Фото-прогулка по Стамбулу с местным жителем - это возможность увидеть Стамбул, наполненный волнительными чувствами от встречи с вечным городом. Именно поэтому я фотографирую ваши эмоции, оставляя на память вам прекрасные воспоминания.

Мы прогуляемся по старинным улочкам, паркам, мостам и берегу Босфора. Я расскажу все, что знаю об этом чудесном городе, а в фотографиях запечатлею ваши эмоции и воспоминания о Стамбуле!