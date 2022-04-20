Что вас ожидает

Наша прогулка будет проходить по самому древнему поселению на берегах Босфора — Халкидону.

Мы прогуляемся по гастрономическому семейному рынку со 150-летней историей, сделаем красочные фото развалов с морепродуктами, сырами, оливками, соленьями, овощами, фруктами, бастурмой и готовыми холодными закусками-мезе. Если аппетитные деликатесы не оставят Вас равнодушными, позже Вы сможете кое-что продегустировать.

Не обойдем мы вниманием и исторические сладости с 243-летней историей кондитерской династии.

Среди антикварных и букинистических лавок, красочных граффити, художественных галерей и скульптурных мастерских, магазинов винтажной и авторской одежды, аксессуаров и бижутерии вы ощутите его рок-н-ролльный дух, очаруетесь ароматом Турции.

Если Вы запросите 3 часовую прогулку, то мы увидим и источник в часовне Святой Екатерины, прямо под рестораном и место, где был проведен один из вселенских соборов. а так же Вы узнаете, почему на местных улицах так много кошек и собак.

Посетим мы и знаменитое кафе-мороженое, входящее в топ-10 мира.

Вишенкой на торте будет набережная, с которой открывается канонический вид на закат.