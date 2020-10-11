1 отзыв оставили туристы

Отвратительная организация. Пожалела много раз, что не отказалась от экскурсии. Началось все с того, что экскурсию за несколько часов до ее начала перенесли на час раньше запланированного. Нам пришлось корректировать свои планы, чтобы успеть. В итоге мы 25 минут ждали в указанном месте пока нас заберут, чтобы отвести (именно отвеСти, не отвеЗти) ещё в одно место сбора. Мы шли туда минут 5-7, потом там ждали ещё минут 10, пока соберутся теперь уже точно все. И потом всей вот этой толпой в 50 человек (хотя на мой взгляд народу было гораздо больше заявленных 50) шли ещё минут 10-15, не меньше, до берега, где пришвартован "кораблик". Почему нельзя было собрать всех у причала, для меня загадка. Ни одного русскоговорящего гида не было. Ощущение такое, что собрали всех мигрантов, и сейчас мы уплывем в неизвестном направлении. Были все. И индусы, и арабы, и пакистанцы, и афроамериканцы. Не было, по-моему, только русских. Слышно было только очень громкий рассказа турецкого гида. Запись русскоговорящего гида, включали 2-3 раза за все 2, 5 часа. И это было какие-то неразборчивые отрывки фраз. Понять, о чем шла речь, невозможно. Стемнело на середине экскурсии, и заканчивалась она в полной темноте. Никто уже ничего не смотрел и не видел. Впервые так напоролась на трипстере на столь неудачную экскурсию.