Самые излюбленные исторические и романтические места этого замечательного города в панорамном туре! Пеший тур начнется с центральной Площади Таксим и продолжится по проспекту Истиклаль в направлении к Галатской башне. Затем вас ждет встреча с занимательным Миниатюрком – музеем под открытым небом, где собраны мини копии всех важных достопримечательностей 🏛️ Турции. По канатной дороге вы доберетесь до Холма Пьер Лоти и полюбуетесь красивейшими видами города с вершины холма.