Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Дорога к Черному морю. Из шумного Стамбула мы отправимся к маленькой ферме у леса и морского берега. Дорога занимает час, в пути я расскажу о тех локациях, что мы будем проезжать, и поделюсь своими историями как местного жителя.
Прогулка на коне. На ферме вас будет ждать часовая конная прогулка вдоль кромки моря. Не волнуйтесь, если у вас нет опыта верховой езды: с нами будет опытный местный наездник, который во всем поможет — я переведу его комментарии.
Фотосессия. Пока вы наслаждаетесь поездкой, я сделаю кадры с вашими эмоциями и запишу несколько видео для клипа. Я помогу расслабиться перед камерой и подскажу удачные ракурсы. Очень люблю фотографировать, поэтому снимков будет множество 😊
После прогулки вы сможете посетить ферму, узнать, как здесь все устроено, пообщаться с ее милыми обитателями.
Организационные детали
Трансфер в обе стороны (около 1 часа в одну сторону), фотосессия, конная прогулка (1 час) входят в стоимость
На конную прогулку можно приехать парой, семьей, небольшой компанией и сделать красивые снимки по очереди, ограничение — максимум 4 человека, чтобы всем было комфортно разместиться в легковом автомобиле
В течение недели после нашей встречи вы получите по интернету 15 фото в ретуши, все снимки без обработки и видеоролик на 1 минуту
Дополнительные расходы (по желанию)
Аренда платья (белое, красное или синее) — 20 долларов
Профессиональный макияж и укладка — 70 долларов
Продление катания на лошади — 50 долларов/час
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Dasha — ваш гид в Стамбуле
Привет! Я Даша, фотограф.
Живу в Стамбуле 8 лет, прекрасно знаю город и его окрестности, самые живописные пляжи, уютные аутентичные деревеньки, сады и фермы.
Чаще всего туристы смотрят в Стамбуле только сам город и его основные достопримечательности. А мне очень хочется показать вам нечто большее!