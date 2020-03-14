13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. К волшебному закату и ночным фонарям Стамбула

Пешком, на метро, автобусе, трамвае и пароме — исследуем самое-самое в городе по обе стороны Босфора

Омар
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Омар – ваш гид
Это будет большое, но легкое путешествие по самым выдающимся местам столицы.

Вы откроете обаяние ажурного Кузгунджука и красоту мечетей Ускюдара, отведаете лучший балык-экмек на старом базаре и кофе в любимом парке местных.

Проплывете на кораблике к району Эминёню, навстречу рассказам о султанах.

И откроете тысячу и один вид на потрясающий Стамбул.
€150
120 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Продолжительность 5.5 часов
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча Эминёню
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У этой экскурсии13 отзывов
4.92
К волшебному закату и ночным фонарям Стамбула
К волшебному закату и ночным фонарям Стамбула

Что вас ожидает

Ускюдар: венец Азиатского Стамбула
Сначала вы отправитесь в Ускюдар — место, которое стоит увидеть в Стамбуле одним из первых. Коротко познакомитесь с историей самых красивых мечетей района: Валиде Султан, Шемси-паша, Михримах Султан, а также недавно открытой «стеклянной» мечети Теологического государственного университета. Возле векового рыбного базара я подскажу, где именно стоит попробовать легендарный балык-экмек — рыбу в хлебе, которую здесь потрясающе готовят. А затем перейдете по набережной Ускюдара в уютный и красочный Кузгунджук, где я расскажу о чудом сохранившейся архитектуре и атмосфере 19 века.

Холм Бюйюк Чамлыджа: сказочный стамбульский закат
Далее вы подниметесь на холм Стамбулa, где находится смотровaя площадкa Чамлыджа, Новая Мечеть у Холма и парк — любимое место отдыха горожан. Здесь вы отведаете традиционный кофе по-турецки и оцените новые ракурсы Стамбула, вид на Босфор, Золотой Рог, Мраморное море и Принцевы острова. И все это — в сказочных лучах заходящего солнца.

Эминёню и Каракёй: ночные фонари европейского полуострова
Следующая цель — один из старейших районов континента Каракёй, место, которое стоит увидеть в Стамбуле именно в ночное время. Уже после заката вы сядете на теплоход и, переплыв Босфор, окажетесь в европейской части города. Сразу скажу, пейзажи, которые перед вами предстанут с воды, станут одними из самых сильных впечатлений всей экскурсии. Оставив позади бесконечные ряды магазинов, вы переместитесь в район Эминёню, а с Галатского моста оцените вид на дворец Топкапы, мечеть Сулеймание и залив Золотой Рог. По пути вы услышите яркие факты из жизни османских султанов и узнаете о событиях, ставших ключевыми в истории столицы.

Вкусы Стамбула
Стамбульцы умеют вкусно поесть и отлично разбираются в лакомствах. По дороге к району Эминёню сделаем остановку у рыбного ресторана, где вы сможете перекусить и отведать великолепный рыбный суп. А после продегустируете традиционную баклаву с турецким чаем и осознаете, что они просто созданы друг для друга.

Кому подходит экскурсия

Путешественникам любого возраста, которые хотят продолжить знакомство со Стамбулом, а также любителям делать красивые кадры.

