Вы запомните это путешествие на всю жизнь, сохранив в фотографиях сказочные дни отпуска! Получите снимки, сделанные в колоритной восточной обстановке, прогуляетесь 👣 по аутентичным улочкам старинного, контрастного Стамбула. Величественные дворцы, сказочной красоты мечети, воздушные мосты, парки 🌳 и фонтаны — идеальные места для фотосесий!

Если ты любишь посиделки в кафе, арт-галереи и уличных музыкантов то мы можем посетить очень интересный район. А еще именно здесь находится одна из знаменитых улиц с парящими зонтиками

Просто расслабься и наслаждайся атмосферой вокруг а мы сделаем красивые 🤩 фото!