Историческая прогулка в Султанахмете

Изучить Айя-Софию, Голубую мечеть и дворец Топкапы, а также почувствовать колорит Египетского базара...

5
5 отзывов
Изучить Айя-Софию, Голубую мечеть и дворец Топкапы, а также почувствовать колорит Египетского базара — с этого начнется ваша любовь к Стамбулу.

Мы с вами пройдемся по самому сердцу Стамбула, по его историческому центру.

Увидим основные достопримечательности легендарной площади Султанахмет и углубимся в историю Стамбула, которая случилась еще задолго до нас.
Историческая прогулка в Султанахмете
Историческая прогулка в Султанахмете
Историческая прогулка в Султанахмете
Историческая прогулка в Султанахмете
Историческая прогулка в Султанахмете
Историческая прогулка в Султанахмете
Историческая прогулка в Султанахмете
Историческая прогулка в Султанахмете
Историческая прогулка в Султанахмете
Историческая прогулка в Султанахмете
Историческая прогулка в Султанахмете
Историческая прогулка в Султанахмете
Историческая прогулка в Султанахмете
Историческая прогулка в Султанахмете

Что вы увидите 🤩

  • Ипподром
  • Айя-София
  • Голубая мечеть
  • Дворец Топкапы
  • Египетский базар

Вы увидите:

  • Дворец Топкапы — главный дворец Османской империи и рабочая резиденция султанов. Вы пройдете по роскошным залам, рассмотрите изящные интерьеры и насладитесь прекрасными видами на Босфор с балконов Топкапы.
  • Голубая мечеть — вы полюбуетесь красотой и величием османской архитектуры и раскроете, почему мечеть украшают шесть минаретов вместо стандартных четырех
  • Собор Святой Софии — настоящее чудо архитектуры. Правда ли, что княгиня Ольга принимала крещение в Айя-Софии? Что такое Русский уголок? Где находится «плачущая» колонна? Вы осмотрите необычное убранство и раскроете множество интересных фактов об этом памятнике.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
€99

Ответы на вопросы

Что не входит
  • дворец Топкапы — 100 лир с человека
Где начинаем и завершаем
Начало: Встреча будет в отеле
Завершение: в районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Kemal
Kemal
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