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Босфор, голуби и османская мечеть

Мы сфотографируемся на фоне Первого Босфорского моста и знаменитой мечети Бюйюк Меджидие в стиле османского барокко. Погоняем голубей на площади Ортакёй, погуляем по узким улочкам и заглянем в поисках красивых декораций в уютное кафе. А также попробуем представить, как выглядел этот уголок Стамбула несколько веков назад, когда здесь жили султаны и их семьи.

Гастрономические открытия

Каждый район Стамбула славится чем-то особенным. Одним из символов Ортакёя стал «кумпир» — запеченная картошка с маслом и сыром. Вы увидите целые торговые ряды с ним и поймете, почему Турцию называют страной уличной еды. Если пожелаете, также попробуете мороженое с козьим молоком и корнем дикой орхидеи — оно не только расширит представление о местных десертах, но и станет отличным атрибутом фотосессии.

Организационные детали