Фото-прогулка по Стамбулу с местным жителем - это возможность увидеть Стамбул, наполненный волнительными чувствами от встречи с вечным городом. Именно поэтому я фотографирую ваши эмоции, оставляя на память вам прекрасные воспоминания.
Мы прогуляемся по старинным улочкам, паркам, мостам и берегу Босфора. Я расскажу все, что знаю об этом чудесном городе, а в фотографиях запечатлею ваши эмоции и воспоминания о Стамбуле!
Что входит
Мои услуги фотографа и сопровождающего
Что не входит
Передвижение по городу между локациями
Начало
🚩 Ортакёй
Место завершения
🏁 Сулеймание
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.