Фотопрогулка в романтичном районе Ортакёй

Проникнуться очарованием старинного квартала на берегу Босфора и получить профессиональные снимки

Приглашаю на фотосессию в один из самых красивых районов Стамбула — Ортакёй.

Он покорит вас потрясающими панорамами Босфора и роскошной мечетью 19 века, живописно расположенной прямо на берегу.

А еще: вкуснейшей уличной едой и очаровательными кафе.

Я сделаю все, чтобы наша встреча вам запомнилась и вы остались довольны снимками.
Фотопрогулка в романтичном районе Ортакёй
Фотопрогулка в романтичном районе Ортакёй
Фотопрогулка в романтичном районе Ортакёй
Фотопрогулка в романтичном районе Ортакёй
Фотопрогулка в романтичном районе Ортакёй
Фотопрогулка в романтичном районе Ортакёй
Фотопрогулка в романтичном районе Ортакёй

Что вас ожидает

Босфор, голуби и османская мечеть

Мы сфотографируемся на фоне Первого Босфорского моста и знаменитой мечети Бюйюк Меджидие в стиле османского барокко. Погоняем голубей на площади Ортакёй, погуляем по узким улочкам и заглянем в поисках красивых декораций в уютное кафе. А также попробуем представить, как выглядел этот уголок Стамбула несколько веков назад, когда здесь жили султаны и их семьи.

Гастрономические открытия

Каждый район Стамбула славится чем-то особенным. Одним из символов Ортакёя стал «кумпир» — запеченная картошка с маслом и сыром. Вы увидите целые торговые ряды с ним и поймете, почему Турцию называют страной уличной еды. Если пожелаете, также попробуете мороженое с козьим молоком и корнем дикой орхидеи — оно не только расширит представление о местных десертах, но и станет отличным атрибутом фотосессии.

Организационные детали

  • Я отправлю вам 50-60 фото в обработке в течение недели после нашей встречи
  • Фотопрогулка не включает экскурсионное сопровождение
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Рекомендую выбирать утреннее время, так как в обед и вечером может быть много людей

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Ортакей
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Natalia
Natalia
Меня зовут Наталья, и я фотограф. Провожу фотопрогулки в самом красивом городе мира — Стамбуле. Буду рада запечатлеть ваши счастливые моменты в этом прекрасном городе контрастов, рассказать о быте турецких жителей, местных традициях и кухне. Фотографирую в разных стилях и всегда открыта для творческих экспериментов. Я делаю то, что люблю, и люблю то, что делаю. Вперед, за отличным настроением и яркими впечатлениями!
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