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Горный курорт Ялова: магия термальных вод

4.3
13 отзывов
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Стамбула
Вдали от Стамбула в горном ущелье спрятался старинный курорт Ялова.

Здесь чистый горный воздух, тишина и покой.

Еще османские султаны оценили местные горячие минеральный источники и ездили сюда на отдых.

Вы проведёте на курорте Ялова целый день, сможете купаться в открытых бассейнах, париться в сауне, посетить Султанские ванны и традиционный турецкий хамам.

После водных процедур вы сможете погулять по красивому дендрарию, наслаждаясь запахами редких растений и видами первозданной природы.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧖SPA
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €35 за человека

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Горный курорт Ялова: магия термальных вод
Горный курорт Ялова: магия термальных вод

Что вы увидите

  • Горный курорт Ялова

Что вас ожидает:

    Заповедная природа горной Турции
    Пара часов дороги к термальному курорту с лихвой окупятся, как только вы вдохнете полной грудью кристальный воздух Ялова. Вы окажетесь в райском уголке турецкой природы, спрятанном в горном ущелье. Территорию курорта окружает роскошный дендрологический парк 🌳, прогуливаясь по которому вы встретите сотни редких видов растений, а ароматы горных лесов и ботанического сада заставят забыть о шумных и душных городах.
    Термальные бассейны и турецкий хамам
    Вам предстоит на практике убедиться в лечебных свойствах термальных вод Ялова. Вы искупаетесь в теплых бассейнах под открытым небом, попаритесь в традиционном хамаме и местной сауне, заглянете в Султанские ванны и, при желании, опробуете подводный массаж: наш сопровождающий с удовольствием подскажет, куда стоит отправиться в первую очередь. Курортные спа-процедуры не только помогут вам расслабиться, но и окажут лечебное воздействие на организм.
    Организационные детали
    • Это групповая экскурсия ⛳ на русском языке. Группа не больше 15 человек.
    • Дети на экскурсию допускаются с 12 лет.
    • Сбор группы по отелям начинается в 7 утра, отбытие на пароме — 8 утра, дорога до курорта займет около 2 часов.
    Что входит
    • Трансфер от отеля и обратно (для районов: Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи)
    • Посещение курорта Ялова (термальные бассейны, хамам, сауна)
    • Обед
    Что не входит
    • Трансфер из других районов города
    • По желанию напитки (от 1$) и массаж (от 45$)
    Начало и место завершения
    🚩 ваш отель
    Горный курорт Ялова: магия термальных вод
    Горный курорт Ялова: магия термальных вод
    Горный курорт Ялова: магия термальных вод
    Горный курорт Ялова: магия термальных вод

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    BREEZES T.
    BREEZES T.
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    13 отзывов оставили туристы

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