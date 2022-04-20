Гастропрогулка по хипстерскому Стамбулу

Приглашаю вас на прогулку по рынку с полуторавековой историей

Индивидуальная
Приглашаю вас на прогулку по рынку с полуторавековой историей.

Вы увидите и сфотографируете на память лотки с ароматными сырами и овощами, соленьями и морепродуктами, попробуете и купите то, что вам приглянется, а ещё мы заглянем в семейную кондитерскую, которой уже более 240 лет.
Гастропрогулка по хипстерскому Стамбулу
Гастропрогулка по хипстерскому Стамбулу
Гастропрогулка по хипстерскому Стамбулу
Гастропрогулка по хипстерскому Стамбулу
Гастропрогулка по хипстерскому Стамбулу
Гастропрогулка по хипстерскому Стамбулу
Гастропрогулка по хипстерскому Стамбулу

Что вас ожидает 🤩

  • Вокзал Хайдарпаша
  • Ретро-трамвай
  • Дегустация османских сладостей и кофе на углях
  • Гастрономический семейный рынок
  • Улица антикваров и букинистов
  • Знаметитый Кадыкейский бык и улица Бахарие
  • Оперный театр Сюрейя
  • 2 действующие армянские и 2 греческие церкви
  • Кофейня по мотивам сериала Breaking Bad
  • Чайный сад с видом на море.
  • Часовня Святой Екатерины
  • Знаменитое кафе-мороженое
  • Набережная Мода

Что вас ожидает

Наша прогулка будет проходить по самому древнему поселению на берегах Босфора — Халкидону.
Мы прогуляемся по гастрономическому семейному рынку со 150-летней историей, сделаем красочные фото развалов с морепродуктами, сырами, оливками, соленьями, овощами, фруктами, бастурмой и готовыми холодными закусками-мезе. Если аппетитные деликатесы не оставят Вас равнодушными, позже Вы сможете кое-что продегустировать.
Не обойдем мы вниманием и исторические сладости с 243-летней историей кондитерской династии.
Среди антикварных и букинистических лавок, красочных граффити, художественных галерей и скульптурных мастерских, магазинов винтажной и авторской одежды, аксессуаров и бижутерии вы ощутите его рок-н-ролльный дух, очаруетесь ароматом Турции.
Если Вы запросите 3 часовую прогулку, то мы увидим и источник в часовне Святой Екатерины, прямо под рестораном и место, где был проведен один из вселенских соборов. а так же Вы узнаете, почему на местных улицах так много кошек и собак.
Посетим мы и знаменитое кафе-мороженое, входящее в топ-10 мира.
Вишенкой на торте будет набережная, с которой открывается канонический вид на закат.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Паромная переправа Эминёню – Кадыкёй – Эминёню — 5 лир в одну сторону
  • Поездка на ностальгическом красном трамвае — 5 лир
  • Кофе на углях — 17 лир
  • Мороженое — 8 лир за шарик
  • Расходы на покупки на гастрономическом рынке после прогулки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Ататюрку, площадь Кадыкёй
Завершение: X2VF+FG Кадыкёй, Стамбул
Когда и сколько длится
Когда: по договорённости
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Что взять с собой:
  • Удобная спортивная обувь
  • Непромокаемая одежда и обувь, зонт в осенне-зимний сезон
  • Солнцезащитный крем, головной убор в летний период
  • Проездной Istanbul kart
  • Наличные и кредитные карты для возможных покупок
  • Питьевая вода
  • Медицинская маска
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договорённости

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