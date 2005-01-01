Что вас ожидает:

Заповедная природа горной Турции

Пара часов дороги к термальному курорту с лихвой окупятся, как только вы вдохнете полной грудью кристальный воздух Ялова. Вы окажетесь в райском уголке турецкой природы, спрятанном в горном ущелье. Территорию курорта окружает роскошный дендрологический парк 🌳, прогуливаясь по которому вы встретите сотни редких видов растений, а ароматы горных лесов и ботанического сада заставят забыть о шумных и душных городах.

Термальные бассейны и турецкий хамам

Вам предстоит на практике убедиться в лечебных свойствах термальных вод Ялова. Вы искупаетесь в теплых бассейнах под открытым небом, попаритесь в традиционном хамаме и местной сауне, заглянете в Султанские ванны и, при желании, опробуете подводный массаж: наш сопровождающий с удовольствием подскажет, куда стоит отправиться в первую очередь. Курортные спа-процедуры не только помогут вам расслабиться, но и окажут лечебное воздействие на организм.

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