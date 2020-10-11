1 отзыв оставили туристы

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Групповая прогулка по Босфору с аудиогидом

Проплыть между Европой и Азией, любуясь достопримечательностями Стамбула с кораблика

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1 отзыв
Елена и Сали
Елена и Сали – экскурсионное агентство из Стамбула
Даже если вы уже исходили Стамбул вдоль и поперек, без прогулки по Босфору знакомство с городом будет неполным! На яхте 🛥️ в группе до 50 человек вы покорите волны великого пролива, полюбуетесь с воды Девичьей башней, Босфорским мостом и другими символами Стамбула и услышите с помощью аудиогида их истории 📖.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €15 за человека

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Групповая прогулка по Босфору с аудиогидом
Групповая прогулка по Босфору с аудиогидом

Что вас ожидает

Морской фасад Стамбула
Крики чаек, шум волн, очертания колоритных башен, мостов и крепостей — прогулка 👣 на кораблике покажет вам новую грань Стамбула. Вы проплывете между Европой и Азией, рассматривая самобытные достопримечательности 🏛️, в числе которых:

  • Девичья башня — пережившая немало землетрясений и служившая в разные эпохи маяком, тюрьмой, изолятором во время холеры и оружейным складом.
  • Крепость Румели Хисар, проплывая рядом с которой, вы перенесетесь в эпоху битв и завоеваний.
  • Босфорский мост, полуторакилометровой нитью протянувшийся между двумя континентами, и прилегающий к нему район творческой богемы, ювелиров и ресторанов.
  • Панорама Стамбула с воды — с пестрыми фасадами района Арнавуткёй, изящными очертаниями дворца Долмабахче и минаретами мечетей.

Организационные детали

  • Это групповая экскурсия ⛳ с трансляцией на трех языках (русский, английский, турецкий)
  • На корабле 🛳️ вы сможете за дополнительную плату купить напитки в баре и перекус (например, турецкий пирожок Гезлеме), а также сделать фото в национальных костюмах
Начало и место завершения
🚩 в районе трамвайной остановки Гюльхане
Групповая прогулка по Босфору с аудиогидом
Групповая прогулка по Босфору с аудиогидом
Групповая прогулка по Босфору с аудиогидом
Групповая прогулка по Босфору с аудиогидом
Групповая прогулка по Босфору с аудиогидом

Экскурсия проводится ежедневно в 12:15, 15:45 и 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Елена и Сали
Елена и Сали
Здравствуйте, нас зовут Елена и Сали. У нас собственное агентство с лицензией министерства туризма Турции в Стамбуле и команда гидов. Наш офис находится в самом сердце города. Если вы хотите изучить главные места и отыскать скрытые красоты Стамбула, мы с радостью в этом поможем. Мы знаем все о Турции: об истории, традициях и кухне; поделимся информацией, которую не найти в интернете. Погрузитесь с головой в жизнь Стамбула вместе с нами!
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1 отзыв оставили туристы

11 октября 2020
Отвратительная организация. Пожалела много раз, что не отказалась от экскурсии. Началось все с того, что экскурсию за несколько часов до ее начала перенесли на час раньше запланированного. Нам пришлось корректировать свои планы, чтобы успеть. В итоге мы 25 минут ждали в указанном месте пока нас заберут, чтобы отвести (именно отвеСти, не отвеЗти) ещё в одно место сбора. Мы шли туда минут 5-7, потом там ждали ещё минут 10, пока соберутся теперь уже точно все. И потом всей вот этой толпой в 50 человек (хотя на мой взгляд народу было гораздо больше заявленных 50) шли ещё минут 10-15, не меньше, до берега, где пришвартован "кораблик". Почему нельзя было собрать всех у причала, для меня загадка. Ни одного русскоговорящего гида не было. Ощущение такое, что собрали всех мигрантов, и сейчас мы уплывем в неизвестном направлении. Были все. И индусы, и арабы, и пакистанцы, и афроамериканцы. Не было, по-моему, только русских. Слышно было только очень громкий рассказа турецкого гида. Запись русскоговорящего гида, включали 2-3 раза за все 2, 5 часа. И это было какие-то неразборчивые отрывки фраз. Понять, о чем шла речь, невозможно. Стемнело на середине экскурсии, и заканчивалась она в полной темноте. Никто уже ничего не смотрел и не видел. Впервые так напоролась на трипстере на столь неудачную экскурсию.

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