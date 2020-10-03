13 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Умиротворенная атмосфера острова

Бююкада с первых минут поразит вас спокойствием, тишиной и чистым морским воздухом — здесь нет выхлопных газов, местные жители передвигаются на велосипедах и электромобилях. Всюду сосны, аккуратные пряничные домики и синяя водная гладь. Одним словом, идиллия! Вы погуляете по уютным живописным улочкам, отыщете колоритные фотогеничные уголки, отведаете вкуснейшее мороженое и узнаете, как менялась местная жизнь на протяжении столетий.

Бююкада сквозь века

Вы подниметесь на гору Йорги со старинной церковью святого Георгия на вершине и услышите, какие легенды и поверья с ней связаны. Рассмотрите бывший греческий приют — самое большое деревянное строение в Европе — и узнаете, почему в нем никто не живет с 1964 года. Кроме того, увидите дом Троцкого, могилу Голицына и насладитесь панорамой острова и азиатского берега Стамбула с лучших смотровых площадок.

Организационные детали