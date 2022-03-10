Что вы можете увидеть 🤩

В Турции считают, что на дне тюльпана спрятано счастье

Эмирган парк расположен на одном из самых живописных прибрежных холмов и глубине пролива Босфор. В парке высадив миллионы тюльпанов, лучшие турецкие ландшафтные дизайнеры стараются удивить своими яркими композициями, гостей и жителей города.

Во время прогулки на корабле по Босфору вы проплывете между двумя континентами, насладитесь видами берегов европейской и азиатской части, посмотрите на древнюю крепость Румели Хисар (внешний вид) и легендарную Девичью башню (внешний вид). Это несравненная возможность в круговороте красок и незабываемых впечатлений, прочувствовать неповторимый дух этого города.

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