Что вас ожидает

Отдых с комфортом

Ранним утром мы приедем за вами в отель и отвезем в аэропорт. После 1,5-часового перелета вы окажетесь в Каппадокии. В аэропорту Кайсери вас будет ждать с именной табличкой местный профессиональный гид. Он вкратце расскажет об основных достопримечательностях и поможет составить программу на день. После экскурсии отвезет в аэропорт прямо к вашему рейсу. А в Стамбуле вас встретит водитель и доставит обратно в отель.

Экскурсия с гибким маршрутом

Это наиболее удобный для путешественников вариант знакомства с Каппадокией. Вы поделитесь с местным гидом своими пожеланиями, и он построит максимально интересную именно для вас экскурсию. Обычно самые популярные места для посещения — удивительные по красоте долины Голубей, Дервент и Пашабаг. Также по желанию вы сможете заехать в старинный город гончаров Аванос и подняться на крепость Учхисар, выдолбленную прямо в скале.

Организационные детали