13 отзывов оставили туристы

Умиротворенная атмосфера острова Бююкада с первых минут поразит вас спокойствием, тишиной и чистым морским воздухом — здесь нет выхлопных газов, местные жители передвигаются на велосипедах и электромобилях. Всюду сосны, аккуратные пряничные домики и синяя водная гладь. Одним словом, идиллия! Вы погуляете по уютным живописным улочкам, отыщете колоритные фотогеничные уголки, отведаете вкуснейшее мороженое и узнаете, как менялась местная жизнь на протяжении столетий.
Бююкада сквозь века Вы подниметесь на гору Йорги со старинной церковью святого Георгия на вершине и услышите, какие легенды и поверья с ней связаны. Рассмотрите бывший греческий приют — самое большое деревянное строение в Европе — и узнаете, почему в нем никто не живет с 1964 года. Кроме того, увидите дом Троцкого, могилу Голицына и насладитесь панорамой острова и азиатского берега Стамбула с лучших смотровых площадок.
Организационные детали
Билет на паром (1$) не включен в стоимость экскурсии 🧭. На пароме есть возможность позавтракать: съесть симит (турецкий бублик) с айраном (национальный напиток, похожий на кефир).
По желанию на острове 🏝️ можно покататься на велосипедах (5-6$), а также отдохнуть на оборудованном пляже (7-8$)
Я всегда готов скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем привет! Я — Илья, профессиональный переводчик. У меня 2 родных языка — русский и турецкий. В Стамбуле живу 12 лет. С радостью познакомлю вас с нашим удивительным городом, раскрою его историю и современную жизнь. До встречи!
Илья замечательний рассказчик День пролетел незаметно спасибо !
Владимир
26 сентября 2020
Гидом был Илья! День рождения супруги решили провести на Принцевых островах и не пожалели ни на секунду!!!! Экскурсия великолепная! Впечатления потрясающие! Замечательная организация! Экскурсовод необычайно приятный, знающий человек, умеющий великолепно общаться и интересно рассказать не только об островах, но и о Стамбуле!!!!! Всем советую
Светлана
10 января 2020
Очень интересно! Очень живописно! Нам понравилось! Всем советуем!
Вера
3 декабря 2019
Это трудно назвать экскурсией в традиционном нашем понимании. Это была встреча нас в аэропорту другом, как будто уже давно знакомым, и показ интересных мест, причём зачастую, настолько неожиданных, что Вау! Полный восторг! Рекомендуем, если вы хотите незаурядно и незабываемо провести день, о котором потом будет хотеться рассказать друзьям и самим вспоминать с удовольствием. А, да, еще классные фото!! С тех мест, куда вас отвезёт Илья, не забудьте сделать фото-они будут суперские! Илье-удачи и новых интересных идей в его работе!
Павел
28 октября 2019
В целом все прошло хорошо. Но если честно я считаю, что за экскурсию, где мы везде за себя платим сами-это дорого. Даже обещанный трансфер с отеля не состоялся и нам самим пришлось идти на пристань. Всем остальным туристам советую съездить туда самостоятельно и не брать экскурсию. К нашему гиду вопросов нет с его стороны все было хорошо.
Алина
18 октября 2019
Эта поездка подойдет для тех, кому необходимы просто прогулка с сопровождением и помощью в передвижении и покупке билетов на паром. Если Вы довольно самостоятельный путешественник и вас интересует именно историко-культурный контекст вопроса, а не просто прогулка, то лучше взять именно экскурсию с профессиональным гидом-рассказчиком (историком, исследователем этих мест).
Ирина
17 октября 2019
прекрасная экскурсия и замечательный гид. все очень понравилось. планировалось 7 часов - гид провел с нами 9 часов. все отлично - все здорово. спасибо
Елена
17 октября 2019
Экскурсии Ильи запоминаются навсегда... Илья профессионал в своем деле. Очень честный, отзывчивый и ответственный гид. С ним не придется скучать ни минуты. Не будет скучных лекций и сухих фактов! Будет интересное преподнесение исторических событий, а также красивых легенд. У Ильи свой стиль. Он умеет общаться с разными людьми и находит подход к каждому. Готов помочь в любых вопросах и ситуациях. Если вы собираетесь в Стамбул попросите Илью найти для вас время, вы не пожалеете!!! Илья не просто откроет двери Стамбула, он откроет душу и гостеприимство этого удивительного города...
Наиля
29 сентября 2019
Принцевы острова - замечательная экскурсия!!! Особенно понравился гид- Илья!!! Классный гид, высокий профессионал своего дела!И очень заботливый и эрудированный парень!!!Его чувство юмора и желание помочь нам очень пригодилось, тк у подруги сильно болела нога! Но, не смотря на обстоятельства, мы везде побывали и все узнали об этом острове! Спасибо Илье, за то, что не только подбадривал нас, но и тянул на себе, можно сказать!!! Поездка оказалась очень познавательной и приятной! Илья отвечал на все вопросы, рассказывал о быте, религии, о воспитании детей и тд! Самое главное- мой день рождения прошёл весело и атмосферно!!! Илья провёл с нами не 7, а 10 часов! И ни разу не посмотрел на часы!!! Респект ему!!! Теперь мы знаем, кого из гидов будем рекомендовать своим знакомым при поездке в Стамбул!
Натали
22 сентября 2019
Огромное спасибо Илье за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране, ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит впечатление глубокое знание истории, высокий интеллект и умение контактировать с людьми. Если нам посчастливится ещё раз побывать в вашей солнечной, доброй и гостипреимной стране, хотелось бы попасть на экскурсию именно к Илье. Рекомендую всем! Морская прогулка не оставит вас равнодушными.
Владимир
20 сентября 2019
Илья очень хороший гид, легко и просто преподносит исторический материал. Отзывчиво решает проблемы понахождению туристов в. Стамбуле. Большое человеческое спасибо ему за это. До новых встреч, Илья.
Татьяна
16 сентября 2019
добрый день, экскурсия нам понравилась, Илья интересный собеседник, знающий историю и Стамбула и острова. День прошел легко и познавательно. Бююкада самый большой остров среди Принцевых островов. Там много уютных домиков, много зелени, чудесные панорамы на Босфор и Стамбул, отсутствие транспорта, симпатичные кафе, катание на повозках с лошадьми. Рекомендую к посещению
Алена
5 сентября 2019
Илья, огромное спасибо! Принцевы острова в мой день рождения !!! Сказочно красивая поездка, куча эмоций и впечатлений. Где мы только не побывали. Илья, прирожденный гид и что самое важное, умеет общаться с разными типами людей, без желания их прибить :). Очень комфортная атмосфера во время экскурсии. Весь день он провел с нами, вместо запланированных 7 часов. А еще, если кому-нибудь понадобиться, он может провести и по торговым рядам, прекрасно зная что и где находится. У нас просто не хватило времени для шопинга, все музеи рассматривали :)