Самые излюбленные исторические и романтические места этого замечательного города в панорамном туре! Пеший тур начнется с центральной Площади Таксим и продолжится по проспекту Истиклаль в направлении к Галатской башне. Затем вас ждет встреча с занимательным Миниатюрком – музеем под открытым небом, где собраны мини копии всех важных достопримечательностей 🏛️ Турции. По канатной дороге вы доберетесь до Холма Пьер Лоти и полюбуетесь красивейшими видами города с вершины холма.
Что входит
Транспорт
Входные билеты на достопримечательности по маршруту
Комплексный обед.
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.