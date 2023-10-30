Город вне времени
От древнего Константинополя до сегодняшнего Стамбула — удивительные отголоски истории и ритмичная современность превращают Стамбул в город вне времени, заслуженно делая его признанной «туристической Меккой».
Приглашаем вас на насыщенную авто-экскурсию, которая покажет, как древняя столица Византии превратилась в сердце современной Турции.
Приглашаем вас на насыщенную авто-экскурсию, которая покажет, как древняя столица Византии превратилась в сердце современной Турции.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Собор Святой Софии
- Голубая мечеть
- Дворец Топкапы
- Ипподром
- Немецкий фонтан
- Цистерна Базилика
- Галатский мост
- Мечеть Сулеймание
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Перед вами предстанет блистательный расцвет Османской империи, неповторимая архитектура Восточной Римской империи и магические локации Старого города.
Вы можете составить ваш индивидуальный маршрут или поехать по нашему маршруту. Вы увидите:
- величественный собор Святой Софии;
- изящную Голубую мечеть;
- грандиозный по масштабу и роскоши дворец Топкапы;
- исторический ипподром;
- Немецкий фонтан;
- сказочную Цистерну Базилику — подземное водохранилище времен расцвета Византии;
- Галатский мост, соединяющий гостеприимные берега бухты Золотой Рог;
- древнейшую мечеть Сулеймание, которой уже более 450 лет.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальная экскурсия по достопримечательностям города (с 10:00 до 17:00)
- Услуги лицензированного гида
- Что не входит
- Входные билеты во дворцы и в музеи
- Питание
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренностиЗавершение: Район Султан Ахмед
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по запросуЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Предоплата 30%
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Голубая мечеть
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Цистерна Базилика
Сулеймание
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