Увезите из Стамбула целую фото-историюПо нашему авторскому маршруту, в сопровождении русскоговорящего профессионального фотографа, мы дадим вам возможность увидеть и прочувствовать весь колорит Стамбула.
Оставьте на память яркие снимки Ваших эмоций, на фоне лучших локаций города!
Что входит
Услуги профессионального фотографа
Напитки
Флеш-диск с фотографиями (80-100 шт. )
Транспорт.
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для встречи
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.