Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Что вас ожидает

Босфор и мечеть Ортакей на рассвете

Мы начнем фотопрогулку в районе изящной мечети Ортакей. Вы полюбуетесь безлюдными мостовыми, тонкими минаретами и архитектурой османского барокко в лучах золотого рассвета. Я запечатлею вас на фоне мечети и первого Босфорского моста, похожего по форме на изогнутую бровь восточной красавицы.

Фантастические панорамы Старого города

Прокатившись на кораблике в окружении неугомонных чаек, мы окажемся в другой части европейского Стамбула. Пройдем по извилистым улочкам исторического центра, отдохнем за чашечкой турецкого кофе и полюбуемся с крыши проливом Золотой Рог. Заглянем в великолепную мечеть султана Сулеймана и его любимой жены Хюррем, поднимемся на древний холм Константинополя и увидим с высоты Айя-Софию и Голубую мечеть.

Организационные детали