Мы — команда фотографов гидов, которые живут в Стамбуле уже долгое время. Мы всегда готовы провести для вас экскурсии с душой и показать самые интересные и необычные уголки.

Что вас ждет:

Рестораны традиционной кухни и кафе с турецким кофе, магазины, памятники архитектуры — вы познакомитесь с суматошной улицей Истикляль.

Вы сфотографируете средневековую Галатскую башню и насладитесь видом с парома. А в пестром районе Балат увидите другой — тихий Стамбул. И все это под аккомпанемент рассказов о прошлом города и его современной жизни. Будем рады встрече и новым знакомствам!

В зависимости от нашего темпа, в течение 3-5 дней после фото-экскурсии вы получите 50-100 полностью обработанных фотографий. Мы отправляем их через облачное хранилище.