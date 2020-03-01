Майя проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Ипподром и Цистерна Базилика

Я познакомлю вас с крупнейшим подземным водохранилищем Европы, развею миф о плачущих колоннах, объясню, чем они отличаются друг от друга и чем так знаменита одна из них. Затем вы побываете на исторической площади Ипподром, где поговорим о местных развлечениях в духе Древнего Рима, политическом эпицентре Константинополя и памятниках разных цивилизаций.

Собор Святой Софии

Вы проследите этапы культового памятника от древнего капища до современного музея, разглядите следы, оставленные в его облике былыми эпохами, услышите легенды о византийских императорах и принцессах. А также узнаете, как в разные времена выглядел храм, который тысячелетие был крупнейшим в мире, что происходило за его могучими стенами и в чем секрет его сохранности даже после сильных землетрясений.

Дворец Топкапы

Вы услышите, какое название изначально придумали османы для своего дворца и почему его изменили. Какие страсти и преступления скрывают в себе стены дворца и какие еще мрачные тайны связаны с резиденцией султанов. Я расскажу о сокровищнице и картинных палатах правителей, не обойдем вниманием легендарного Сулеймана Великолепного и, конечно, всемирно известную историю любви.

Голубая мечеть, или сказочный Султанахмет

На территории знаменитого памятника архитектуры поговорим о том, что заставило молодого падишаха Ахмеда принять решение о строительстве мечети, равных которой на тот момент не существовало. Вы узнаете об ошибке архитектора, благодаря которой у мечети появились шесть минаретов. И, конечно, исследуете разные стили, элементы великолепного оформления мечети и приемы, благодаря которым сооружение обладает одним редким свойством.