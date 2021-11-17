Исторический центр Стамбула

Исторический центр Стамбула
Исторический центр Стамбула
Исторический центр Стамбула
Исторический центр Стамбула
Исторический центр Стамбула

Что вы увидите 🤩

  • Тур позволит увидеть Стамбул во всей его исторической красе. Программа на пол дня включит в себя следующие достопримечательности: Площадь Ипподром
  • Немецкий Фонтан
  • Голубая Мечеть
  • баня Хуррем Султан (внешний осмотр)
  • Собор Святой Софии
  • Дворец Ибрагим-Паши (музей турецкого и исламского исскуства).
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Тур позволит увидеть Стамбул во всей его исторической красе. Программа на пол дня включит в себя следующие достопримечательности: Площадь Ипподром, Немецкий Фонтан, Голубая Мечеть, баня Хуррем Султан (внешний осмотр), Собор Святой Софии, Дворец Ибрагим-Паши (музей турецкого и исламского исскуства).
Дворец Ибрагим-Паши - Ибрагим Паша -друг детства и правая рука султана Сулеймана.
Он славился исключительным талантом дипломатии,знал несколько языков,был отменным стратегом и полководцем! Ибрагим-Паша был мужем сестры султана Сулеймана I, Хатидже султан. Дворец Хатидже султан и Ибрагим-Паши был свадебным подарком самого султана Сулеймана. Дворец построен на территории ипподрома Константинополя (ныне площадь Султанахмет),даты начала и окончания строительных работ не известны.
Известно лишь то, что в 1521 году в здании прошёл ремонт. После казни Ибрагима-Паши дворец был резиденцией последующих великих визирей. В дальнейшем в нём располагалось посольство, швейные мастерские, военный оркестр и тюрьма. С 1983 года во дворце размещается музей турецкого и исламского искусства.
Площадь Ипподром – занимает часть площади Султанахмет. Строительство Ипподрома было начато римским императором Септимием Севером в 203-м году, в те далекие времена, когда на месте города Стамбул стоял древний город Византий. Площадь была предназначена для гонок колесниц – одним из ярких зрелищных соревнований тех времен. Затем, в 330 годы император Константин создает новую столицу и перестраивает площадь, увеличивая ее территорию в длину и в ширину. В 1453 году, после завоевания турками Константинополя, Ипподром уже использовался для проведения массовых увеселительных мероприятий. На площади сохранились древнейшие памятники архитектуры. Это 300 тонный Египетский Обелиск, из бело-розового асуанского гранита, датируемый 16 веком до н. э., и Змеевидная Колонна, символизирующая победу греков над персами в 479 году до нашей эры.
Собор Св. Софии – древний памятник византийской культуры, а ныне визитная карточка Стамбула. Собор находится под охраной ЮНЕСКО. Собор Святой Софии являлся действующим храмом аж до самого падения монархии. 24 июня 2020 года в мечети Айя-София впервые за 86 лет состоялся пятничный намаз. Официальное название на сегодня -Большая мечеть Айя-София.
Голубая Мечеть или Мечеть Султанахмет является одним из значимых символов Стамбула. Мечеть была построена в 17 веке по заказу Султана Ахмета I. Уникальности данного архитектурного сооружения нет равных и по сей день. Голубая Мечеть – величайший шедевр не только исламской но и мировой архитектуры. Она является одной из самых больших мечетей в мире.
Немецкий фонтан, расположенный на центральной площади Султанахмет, был подарен немцами Османской Империи в память о втором визите в Стамбул кайзера Вильгельма II в 1898 году. Фонтан выстроен в неовизантийском стиле в виде восьмиколонной беседки, украшенной изнутри золотыми мозаиками. Он был сконструирован в Германии и затем по частям перевезен в Стамбул.
Хаммам Хуррем Султан (снаружи)– была построена в 1557 году по приказу Султана Сулеймана для его любимой жены Хуррем Султан. После 1910 года к сожалению баня была закрыта и заброшена и не всегда использовалась по прямому назначению. В 2011-м году в мае, после реставрационных работ баню восстановили. И сейчас она выглядит так же как и 450 лет назад. Надо отметить, что на реставрацию бани было потрачено 17 миллионов турецких лир. Сейчас баня функционирует и является самой дорогой и элитной баней в Турции.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • трансфер на комфортабельном микроавтобусе
  • услуги лицензионного гида
  • входные билеты
Что не входит?
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: забираем из отеля если в туристической зоне
    Завершение: hotel
    Когда и сколько длится?
    Когда: С 08:30 до 13:00 По средам,субботам и воскресеньям
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    Что если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    С 08:30 до 13:00 По средам,субботам и воскресеньям

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