Организационные детали

  • Расходы на еду и транспорт оплачивается отдельно. Рыбный суп, баклава и восточное кофе включены в стоимость.
  • За время прогулки вы успеете прокатиться на метро, автобусе, трамвае и пароме
  • Я с радостью поснимаю вас на ваш фотоаппарат или смартфон
  • Для проезда необходима Istanbul Card с балансом 30 лир на человека
  • Пожалуйста, выбирайте удобную обувь — гулять будем много!
К волшебному закату и ночным фонарям Стамбула
К волшебному закату и ночным фонарям Стамбула
К волшебному закату и ночным фонарям Стамбула
К волшебному закату и ночным фонарям Стамбула
К волшебному закату и ночным фонарям Стамбула
К волшебному закату и ночным фонарям Стамбула
К волшебному закату и ночным фонарям Стамбула
К волшебному закату и ночным фонарям Стамбула
К волшебному закату и ночным фонарям Стамбула
К волшебному закату и ночным фонарям Стамбула
К волшебному закату и ночным фонарям Стамбула
К волшебному закату и ночным фонарям Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Эминёню.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Омар
Омар
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Омар, я живу в Стамбуле с 2007 года. Хорошо знаю город и его историю, отлично разбираюсь в теологии, закончил магистратуру Mapмapинского университета. С радостью познакомлю вас с культурой, архитектурой и современной жизнью Стамбула. До скорой встречи!
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Прекрасно провели время с Омаром. Увидели нетуристический Стамбул! Омар прекрасный рассказчик, мы узнали много нового о Турции. Экскурсия была значительно дольше запланированного и гид готов был ее продолжать! Расстались усталые и довольные!
23 февраля 2020
Если Вы турист в Стамбуле и хотите за несколько часов узнать город, посетить мечети, рынок, узнать о культуре и обычаях местных жителей, то экскурсия с Омаром - это настоящая находка для Вас)
Прочитав об экскурсии, немного пугает её длительность: всё - таки много часов пешей ходьбы, наверняка захочется перекусить, выпить воды да и физическая усталость кажется должна дать о себе знать. Но все опасения к нашему удовольствию оказались напрасными. Время прошло очень продуктивно и пролетело, как если бы речь шла о получасе, а все потому, что Омар - прекрасный гид (кстати, имеет лицензию), рассказывает интересно, не перегружает информацию излишними датами и скучными фактами, все исключительно по делу, компетентно отвечает на вопросы. Мы посетили несколько мечетей. Омар - теолог, много знает о религии, устройстве мечетей. Мы узнали много нового.
Экскурсия предполает знакомство с метро и паромом Стамбула, посещение музея кукол султанов, районов города, не являющихся туристическими. Конечно, все это можно увидеть и без гида, но времени потратить придётся намного больше да и зачем выбирать между увидеть или услышать, если можно все и сразу)
Очень подкупает забота Омара о туристах: угощение гранатовым соком, сладостями, чаем.
Стоит отметить, что все очень грамотно организовано.
В общем экскурсия однозначно стоит своих денег. Советуем.
21 февраля 2020
Сегодня мы гуляли по Стамбулу с Омаром! Поверьте, никакой путеводитель не откроет вам город, как его житель. Да ещё какой житель! С университетским образованием, огромным багажом знаний, прекрасный рассказчик, удивительный и обаятельный человек!
Обязательно выбирайте экскурсии с Омаром при любой возможности, а то ещё чуть-чуть, и профессорские обязанности и лекции не дадут ему возможности делиться с нами этим удивительным городом! Огромное спасибо!
26 января 2020
Замечательная экскурсия. Профессиональный экскурсовод. Остались очень довольны.
19 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Все идеально совпало: интеллигентный и деликатный Омар, интересные и совсем не туристические места, своевременные и продуманные остановки для обеда и перекусов, быстрое и удобнее перемещение по городу. А самое прекрасное, что удалось Омару, это необыкновенная душевность путешествия. Мы не только увидели Стамбул глазами, мы впитали его душой и действительно поняли в чем тонкость Востока, словили кайф и атмосферу. Однозначно рекомендуем!!!
10 января 2020
Мы в восторге от экскурсии! Омар- прекрасный гид и замечательный человек - образованный, воспитанный, прекрасно владеет материалом! Показал нам Стамбул изнутри, сами мы никогда бы не посетили такое количество мечетей! Погода была разной - от солнца до дождя с радугой, но это не помешало нам насладиться экскурсией и прекрасно провести время! Омар отвечал на все наши вопросы, даже не касающиеся самой экскурсии - о быте, традициях, о том, где и что лучше купить, рассказал с какой пристани и как добраться до Принцевых островов! Мы ездили во время экскурсии на метро, автобусе, пароме, такси! Омар провёл с нами времени больше, чем планировалось и не взял дополнительных денег (даже за такси!), а ещё угостил нас в конце экскурсии салепом! Кульминацией экскурсии я считаю посещение Новой еловой мечети, до неё самостоятельно добраться сложно, мы ехали на такси. Мечеть очень впечатлила!!!! Однозначно рекомендую эту экскурсию к посещению!!! Спасибо Вам большое, Омар!!!
11 ноября 2019
Экскурсия понравилась, гид - знаток своего дела, хороший рассказчик и замечательный собеседник. Интересные места, до которых самому добраться сложно (особенно если в городе в первый раз), маршрут продуман. Спасибо Омару!
10 ноября 2019
Омар, спасибо большое за экскурсию! Нам все очень понравилось. Отличное первое знакомство с городом, много интересной информации, локаций, приятное общение! Столько всего узнали и посмотрели! И рыбный ресторан был прекрасным окончанием вечера :)
Елена
17 октября 2019
Это была волшебная экскурсия!!!
Омар профессионал своего дела!!!
Он подстроился под наш график и наши пожелания. Приятным бонусом стало посещение одного интересного места о котором не было заявлено в экскурсии!!! Это был восторг!
Что касается самой экскурсии, то вечерний Стамбул нас покорил! И это благодаря Омару! Он приятный собеседник и знает много интересного! А сама экскурсия действительно особенная! Здесь нет туристов! Омар показал такие удивительные места с которых Стамбул предстает во всем великолепии! Закат в Стамбуле нужно увидеть обязательно!!!
Если вы собираетесь в Стамбул попросите Омара найти для вас время! Вы узнаете город с совершенно другой стороны!!!
Спасибо огромное! Мы в восторге!!! Незабываемо и очень красиво!!!
7 октября 2019
Омар выступил нашим проводником в Стамбуле, и показал те места, до которых мы сами не добрались бы. Спасибо ему.
Ещё 3 отзыва

Омар проводит ещё 1 экскурсию

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