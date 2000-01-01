Стамбул по праву называют городом контрастов.



Здесь древность соседствует с современностью.



Исламская Османская культура с Византийской и православной. На нашей экскурсии вы несомненно почувствуете атмосферу многогранного Стамбула! Вы также сможете увидеть всю Турцию в миниатюре, а живописный вид с холма Пьер Лотти не оставит равнодушным ни кого.



На данном маршруте предусмотрен обед в турецком ресторане.