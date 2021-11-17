Тур позволит увидеть Стамбул во всей его исторической красе. Программа на пол дня включит в себя следующие достопримечательности: Площадь Ипподром, Немецкий Фонтан, Голубая Мечеть, баня Хуррем Султан (внешний осмотр), Собор Святой Софии, Дворец Ибрагим-Паши (музей турецкого и исламского исскуства).

Дворец Ибрагим-Паши - Ибрагим Паша -друг детства и правая рука султана Сулеймана.

Он славился исключительным талантом дипломатии,знал несколько языков,был отменным стратегом и полководцем! Ибрагим-Паша был мужем сестры султана Сулеймана I, Хатидже султан. Дворец Хатидже султан и Ибрагим-Паши был свадебным подарком самого султана Сулеймана. Дворец построен на территории ипподрома Константинополя (ныне площадь Султанахмет),даты начала и окончания строительных работ не известны.

Известно лишь то, что в 1521 году в здании прошёл ремонт. После казни Ибрагима-Паши дворец был резиденцией последующих великих визирей. В дальнейшем в нём располагалось посольство, швейные мастерские, военный оркестр и тюрьма. С 1983 года во дворце размещается музей турецкого и исламского искусства.

Площадь Ипподром – занимает часть площади Султанахмет. Строительство Ипподрома было начато римским императором Септимием Севером в 203-м году, в те далекие времена, когда на месте города Стамбул стоял древний город Византий. Площадь была предназначена для гонок колесниц – одним из ярких зрелищных соревнований тех времен. Затем, в 330 годы император Константин создает новую столицу и перестраивает площадь, увеличивая ее территорию в длину и в ширину. В 1453 году, после завоевания турками Константинополя, Ипподром уже использовался для проведения массовых увеселительных мероприятий. На площади сохранились древнейшие памятники архитектуры. Это 300 тонный Египетский Обелиск, из бело-розового асуанского гранита, датируемый 16 веком до н. э., и Змеевидная Колонна, символизирующая победу греков над персами в 479 году до нашей эры.

Собор Св. Софии – древний памятник византийской культуры, а ныне визитная карточка Стамбула. Собор находится под охраной ЮНЕСКО. Собор Святой Софии являлся действующим храмом аж до самого падения монархии. 24 июня 2020 года в мечети Айя-София впервые за 86 лет состоялся пятничный намаз. Официальное название на сегодня -Большая мечеть Айя-София.

Голубая Мечеть или Мечеть Султанахмет является одним из значимых символов Стамбула. Мечеть была построена в 17 веке по заказу Султана Ахмета I. Уникальности данного архитектурного сооружения нет равных и по сей день. Голубая Мечеть – величайший шедевр не только исламской но и мировой архитектуры. Она является одной из самых больших мечетей в мире.

Немецкий фонтан, расположенный на центральной площади Султанахмет, был подарен немцами Османской Империи в память о втором визите в Стамбул кайзера Вильгельма II в 1898 году. Фонтан выстроен в неовизантийском стиле в виде восьмиколонной беседки, украшенной изнутри золотыми мозаиками. Он был сконструирован в Германии и затем по частям перевезен в Стамбул.

Хаммам Хуррем Султан (снаружи)– была построена в 1557 году по приказу Султана Сулеймана для его любимой жены Хуррем Султан. После 1910 года к сожалению баня была закрыта и заброшена и не всегда использовалась по прямому назначению. В 2011-м году в мае, после реставрационных работ баню восстановили. И сейчас она выглядит так же как и 450 лет назад. Надо отметить, что на реставрацию бани было потрачено 17 миллионов турецких лир. Сейчас баня функционирует и является самой дорогой и элитной баней в Турции.