Дворец Топкапы — главный дворец Османской империи и рабочая резиденция султанов. Вы пройдете по роскошным залам, рассмотрите изящные интерьеры и насладитесь прекрасными видами на Босфор с балконов Топкапы.
Голубая мечеть — вы полюбуетесь красотой и величием османской архитектуры и раскроете, почему мечеть украшают шесть минаретов вместо стандартных четырех
Собор Святой Софии — настоящее чудо архитектуры. Правда ли, что княгиня Ольга принимала крещение в Айя-Софии? Что такое Русский уголок? Где находится «плачущая» колонна? Вы осмотрите необычное убранство и раскроете множество интересных фактов об этом памятнике.
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
€99
Ответы на вопросы
Что не входит
дворец Топкапы — 100 лир с человека
Где начинаем и завершаем
Начало: Встреча будет в отеле
Завершение: в районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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