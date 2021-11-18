Из Стамбула — в волшебную Каппадокию!

Слетать на 1 день в мир причудливых долин, цветных скал и древних горных церквей

Каппадокия покорит вас инопланетными пейзажами, отличными от остальных регионов Турции.

Вы увидите похожие на грибы гигантские каменные столбы, фантастические долины, вырубленные в скалах крепости и жилые дома, напоминающие пещеры.

Мы покажем «визитные карточки» этого удивительного края, раскроем их историю и сделаем все, чтобы вы запомнили путешествие на всю жизнь!
Из Стамбула — в волшебную Каппадокию!
Из Стамбула — в волшебную Каппадокию!
Из Стамбула — в волшебную Каппадокию!
Из Стамбула — в волшебную Каппадокию!
Из Стамбула — в волшебную Каппадокию!
Из Стамбула — в волшебную Каппадокию!
Из Стамбула — в волшебную Каппадокию!
Из Стамбула — в волшебную Каппадокию!
Из Стамбула — в волшебную Каппадокию!
Из Стамбула — в волшебную Каппадокию!
Из Стамбула — в волшебную Каппадокию!
Из Стамбула — в волшебную Каппадокию!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Отдых с комфортом

Ранним утром мы приедем за вами в отель и отвезем в аэропорт. После 1,5-часового перелета вы окажетесь в Каппадокии. В аэропорту Кайсери вас будет ждать с именной табличкой местный профессиональный гид. Он вкратце расскажет об основных достопримечательностях и поможет составить программу на день. После экскурсии отвезет в аэропорт прямо к вашему рейсу. А в Стамбуле вас встретит водитель и доставит обратно в отель.

Экскурсия с гибким маршрутом

Это наиболее удобный для путешественников вариант знакомства с Каппадокией. Вы поделитесь с местным гидом своими пожеланиями, и он построит максимально интересную именно для вас экскурсию. Обычно самые популярные места для посещения — удивительные по красоте долины Голубей, Дервент и Пашабаг. Также по желанию вы сможете заехать в старинный город гончаров Аванос и подняться на крепость Учхисар, выдолбленную прямо в скале.

Организационные детали

  • Все транспортные расходы включены в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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