Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Фотопрогулка по утреннему Стамбулу

Полюбоваться городом на рассвете, прокатиться на пароме и получить на память яркие снимки

Стамбул прекрасен в любое время, но раннее утро придает ему особое очарование.

Я покажу самые фотогеничные места города: мечети Сулеймание и Ортакей, проливы Босфор и Золотой Рог, древний холм Константинополя и колоритные старинные улочки.

Запечатлею лучшие моменты прогулки и сделаю все, чтобы Стамбул надолго остался в вашем сердце.
Фотопрогулка по утреннему Стамбулу
Фотопрогулка по утреннему Стамбулу
Фотопрогулка по утреннему Стамбулу
Фотопрогулка по утреннему Стамбулу
Фотопрогулка по утреннему Стамбулу
Фотопрогулка по утреннему Стамбулу
Фотопрогулка по утреннему Стамбулу
Фотопрогулка по утреннему Стамбулу
Фотопрогулка по утреннему Стамбулу
Фотопрогулка по утреннему Стамбулу
Фотопрогулка по утреннему Стамбулу
Фотопрогулка по утреннему Стамбулу

Что вас ожидает

Босфор и мечеть Ортакей на рассвете

Мы начнем фотопрогулку в районе изящной мечети Ортакей. Вы полюбуетесь безлюдными мостовыми, тонкими минаретами и архитектурой османского барокко в лучах золотого рассвета. Я запечатлею вас на фоне мечети и первого Босфорского моста, похожего по форме на изогнутую бровь восточной красавицы.

Фантастические панорамы Старого города

Прокатившись на кораблике в окружении неугомонных чаек, мы окажемся в другой части европейского Стамбула. Пройдем по извилистым улочкам исторического центра, отдохнем за чашечкой турецкого кофе и полюбуемся с крыши проливом Золотой Рог. Заглянем в великолепную мечеть султана Сулеймана и его любимой жены Хюррем, поднимемся на древний холм Константинополя и увидим с высоты Айя-Софию и Голубую мечеть.

Организационные детали

  • Фотопрогулка не включает экскурсию
  • Мы можем скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
  • Вы получите 300-350 фотографий в цветокоррекции. Я пришлю их в течение недели на Гугл или Яндекс диск. Десять снимков отдам сразу после фотосессии.
🚩 Начало и место завершения: у мечети Ортакей
Выберите дату для встречи
  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Catherine
Catherine
Меня зовут Катя, я профессиональный фотограф с десятилетним опытом. С радостью запечатлею вас на фоне прекрасного Стамбула, помогу с позированием и выбором одежды для фотосессии. Со мной вам будет весело, легко и интересно!
Написать

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей📸Фото-прогулки#Босфорский мост🗽Достопримечательности#Сулеймание

Еще несколько похожих предложений в Стамбуле

Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу
Цена за всё – до 3 чел.
130
за 1-3 чел.
Фотопрогулка по азиатскому Стамбулу
3 отзыва
Увидеть настоящую жизнь города в районах Кадыкей и Мода и сохранить воспоминания на ярких снимках
Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»
Цена за всё – до 2 чел.
125
100
за 1-2 чел.
Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»
7 отзывов
Увидеть главные достопримечательности города и получить профессиональные снимки на память
Любовь на улицах Стамбула: фотопрогулка
Цена за всё – до 2 чел.
97
88
за 1-2 чел.
Любовь на улицах Стамбула: фотопрогулка
1 отзыв
Не спеша пройти по открыточным местам города и сделать на память романтичные снимки
Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»
от 125
за 1-6 чел.
4ч 30м
Фотопрогулка по Стамбулу «Хлеба и зрелищ»
20 отзывов
Посетить живописные места, познакомиться с местной кухней и получить яркие снимки на память
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат
Цена за всё – до 4 чел.
150
128
за 1-4 чел.
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат
2 отзыва
Открыть тайные уголки Стамбула, полюбоваться цветными домами и получить на память яркие снимки
Профессиональная фотосессия в Стамбуле
от
120
78
за 1-8 чел.
Профессиональная фотосессия в Стамбуле
3 отзыва
Погулять по центру города и получить на память яркие снимки
Фотопрогулка в Стамбуле
Цена за всё – до 2 чел.
170
за 1-2 чел.
Фотопрогулка в Стамбуле
3 отзыва
Ежедневно по договоренности
Их Стамбул: город глазами стамбульцев
Цена за всё – до 2 чел.
225
за 1-2 чел.
10ч
Их Стамбул: город глазами стамбульцев
111 отзывов
Побывать в 6 районах, увидеть множество «лиц» Стамбула, понять его жителей и стать с городом на «ты»
Фотопрогулка в сердце Стамбула
Цена за всё – до 3 чел.
100
за 1-3 чел.
Фотопрогулка в сердце Стамбула
35 отзывов
Запечатлеть себя на фоне главных достопримечательностей столицы четырех империй
Стамбул с высоты: захватывающая фотопрогулка
Цена за всё – до 3 чел.
130
за 1-3 чел.
1ч 30м
Стамбул с высоты: захватывающая фотопрогулка
7 отзывов
Запечатлеть себя на фоне стамбульских панорам и отыскать самые впечатляющие ракурсы города
Фото-экскурсия: контрасты Стамбула
Цена за всё – до 2 чел.
100
90
за 1-2 чел.
Фото-экскурсия: контрасты Стамбула
3 отзыва
Увидеть сказочные мечети и парки, прогуляться старинными кварталами и получить на память яркие фото
Пешая фотопрогулка «Краски Стамбула»
Цена за всё – до 6 чел.
264
за 1-6 чел.
2ч 30м
Пешая фотопрогулка «Краски Стамбула»
1 отзыв
Атмосфера знаменитых памятников и аутентичных уголков города в ярких памятных кадрах
У нас ещё много экскурсий 😎 в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Стамбуле
🇹🇷