Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Что вас ожидает

Мы подготовили два насыщенных маршрута по ключевым местам Стамбула. Они оба начинаются на историческом полуострове 🏝️ Султанахмет, но ведут в совершенно разные по характеру районы города.

Красный маршрут: топ-места и далекое прошлое Стамбула

За пару часов этой прогулки вы распутаете богатые хроники города. В первую очередь погрузитесь во времена Византии и христианский период, когда Стамбул назывался Константинополем. Рассмотрите колонны на площади Ипподром, оцените величие собора Святой Софии и увидите церковь ⛪ Св. Ирины.

Следуя за историей, услышите, как город захватили турки-османы и как строилась новая Империя. А фоном станут дворец султанов Топкапы, воздушная Голубая мечеть и мечеть Сулеймание — рядом с ней вы также полюбуетесь дивными видами на пролив Босфор и бухту Золотой Рог.

Кроме того, этот маршрут пройдет через Гранд-базар, где вы ощутите дух истинного Востока, и мимо Стамбульского университета.

Синий маршрут: новый Стамбул в ярких районах Галата и Бейоглу

Эта экскурсия ⛳ приведет вас по Галатскому мосту в кварталы с архитектурой 19-20 вв, на холмистые улочки с кафе и магазинами. Культурные районы Бейоглу и Галата перенесут вас в эпоху прекрасных дам и галантных кавалеров, познакомят с современным Стамбулом. Вы увидите символ города, Галатскую башню, вокзал Восточного экспресса и католический собор Св. Антония. Заглянете в пассажи и услышите о наследии Белой эмиграции в Стамбуле.

А еще вас ждут поездка на подземном 150-летнем фуникулере и винный подвальчик, где можно попробовать турецкое вино 🍷.

Организационные детали