Camlica

На азиатской территории Стамбула возвышается самый высокий в городе холм Чамлыджа. Отсюда открывается умопомрачительный вид на Босфор, Принцевы острова, Мраморное море и на сам Стамбул. Особенно завораживает это зрелище в ночное время, когда город сияет тысячами огней.

Здесь же, на холме Camlica, раскинулся прекрасный парк с уютными кофейнями и цветочными клумбами. А главным украшением парка является самая большая мечеть в Турции — Camlica Camii.

Отагтепе

Следующей нашей остановкой станет не менее прекрасный парк — Отагтепе. Отсюда открывается потрясающий вид на европейскую часть Стамбула, подвесной мост Фатих и крепость Румелихисары. В Отагтепе не просто попасть общественным транспортом, поэтому туристов здесь мало.

Ортакёй

В окружении великолепных пейзажей расположилось в Стамбуле прекрасное место для неспешных прогулок — Ортакёй. Сюда приезжают, чтобы побродить по уютным улочкам, отдохнуть на просторной площади, изучить интересные товары в местных торговых лавках. Есть здесь и несколько памятных скульптурных и архитектурных построек, которые можно посмотреть, прогулявшись по окрестностям. Символом района является мечеть Ортакёй.

Бешикташ

На самом берегу пролива Босфор, в европейской части города, расположен один из самых любимых районов гостей Стамбула — Бешикташ. Здесь много баров, кафе и ресторанов, прекрасные дворцы и шикарные небоскребы. Бешикташ считается одним из самых престижных районов Стамбула.