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Контрастный Стамбул и вся Турция в миниатюре

5
2 отзыва
IstawayTravel
IstawayTravel – Гид из Стамбула
Экскурсия ⛳ начнется на центральной площади Таксим. Вместе с гидом вы пройдете по оживленному проспекту Истиклаль и доберетесь до Галатской башни. После осмотра Галатской башни вы отправитесь в музей 🖼 миниатюрных достопримечательностей 🏛️ города, а оттуда по канатной дороге подниметесь на холм Пьер Лоти и полюбуетесь городом с вершины холма.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🖼Музеи
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €45 за человека

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Контрастный Стамбул и вся Турция в миниатюре
Контрастный Стамбул и вся Турция в миниатюре

Что вы увидите

  • Площадь Таксим
  • Проспект Истикляль
  • Галатская Башня
  • Миниатюрк
  • Холм Пьер Лоти
  • Музей-Панорама «1453»
  • Древние стены Константинополя
Самые излюбленные исторические и романтические места этого замечательного города в панорамном туре! Пеший тур начнется с центральной Площади Таксим и продолжится по проспекту Истиклаль в направлении к Галатской башне. Затем вас ждет встреча с занимательным Миниатюрком – музеем под открытым небом, где собраны мини копии всех важных достопримечательностей 🏛️ Турции. По канатной дороге вы доберетесь до Холма Пьер Лоти и полюбуетесь красивейшими видами города с вершины холма.
Что входит
  • Транспорт
  • Входные билеты на достопримечательности по маршруту
  • Комплексный обед.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Контрастный Стамбул и вся Турция в миниатюре
Контрастный Стамбул и вся Турция в миниатюре
Контрастный Стамбул и вся Турция в миниатюре
Контрастный Стамбул и вся Турция в миниатюре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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IstawayTravel
IstawayTravel
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2 отзыва оставили туристы

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