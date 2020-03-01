Майя проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Классика великолепного Стамбула

Познакомиться с символами Султанахмета и увидеть его таким, каким его представляли великие правители

Майя
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Майя – ваш гид
Из невероятных амбиций императоров и султанов вырос роскошный Стамбул с его шедеврами, которым и посвящена прогулка.

Вы проникнете в тайны церкви-мечети-музея Айя-Софии, раскроете секреты «невесомой» Голубой мечети и погрузитесь в мир дворцовых интриг в резиденции Топкапы.

А также осмотрите впечатляющее подземное водохранилище и узнаете о древних памятниках Ипподрома.
30 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча недалеко от остановки Султанахмет
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Классика великолепного Стамбула
Классика великолепного Стамбула

Что вас ожидает

Ипподром и Цистерна Базилика
Я познакомлю вас с крупнейшим подземным водохранилищем Европы, развею миф о плачущих колоннах, объясню, чем они отличаются друг от друга и чем так знаменита одна из них. Затем вы побываете на исторической площади Ипподром, где поговорим о местных развлечениях в духе Древнего Рима, политическом эпицентре Константинополя и памятниках разных цивилизаций.

Собор Святой Софии
Вы проследите этапы культового памятника от древнего капища до современного музея, разглядите следы, оставленные в его облике былыми эпохами, услышите легенды о византийских императорах и принцессах. А также узнаете, как в разные времена выглядел храм, который тысячелетие был крупнейшим в мире, что происходило за его могучими стенами и в чем секрет его сохранности даже после сильных землетрясений.

Дворец Топкапы
Вы услышите, какое название изначально придумали османы для своего дворца и почему его изменили. Какие страсти и преступления скрывают в себе стены дворца и какие еще мрачные тайны связаны с резиденцией султанов. Я расскажу о сокровищнице и картинных палатах правителей, не обойдем вниманием легендарного Сулеймана Великолепного и, конечно, всемирно известную историю любви.

Голубая мечеть, или сказочный Султанахмет
На территории знаменитого памятника архитектуры поговорим о том, что заставило молодого падишаха Ахмеда принять решение о строительстве мечети, равных которой на тот момент не существовало. Вы узнаете об ошибке архитектора, благодаря которой у мечети появились шесть минаретов. И, конечно, исследуете разные стили, элементы великолепного оформления мечети и приемы, благодаря которым сооружение обладает одним редким свойством.

Организационные детали

  • Входные билеты не входят в стоимость экскурсии — их вы сможете приобрести в кассах во время экскурсии и без очередей. Собор Святой Софии и Дворец Топкапы — по 100 лир/человека, Цистерна Базилика — 30 лир/человека.
  • На период реставрации Голубой мечети и Цистерны Базилики предлагаем вариант замены: Малая София, базар Араста, Музей мозаик — все перечисленные достопримечательности были частью византийского Большого дворца
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды
Классика великолепного Стамбула
Классика великолепного Стамбула
Классика великолепного Стамбула
Классика великолепного Стамбула
Классика великолепного Стамбула
Классика великолепного Стамбула
Классика великолепного Стамбула
Классика великолепного Стамбула
Классика великолепного Стамбула
Классика великолепного Стамбула
Классика великолепного Стамбула
Классика великолепного Стамбула
Классика великолепного Стамбула

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура недалеко от остановки Султанахмет.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Майя
Майя
Филолог по образованию, я читаю о Стамбуле, пишу о Стамбуле, живу Стамбулом, люблю Стамбул и хочу подарить его вам таким, какой он есть: великолепный, приветливый, а главное — неизменно интересный и всегда загадочный. Я живу в Стамбуле много лет. И все эти годы были посвящены тому, чтобы ваше путешествие по этому сказочному городу навсегда осталось в памяти и сердце.
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Майя проводит ещё 2 экскурсии

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