Индивидуальная пешеходная экскурсия по Стамбулу

Выбирайте пешеходную обзорную экскурсию, чтобы за один раз охватить всю историческую часть Стамбула

4
9 отзывов
Выбирайте пешеходную обзорную экскурсию, чтобы за один раз охватить всю историческую часть Стамбула.

За 4 часа мы пройдем по району Султанахмет, чтобы полюбоваться Дворцом Топкапы и Голубой мечетью, посмотрим на город с высоты из Галатской башни и увидим, как живет современный Стамбул во время прогулки по улице Истикляль.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Стамбулу
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Стамбулу
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Стамбулу
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Стамбулу
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Стамбулу

Что вы увидите 🤩

  • Район Солтанахмет
  • Дворец Топкапы
  • Собор св Софии
  • Площадь Ипподром
  • Египетский базар
  • Порт Эминону
  • Мост Галата
  • Золотой Рог
  • Район Бейоглу
  • Башня Галата
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Предлагаю вам отправиться на обзорную пешеходную экскурсию по Стамбулу на 4 часа.
Начнем нашу прогулку в районе Солтанахмет. Это сердце исторического Стамбула. Пройдем рядом с Дворцом Топкапы, Собором св Софии, обойдя знаменитую голубую мечеть и пройдя через площадь Ипподром, мы дальше через старые улочки города дойдем до Египедского базара (крытый базар специй и золота). Выйдем на порт Эминону и через мост Галата пересечем Золотой Рог. Таким образом, попадем в район Бейоглу и посетим башню Галата со смотровой площадкой, где открывается вид на Стамбул с высоты 140 метров над уровнем моря. Бейоглу(Beyoglu) - это район на северном берегу Золотого Рога, между Каракей (Karakoy) и мостом Галата.
С Галаты, как называют ее местные жители, вы увидите Стамбул с высоты птичьего полета и поразитесь тому, как этот небоскреб могли построить генуэзцы. Дальше по улочкам Перу и Бейоглу европейских квартал Стамбула, они до сих пор очаровывают своим средиземноморским колоритом туристов со всего мира. Здесь, в отеле «Пера Палас», до сих пор останавливаются пассажиры легендарного «Восточного экспресса», воспетого Агатой Кристи. Среди них были Жаклин Кеннеди, Грета Гарбо и сотни других знаменитостей…
Поглядев на паровозик, тащивший когда-то за собой первый экспресс с края Европы в ее сердце — Стамбул, мы незаметно попадем на Истикляль. Раньше эту уникальную улицу, до которой далеко и Арбату, называли по-французски — Grand Rue de Pera. И улица эта действительно очень французская — яркая, броская, в огнях ресторанов, кафе, кинотеатров, магазинчиков, кофеен… Люди здесь не гуляют, и не проходят. Они живут на Истикляль — 24 часа в сутки. И недаром это место облюбовали с 18 века иностранные посольства — вы сами увидите здания консульств и представительств чуть ли не всех стран мира на Истикляль.
Кстати, здесь вы увидите и старинный трамвайчик, который проедет мимо вас медленно и торжественно — а больше вам гулять по Истикляль не помешает ничто, ведь эта огромная улица открыта, только для пешеходов. После Истикляль и обилия впечатлений мы отдохнем в кальянной. Кофе и чай, ароматный табак и колорит специфически турецкого заведения, дадут вам силы для продолжения экскурсии.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Услуги гида
Что не входит?
  • Дворец Топ Капы
  • Собор св Софии
  • транспортные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: ваш отель или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы от туристов

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