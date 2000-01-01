Стамбул по праву называют городом контрастов

4.8
4 отзыва
Стамбул по праву называют городом контрастов.

Здесь древность соседствует с современностью.

Исламская Османская культура с Византийской и православной. На нашей экскурсии вы несомненно почувствуете атмосферу многогранного Стамбула! Вы также сможете увидеть всю Турцию в миниатюре, а живописный вид с холма Пьер Лотти не оставит равнодушным ни кого.

На данном маршруте предусмотрен обед в турецком ресторане.
Контрастный Стамбул
Контрастный Стамбул
Контрастный Стамбул
Контрастный Стамбул
Контрастный Стамбул
Контрастный Стамбул
Контрастный Стамбул

Что вы увидите 🤩

  • Дворец Долмабахче
  • Мечеть Сулеймание
  • Цистерна Базилика (из-за пандемии может быть закрыта)
  • Константинопольский Патриархат
  • Миниатюрк
  • Холм Пьер Лоти
  • Залив Золотой Рог
Стамбул по праву называют городом контрастов. Здесь древность соседствует с современностью. Исламская Османская культура с Византийской и православной.
На нашей экскурсии вы несомненно почувствуете атмосферу многогранного Стамбула! Вы также сможете увидеть всю Турцию в миниатюре, а живописный вид с холма Пьер Лотти не оставит равнодушным ни кого. На данном маршруте предусмотрен обед в турецком ресторане.

Что посетим:

  • Дворец Долмабахче
  • Мечеть Сулеймание
  • Цистерна Базилика (из-за пандемии может быть закрыта)
  • Константинопольский Патриархат
  • Миниатюрк
  • Холм Пьер Лоти
  • Залив Золотой Рог
  • Закажи эту экскурсию прямо сейчас, поскольку именно во время пандемии собираются маленькие группы, что позволит сделать Ваш тур максимально комфортным.
🚩 Начало и место завершения: ресепшн вашего отеля
 Что входит
  • Трансфер на микроавтобусе от отеля и обратно
  • Вход во дворец
  • Вход в музей
  • Билет на паром
  • Обед
  • Услуги лицензионного гида
  • Наушники
 Что не входит
  • Личные расходы
Время проведения: Вторник, пятница, воскресенье в 8:30
  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Aleyna K.
Aleyna K.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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