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Что вас ожидает:
- Дворец Долмабахче
- Дворец Чыраган
- Дворец Бейлербея
- Мечеть Чамлыджа
- Мечеть Ортакёй
- Девичья башня
- Мосты через Босфор
- Крепости Румелихисар и Анадолухисар
- Роскошные виллы на Босфоре
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Круиз по Босфору на частной яхте предоставляет возможность насладиться красивыми панорамными видами на город Стамбул с воды. Вы сможете увидеть множество известных достопримечательностей и памятников архитектуры, которые расположены на берегах Босфора, в том числе:
1. Золотой рог - важная достопримечательность Стамбула, который выглядит особенно красиво с воды.
2. Дворец Долмабахче - прекрасный дворец, который был построен в XIX веке и является одним из крупнейших дворцов в мире.
3. Босфорский мост - известный мост, который соединяет Европу и Азию.
4. Крепость Румелихисар - впечатляющая крепость, построенная на берегу Босфора в XV веке, которая является одной из самых популярных достопримечательностей в Стамбуле.
Кроме того, вы также увидите множество других красивых зданий, мостов, парков и музеев, которые украшают берега Босфора и являются символами культуры, истории и архитектуры Стамбула.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Чай
- Кофе и турецкие сладости
- Место начала и завершения?
- Паромная станция Kabataş Iskelesi
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Важная информация
- Экскурсия будет проходить на частной яхте в группе до 35 человек
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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