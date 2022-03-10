Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
В Турции считают, что на дне тюльпана спрятано счастье
Эмирган парк расположен на одном из самых живописных прибрежных холмов и глубине пролива Босфор. В парке высадив миллионы тюльпанов, лучшие турецкие ландшафтные дизайнеры стараются удивить своими яркими композициями, гостей и жителей города.
Во время прогулки на корабле по Босфору вы проплывете между двумя континентами, насладитесь видами берегов европейской и азиатской части, посмотрите на древнюю крепость Румели Хисар (внешний вид) и легендарную Девичью башню (внешний вид). Это несравненная возможность в круговороте красок и незабываемых впечатлений, прочувствовать неповторимый дух этого города.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги русскоговорящего гида
Трансфер из отеля и обратно осуществляется из районов: Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Сиркиджи
Билет на корабль
Что не входит
Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, среда, четверг в 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
Здраствуйте
сообщите пожалуйста нам название вашего отеля в котором вы остановились
номер комнаты
Ваши имена и фамилии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Понедельник, среда, четверг в 14:30
Sally — Ваш гид в Стамбуле
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них