Фотоэкскурсия «По Стамбулу не спеша»

Наша экскурсия подойдет для тех, кто мечтает по профессиональной фотосессии в Стамбуле

5
15 отзывов
Наша экскурсия подойдет для тех, кто мечтает по профессиональной фотосессии в Стамбуле.

Мы совместим познавательную прогулку по нетуристическим улочкам с яркими кадрами для вашего альбома.

Пройдемся по традиционному кварталу Балат, дойдем до Галатской башни, прокатимся на пароме и погуляем по улице Истикляль.

Вас ждут рестораны национальной кухни и кофе по-турецки, а также магазины и памятники архитектуры — и все это в сопровождении фотографа.
Фотоэкскурсия «По Стамбулу не спеша»
Фотоэкскурсия «По Стамбулу не спеша»
Фотоэкскурсия «По Стамбулу не спеша»
Фотоэкскурсия «По Стамбулу не спеша»
Фотоэкскурсия «По Стамбулу не спеша»
Фотоэкскурсия «По Стамбулу не спеша»

Что вы увидите 🤩

  • Балат
  • Галатская башня
  • Истикляль
Мы — команда фотографов гидов, которые живут в Стамбуле уже долгое время. Мы всегда готовы провести для вас экскурсии с душой и показать самые интересные и необычные уголки.

Что вас ждет:

  • Рестораны традиционной кухни и кафе с турецким кофе, магазины, памятники архитектуры — вы познакомитесь с суматошной улицей Истикляль.
Вы сфотографируете средневековую Галатскую башню и насладитесь видом с парома. А в пестром районе Балат увидите другой — тихий Стамбул. И все это под аккомпанемент рассказов о прошлом города и его современной жизни. Будем рады встрече и новым знакомствам!
В зависимости от нашего темпа, в течение 3-5 дней после фото-экскурсии вы получите 50-100 полностью обработанных фотографий. Мы отправляем их через облачное хранилище.

Цены на экскурсию

Для группы 1-2 человек
"По Стамбулу не спеша"
€65

Ответы на вопросы

Что входит
  • Фотосессия
  • Угостим ароматным турецким кофе
  • Расходы на транспорт полностью берем на себя
Что не входит
  • В стоимость не входят расходы в кафе и музеях
  • если съёмка планируется в этих местах
Где начинаем и завершаем
Начало: Начало экскурсии — у вашего отеля.
Завершение: Истикляль
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник - Воскресенье с 11:00 до 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Понедельник - Воскресенье с 11:00 до 18:00

Kerven K.
Kerven K.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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