Изучить Айя-Софию, Голубую мечеть и дворец Топкапы, а также почувствовать колорит Египетского базара — с этого начнется ваша любовь к Стамбулу.



Мы с вами пройдемся по самому сердцу Стамбула, по его историческому центру.



Увидим основные достопримечательности легендарной площади Султанахмет и углубимся в историю Стамбула, которая случилась еще задолго до нас.