Увезите из Стамбула целую фото-историюПо нашему авторскому маршруту, в сопровождении русскоговорящего профессионального фотографа, мы дадим вам возможность увидеть и прочувствовать весь колорит Стамбула.

Оставьте на память яркие снимки Ваших эмоций, на фоне лучших локаций города!