базар, где вы ощутите дух истинного Востока, и мимо Стамбульского университета.

Синий маршрут: новый Стамбул в ярких районах Галата и Бейоглу
Эта экскурсия ⛳ приведет вас по Галатскому мосту в кварталы с архитектурой 19-20 вв, на холмистые улочки с кафе и магазинами. Культурные районы Бейоглу и Галата перенесут вас в эпоху прекрасных дам и галантных кавалеров, познакомят с современным Стамбулом. Вы увидите символ города, Галатскую башню, вокзал Восточного экспресса и католический собор Св. Антония. Заглянете в пассажи и услышите о наследии Белой эмиграции в Стамбуле.

А еще вас ждут поездка на подземном 150-летнем фуникулере и винный подвальчик, где можно попробовать турецкое вино 🍷.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 15, поскольку для детей билеты 🎫 не приобретаются
  • Экскурсия ⛳ полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия ⛳ проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Экскурсия ⛳ проводится без наушников
  • В конце экскурсии 🧭 вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Стамбуле, обсудить экскурсию ⛳ и обменяться впечатлениями!
Начало и место завершения
🚩 в районе парка Гюльхане
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Ежедневная прогулка по Стамбулу
Ежедневная прогулка по Стамбулу

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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