Фестиваль тюльпанов в Стамбуле-2021

В рамках фестиваля Тюльпанов с 1 по 30 апреля мы включаем в программу «Панорама Босфора», посещение одного из крупнейших

4.8
10 отзывов
Групповая
В рамках фестиваля Тюльпанов с 1 по 30 апреля мы включаем в программу «Панорама Босфора», посещение одного из крупнейших парков Стамбула с тюльпанами Эмирган парка.
Фестиваль тюльпанов в Стамбуле-2021
Фестиваль тюльпанов в Стамбуле-2021
Фестиваль тюльпанов в Стамбуле-2021
Фестиваль тюльпанов в Стамбуле-2021
Фестиваль тюльпанов в Стамбуле-2021
Фестиваль тюльпанов в Стамбуле-2021
Фестиваль тюльпанов в Стамбуле-2021

Что вы можете увидеть 🤩

  • Девичья башня
  • Крепость Румели Хисар
  • Мечеть Ортакей
  • Элитные районы Стамбула
  • Арнавуткей
  • Дворец Чыраган
  • Дворец Долмабахче
  • Парк Эмирган
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
В Турции считают, что на дне тюльпана спрятано счастье
Эмирган парк расположен на одном из самых живописных прибрежных холмов и глубине пролива Босфор. В парке высадив миллионы тюльпанов, лучшие турецкие ландшафтные дизайнеры стараются удивить своими яркими композициями, гостей и жителей города.
Во время прогулки на корабле по Босфору вы проплывете между двумя континентами, насладитесь видами берегов европейской и азиатской части, посмотрите на древнюю крепость Румели Хисар (внешний вид) и легендарную Девичью башню (внешний вид). Это несравненная возможность в круговороте красок и незабываемых впечатлений, прочувствовать неповторимый дух этого города.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Трансфер из отеля и обратно осуществляется из районов: Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Сиркиджи
  • Билет на корабль
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, среда, четверг в 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
  • Здраствуйте
  • сообщите пожалуйста нам название вашего отеля в котором вы остановились
  • номер комнаты
  • Ваши имена и фамилии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Понедельник, среда, четверг в 14:30

Отзывы от туристов

Показать все отзывы

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

👥ГрупповыеВодные🧒Можно с детьми⚙️НеобычныеПрогулки по Босфору🗽ДостопримечательностиБосфорПанорамы

Еще несколько похожих предложений в Стамбуле

Стамбул: круиз по Босфору с ужином и представлениями
3 часа
🛳 Круизы
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
Стамбул: круиз по Босфору с ужином и представлениями
Проплывите между двумя континентами, наслаждаясь турецким мезе в рамках 3-часового круиза по Босфору в Стамбуле
от 36332 907 за 1 человека
Вечерний круиз по Босфору на теплоходе с шоу-программой
3 часа
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
TurkeyTours
4.1
195 отзывов
Вечерний круиз по Босфору на теплоходе с шоу-программой
Сложно придумать более яркое завершение дня в Стамбуле, чем ужин на Босфоре
56 за 1 человека
Панорама Стамбула
8 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
NES
Нет отзывов
Панорама Стамбула
Во время нашей прогулки по Стамбулу, вам откроются самые красивые панорамы города
65 за 1 человека
По ночному Босфору: круиз и шоу-программа «Турецкая ночь»
4 часа
🛳 Круизы
Круиз
NES
4.5
21 отзыв
По ночному Босфору: круиз и шоу-программа «Турецкая ночь»
Морская прогулка по проливу Босфор
41 за 1 человека
Стамбул: люкс-круиз по Босфору с ужином и шоу
3.5 часа
🛳 Круизы
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
Стамбул: люкс-круиз по Босфору с ужином и шоу
Поучаствуйте в круизе по Босфору и проведите приятный вечер на воде в Стамбуле
2 888 за 1 человека
От Европы до Азии с посещением дворца Топкапы и прогулкой по Босфору
5 часов
Групповая
BREEZES
4
13 отзывов
От Европы до Азии с посещением дворца Топкапы и прогулкой по Босфору
Наблюдать за тем, как причудливо в Стамбуле европейское смешивается с азиатским, лучше всего с борта катера
45 за 1 человека
Исторический центр Стамбула и прогулка по Босфору
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
BerRin
Нет отзывов
Исторический центр Стамбула и прогулка по Босфору
На нашей обзорной экскурсии по историческому центру Стамбула, вы сможете окунуться
150 за 1-6 чел.
Ночная жизнь и панорамы Стамбула
6 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
BREEZES
3.7
11 отзывов
Ночная жизнь и панорамы Стамбула
Невозможно приехать в Стамбул и не побывать на Галатском мосту
250 за 1-12 чел.
Панорамы Стамбула
6 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Алейна
5
1 отзыв
Панорамы Стамбула
Мы начнём нашу экскурсию с современной самой большой мечети
50 за 1 человека
Контрасты Стамбула
5 часов
Индивидуальная
BerRin
Нет отзывов
Контрасты Стамбула
Стамбул называют городом контрастов
250 за 1-10 чел.
Тур по Босфору на яхте с фуршетом
2 часа
🛥 На яхте
Индивидуальная
ALİ
4.7
14 отзывов
Тур по Босфору на яхте с фуршетом
Стамбул - город на двух континентах
165 за 1-10 чел.
Два в одном: Старый город и прогулка по Босфору
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Sabri
5
59 отзывов
Два в одном: Старый город и прогулка по Босфору
Погулять по историческому центру Стамбула, насладиться его видами с воды и заглянуть на рынки
9889 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Стамбуле
ХОРОШО
🇹🇷
ТАМ