Ежедневно в 07:00

Горный курорт Ялова: магия термальных вод

Вдали от Стамбула в горном ущелье спрятался старинный курорт Ялова

4.4
54 отзыва
Вдали от Стамбула в горном ущелье спрятался старинный курорт Ялова.

Здесь чистый горный воздух, тишина и покой.

Еще османские султаны оценили местные горячие минеральный источники и ездили сюда на отдых.

Вы проведёте на курорте Ялова целый день, сможете купаться в открытых бассейнах, париться в сауне, посетить Султанские ванны и традиционный турецкий хамам.

После водных процедур вы сможете погулять по красивому дендрарию, наслаждаясь запахами редких растений и видами первозданной природы.
Горный курорт Ялова: магия термальных вод
Горный курорт Ялова: магия термальных вод
Горный курорт Ялова: магия термальных вод
Горный курорт Ялова: магия термальных вод
Горный курорт Ялова: магия термальных вод

Что вас ожидает:

    Заповедная природа горной Турции
    Пара часов дороги к термальному курорту с лихвой окупятся, как только вы вдохнете полной грудью кристальный воздух Ялова. Вы окажетесь в райском уголке турецкой природы, спрятанном в горном ущелье. Территорию курорта окружает роскошный дендрологический парк, прогуливаясь по которому вы встретите сотни редких видов растений, а ароматы горных лесов и ботанического сада заставят забыть о шумных и душных городах.
    Термальные бассейны и турецкий хамам
    Вам предстоит на практике убедиться в лечебных свойствах термальных вод Ялова. Вы искупаетесь в теплых бассейнах под открытым небом, попаритесь в традиционном хамаме и местной сауне, заглянете в Султанские ванны и, при желании, опробуете подводный массаж: наш сопровождающий с удовольствием подскажет, куда стоит отправиться в первую очередь. Курортные спа-процедуры не только помогут вам расслабиться, но и окажут лечебное воздействие на организм.
    Организационные детали
    • Это групповая экскурсия на русском языке. Группа не больше 40 человек.
    • Дети на экскурсию допускаются с 12 лет.
    • Сбор группы по отелям начинается в 7 утра, отбытие на пароме — 8 утра, дорога до курорта займет около 2 часов.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-40 человек
    Взрослый (12+)
    €35

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер от отеля и обратно (для районов: Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи)
    • Посещение курорта Ялова (термальные бассейны, хамам, сауна)
    • Обед
    Что не входит
    • Трансфер из других районов города
    • По желанию напитки (от 1$) и массаж (от 45$)
    Место начала и завершения
    ваш отель
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно в 07:00
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    Ежедневно в 07:00

    BREEZES T.
    BREEZES T.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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