Город, который никогда не спит

Стамбул - один из красивейших и колоритных городов мира

Стамбул — один из красивейших и колоритных городов мира.

Здесь и древние церкви, и прекрасные мечети, и древние дворцы, и неприступные крепости.

Вечером же в Стамбуле есть еще одна красота — яркие, разноцветные огни.

Вы окажитесь словно в сказке «Тысяча и одна ночь» и я покажу вам ее во всей красе.
Город, который никогда не спит
Город, который никогда не спит
Город, который никогда не спит
Город, который никогда не спит
Город, который никогда не спит

Что вы увидите 🤩

  • Camlica
  • Отагтепе
  • Ортакёй
  • Бешикташ
  • Другие локации могут быть добавлены по запросу
Camlica
На азиатской территории Стамбула возвышается самый высокий в городе холм Чамлыджа. Отсюда открывается умопомрачительный вид на Босфор, Принцевы острова, Мраморное море и на сам Стамбул. Особенно завораживает это зрелище в ночное время, когда город сияет тысячами огней.
Здесь же, на холме Camlica, раскинулся прекрасный парк с уютными кофейнями и цветочными клумбами. А главным украшением парка является самая большая мечеть в Турции — Camlica Camii.
Отагтепе
Следующей нашей остановкой станет не менее прекрасный парк — Отагтепе. Отсюда открывается потрясающий вид на европейскую часть Стамбула, подвесной мост Фатих и крепость Румелихисары. В Отагтепе не просто попасть общественным транспортом, поэтому туристов здесь мало.
Ортакёй
В окружении великолепных пейзажей расположилось в Стамбуле прекрасное место для неспешных прогулок — Ортакёй. Сюда приезжают, чтобы побродить по уютным улочкам, отдохнуть на просторной площади, изучить интересные товары в местных торговых лавках. Есть здесь и несколько памятных скульптурных и архитектурных построек, которые можно посмотреть, прогулявшись по окрестностям. Символом района является мечеть Ортакёй.
Бешикташ
На самом берегу пролива Босфор, в европейской части города, расположен один из самых любимых районов гостей Стамбула — Бешикташ. Здесь много баров, кафе и ресторанов, прекрасные дворцы и шикарные небоскребы. Бешикташ считается одним из самых престижных районов Стамбула.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Стамбул, который никогда не спит
€100

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • красное и белое вино
Что не входит
  • дополнительная еда и напитки
Где начинаем и завершаем
Начало: Вас заберут из отеля
Завершение: Доставим в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 19:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно в 19:30

Anar D.
Anar D.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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