  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

Фото-прогулка по Стамбулу

Elena Ö.
Elena Ö. – Гид из Стамбула
Фото-прогулка по Стамбулу
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 📸Фото на память
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €60 за экскурсию

    Записаться
Фото-прогулка по Стамбулу
Фото-прогулка по Стамбулу

Что вы увидите

  • Районы Ортакей
  • Бейоглу
  • Каракёй
  • Галата
  • Эминоню
  • Султанахмет
  • Сулеймание
Фото-прогулка по Стамбулу с местным жителем - это возможность увидеть Стамбул, наполненный волнительными чувствами от встречи с вечным городом. Именно поэтому я фотографирую ваши эмоции, оставляя на память вам прекрасные воспоминания.
Мы прогуляемся по старинным улочкам, паркам, мостам и берегу Босфора. Я расскажу все, что знаю об этом чудесном городе, а в фотографиях запечатлею ваши эмоции и воспоминания о Стамбуле!
Что входит
  • Мои услуги фотографа и сопровождающего
Что не входит
  • Передвижение по городу между локациями
Начало
🚩 Ортакёй
Место завершения
🏁 Сулеймание
Фото-прогулка по Стамбулу
Фото-прогулка по Стамбулу
Фото-прогулка по Стамбулу
Фото-прогулка по Стамбулу

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Elena Ö.
Elena Ö.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
25
3 часа
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
374 отзыва
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
От 60
3 часа
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
260 отзывов
Семейный рынок, антиквариат, котики, набережная, хипстерские кофейни и неожиданные дегустации
Стамбул без покрывала или как потеряться в городе
113
3.5 часа
Стамбул без покрывала или как потеряться в городе
215 отзывов
Исследовать изнанку города, не следуя стандартным туристическим маршрутам
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
100
3 часа
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
164 отзыва
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Секреты Стамбула
20
4.5 часов
Секреты Стамбула
148 отзывов
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
Живописная красота трущоб Стамбула
119
3 часа
Живописная красота трущоб Стамбула
148 отзывов
Неповторимая атмосфера, традиции и уклад жизни легендарных городских окраин