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Фотосессия на улицах Стамбула

5
4 отзыва
Алишер К.
Алишер К. – Гид из Стамбула
Отличная прогулка 👣 по Стамбулу в компании профессионального фотографа.

Вы увидите самые важные места в городе, побываете в разных живописных его частях, прогуляетесь по колоритным улочкам.

После завершения экскурсии 🧭 у вас останутся на память красивые 🤩 фотографии 📸 на фоне мечети Айя София, Галатской башни, площади Султан-Ахмет и других красивых исторических мест.

Вы запомните это путешествие на всю жизнь и сохраните в фотографиях сказочные дни отпуска.
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  • 👥Групповая
  • 📸Фото на память
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 3 человек

  • €70 за человека

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Фотосессия на улицах Стамбула
Фотосессия на улицах Стамбула

Что вы увидите

  • Площадь Султанахмет
  • Площадь Ипподром
  • Еврейский квартал Балат
  • Район Ортакей
  • Район Каракёй и др.
Вы запомните это путешествие на всю жизнь, сохранив в фотографиях сказочные дни отпуска! Получите снимки, сделанные в колоритной восточной обстановке, прогуляетесь 👣 по аутентичным улочкам старинного, контрастного Стамбула. Величественные дворцы, сказочной красоты мечети, воздушные мосты, парки 🌳 и фонтаны — идеальные места для фотосесий!
Если ты любишь посиделки в кафе, арт-галереи и уличных музыкантов то мы можем посетить очень интересный район. А еще именно здесь находится одна из знаменитых улиц с парящими зонтиками
Просто расслабься и наслаждайся атмосферой вокруг а мы сделаем красивые 🤩 фото!
Что входит
  • Услуги фотографа
  • В зависимости от нашего темпа после фотопрогулки вы получите 50-100 обработанных фотографий
Что не входит
  • Расходы в кафе и музеях (если съёмка планируется в этих местах)
  • Услуги гида
  • Одежда, макияж
Начало
🚩 House of Medusa Restaurant
Место завершения
🏁 Balat
Фотосессия на улицах Стамбула
Фотосессия на улицах Стамбула
Фотосессия на улицах Стамбула
Фотосессия на улицах Стамбула

Выберите дату для встречи

  • Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 3 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алишер К.
Алишер К.
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4 отзыва оставили туристы

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