Стамбул по праву называют городом контрастов
Стамбул по праву называют городом контрастов.
Здесь древность соседствует с современностью.
Исламская Османская культура с Византийской и православной. На нашей экскурсии вы несомненно почувствуете атмосферу многогранного Стамбула! Вы также сможете увидеть всю Турцию в миниатюре, а живописный вид с холма Пьер Лотти не оставит равнодушным ни кого.
На данном маршруте предусмотрен обед в турецком ресторане.
Здесь древность соседствует с современностью.
Исламская Османская культура с Византийской и православной. На нашей экскурсии вы несомненно почувствуете атмосферу многогранного Стамбула! Вы также сможете увидеть всю Турцию в миниатюре, а живописный вид с холма Пьер Лотти не оставит равнодушным ни кого.
На данном маршруте предусмотрен обед в турецком ресторане.
Что вы увидите 🤩
- Дворец Долмабахче
- Мечеть Сулеймание
- Цистерна Базилика (из-за пандемии может быть закрыта)
- Константинопольский Патриархат
- Миниатюрк
- Холм Пьер Лоти
- Залив Золотой Рог
Стамбул по праву называют городом контрастов. Здесь древность соседствует с современностью. Исламская Османская культура с Византийской и православной.
На нашей экскурсии вы несомненно почувствуете атмосферу многогранного Стамбула! Вы также сможете увидеть всю Турцию в миниатюре, а живописный вид с холма Пьер Лотти не оставит равнодушным ни кого. На данном маршруте предусмотрен обед в турецком ресторане.
Что посетим:
- Дворец Долмабахче
- Мечеть Сулеймание
- Цистерна Базилика (из-за пандемии может быть закрыта)
- Константинопольский Патриархат
- Миниатюрк
- Холм Пьер Лоти
- Залив Золотой Рог
- Закажи эту экскурсию прямо сейчас, поскольку именно во время пандемии собираются маленькие группы, что позволит сделать Ваш тур максимально комфортным.
🚩 Начало и место завершения: ресепшн вашего отеля
Что входит
- Трансфер на микроавтобусе от отеля и обратно
- Вход во дворец
- Вход в музей
- Билет на паром
- Обед
- Услуги лицензионного гида
- Наушники
Что не входит
- Личные расходы
Время проведения: Вторник, пятница, воскресенье в 8:30
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Aleyna K.
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