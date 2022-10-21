Конная прогулка на Черном море

Из Стамбула сбежать на пустынный пляж, прокатиться на коне и получить стильные снимки и видеоролик

Золотой песок, плеск волн, живописные холмы и леса, маленькая лошадиная ферма — да, это тоже Стамбул! А вернее, его пригород в часе езды от центра. Сюда мы и отправимся за отдыхом на природе и общением с лошадьми. Пока вы катаетесь на коне, я сделаю эстетичные кадры и видео на фоне морских и лесных пейзажей.
Конная прогулка на Черном море
Конная прогулка на Черном море
Конная прогулка на Черном море
Конная прогулка на Черном море
Конная прогулка на Черном море
Конная прогулка на Черном море
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Дорога к Черному морю. Из шумного Стамбула мы отправимся к маленькой ферме у леса и морского берега. Дорога занимает час, в пути я расскажу о тех локациях, что мы будем проезжать, и поделюсь своими историями как местного жителя.

Прогулка на коне. На ферме вас будет ждать часовая конная прогулка вдоль кромки моря. Не волнуйтесь, если у вас нет опыта верховой езды: с нами будет опытный местный наездник, который во всем поможет — я переведу его комментарии.

Фотосессия. Пока вы наслаждаетесь поездкой, я сделаю кадры с вашими эмоциями и запишу несколько видео для клипа. Я помогу расслабиться перед камерой и подскажу удачные ракурсы. Очень люблю фотографировать, поэтому снимков будет множество 😊

После прогулки вы сможете посетить ферму, узнать, как здесь все устроено, пообщаться с ее милыми обитателями.

Организационные детали

  • Трансфер в обе стороны (около 1 часа в одну сторону), фотосессия, конная прогулка (1 час) входят в стоимость
  • На конную прогулку можно приехать парой, семьей, небольшой компанией и сделать красивые снимки по очереди, ограничение — максимум 4 человека, чтобы всем было комфортно разместиться в легковом автомобиле
  • В течение недели после нашей встречи вы получите по интернету 15 фото в ретуши, все снимки без обработки и видеоролик на 1 минуту

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Аренда платья (белое, красное или синее) — 20 долларов
  • Профессиональный макияж и укладка — 70 долларов
  • Продление катания на лошади — 50 долларов/час

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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