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Фото–тур по лучшим локациям Стамбула

Зара О.
Зара О. – Гид из Стамбула
Дорогие гости, мы рады представить вам новый фото-тур по ярким локациям Стамбула!
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  • 👥Групповая
  • 📸Фото на память
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €50 за человека

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Фото–тур по лучшим локациям Стамбула
Фото–тур по лучшим локациям Стамбула

Что вы увидите

  • Пера (Бейоглу)
  • Галатская башня
  • Каракёй
  • Эминёню
  • Египетский базар
  • Голубая мечеть
  • Собор Святой Софии
  • Площадь Султанахмед (Ипподром)
  • Дворец Топкапы
Увезите из Стамбула целую фото-историюПо нашему авторскому маршруту, в сопровождении русскоговорящего профессионального фотографа, мы дадим вам возможность увидеть и прочувствовать весь колорит Стамбула.
Оставьте на память яркие снимки Ваших эмоций, на фоне лучших локаций города!
Что входит
  • Услуги профессионального фотографа
  • Напитки
  • Флеш-диск с фотографиями (80-100 шт. )
  • Транспорт.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Фото–тур по лучшим локациям Стамбула
Фото–тур по лучшим локациям Стамбула
Фото–тур по лучшим локациям Стамбула
Фото–тур по лучшим локациям Стамбула
Фото–тур по лучшим локациям Стамбула

Выберите дату для встречи

  • Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зара О.
Зара О.
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