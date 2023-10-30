Город вне времени: персональная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто

Город вне времени

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Ответы на вопросы
От древнего Константинополя до сегодняшнего Стамбула — удивительные отголоски истории и ритмичная современность превращают Стамбул в город вне времени, заслуженно делая его признанной «туристической Меккой».

Приглашаем вас на насыщенную авто-экскурсию, которая покажет, как древняя столица Византии превратилась в сердце современной Турции.
Город вне времени: персональная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
Город вне времени: персональная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
Город вне времени: персональная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
Город вне времени: персональная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
Город вне времени: персональная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
Город вне времени: персональная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
Город вне времени: персональная экскурсия по Стамбулу с гидом на авто
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
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Что вас ожидает:

  • Собор Святой Софии
  • Голубая мечеть
  • Дворец Топкапы
  • Ипподром
  • Немецкий фонтан
  • Цистерна Базилика
  • Галатский мост
  • Мечеть Сулеймание
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Перед вами предстанет блистательный расцвет Османской империи, неповторимая архитектура Восточной Римской империи и магические локации Старого города.

Вы можете составить ваш индивидуальный маршрут или поехать по нашему маршруту. Вы увидите:

  • величественный собор Святой Софии;
  • изящную Голубую мечеть;
  • грандиозный по масштабу и роскоши дворец Топкапы;
  • исторический ипподром;
  • Немецкий фонтан;
  • сказочную Цистерну Базилику — подземное водохранилище времен расцвета Византии;
  • Галатский мост, соединяющий гостеприимные берега бухты Золотой Рог;
  • древнейшую мечеть Сулеймание, которой уже более 450 лет.

Ежедневно по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальная экскурсия по достопримечательностям города (с 10:00 до 17:00)
  • Услуги лицензированного гида
Что не входит
  • Входные билеты во дворцы и в музеи
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Район Султан Ахмед
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Предоплата 30%
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
История и архитектура
Святые места
Популярные места
Дворцы, замки и особняки
Монастыри, церкви, храмы
Старый город
Дворец Топкапы
Голубая мечеть
Площадь Ипподром
Цистерна Базилика
Сулеймание
Галатский мост
Собор Святой Софии

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