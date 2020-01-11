Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Контрастный Стамбул: романтика и история

Знаковые достопримечательности, оригинальные музеи и панорамы — автобусно-пешеходная экскурсия

3.3
8 отзывов
Рустам
Рустам – экскурсионное агентство из Стамбула
На этой панорамной экскурсии 🧭 вас ждёт настоящее свидание со Стамбулом: город 🏙️ поприветствует вас на площади Таксим — излюбленном месте встречи романтиков, покатает на очаровательном трамвайчике по Истикляль, покажет загадочную Галатскую башню, отведёт в музей 🖼 миниатюрных достопримечательностей 🏛️ и поведает историю 📖 османов.

А кроме того, по канатной дороге вы подниметесь на холм, где полюбуетесь панорамой города и побываете в легендарном кафе.
Задать вопросОбычно отвечает за 44 мин.
Контрастный Стамбул: романтика и история
Контрастный Стамбул: романтика и история

Что вас ожидает

Романтичная Таксим и шумный Истикляль
На знаменитой стамбульской площади Таксим, несмотря на её людность, жители часто назначают встречи. Именно сюда вас доставит автобус и отсюда начнётся пешеходная прогулка. Вы пройдёте по проспекту Истикляль, где при всем потоке пешеходов умудряется ходить маленький старый трамвайчик! Вы обязательно прокатитесь на нём, наблюдая из окна проносящиеся мимо многочисленные магазины, бары 🍹 и рестораны. В конце пешеходной части экскурсии 🧭 вы увидите Галатскую башню, открыв для себя её легенды и предания.

Полюбоваться городом за чашечкой чая
Захватывающий подъем по канатной дороге с видом на бухту — и вы окажетесь на высоком холме, откуда открывается одна из лучших живописных панорам. Здесь вы зайдёте в небезызвестное кафе, названное в честь морского офицера и связанное с красивой легендой.

Стамбул в миниатюре
Под открытым небом в бухте Золотой Рог вы побываете в музее, где собраны все достопримечательности Стамбула в миниатюрном исполнении. Здесь представлены 105 копий турецких памятников истории: Айя-София, Девичья Башня, Босфорский Мост, Мечеть Сулеймание и Султанахмет, Дворец Долмабахче, Железная дорога Хедджаз, Дворец Топкапы, Мавзолей Мевланы и многие-многие другие важнейшие строения.

Виртуальный исторический экскурс
Вас ждёт ещё один музей 🖼 — необычная «Панорама 1453», где в формате высокотехнологичного аттракциона вы увидите фрагменты самых ярких и важных исторических событий в истории Османской Империи. Не просто понаблюдаете сцены захвата Константинополя, но и сможете прочувствовать те события благодаря яркому видеоряду и звуковым эффектам. А в конце экскурсии 🧭 вы прогуляетесь вдоль величественных древних стен Константинополя — удивительного сооружения 5 века до нашей эры, где узнаете о расцвете и падении Византии.

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ проводит команда гидов.
  • В стоимость экскурсии 🧭 включено: трансфер, проезд по канатной дороге, проезд на трамвайчике и билеты в музеи.
  • В стоимость экскурсии 🧭 включён трансфер туда-обратно из отеля, если вы проживаете в районах Лалели, Беязит, Султанахмет, Сиркеджи. Трансфер из других районов города производится по запросу и за дополнительную оплату.
  • В стоимость экскурсии 🧭 не входит посещение кафе.
  • Минимального числа участников нет, экскурсия ⛳ состоится, даже если на нее запишется один человек.
  • Общее время экскурсии 🧭 включает в себя сбор участников из отелей и их возвращение (примерно два часа).
Начало и место завершения
🚩 в 08:30 в отеле
Контрастный Стамбул: романтика и история
Контрастный Стамбул: романтика и история
Контрастный Стамбул: романтика и история
Контрастный Стамбул: романтика и история
Контрастный Стамбул: романтика и история
Контрастный Стамбул: романтика и история
Контрастный Стамбул: романтика и история
Контрастный Стамбул: романтика и история
Контрастный Стамбул: романтика и история

Экскурсия проводится в понедельник и четверг в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Рустам
Рустам
Здравствуйте, уважаемые гости! Я русскоговорящий индивидуальный гид по Стамбулу! Работаю в туристической сфере уже 8 лет. Со своей командой гидов я организую любой маршрут согласно вашим интересам и пожеланиям.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

8 реальных отзывов от туристов

11 янв 2020
На 2 января 2020 года мы забронировали данную экскурсию. Начнём с того, что погода с утра была не очень, а за нами приехал холодный некомфортабельный автобус. В итоге мы ездили по городу и собирали всех на экскурсию около часа ( а после развозили ). Но и это не самое ужасное. Изюминка, о которой сложно промолчать, - это экскурсовод ( имя которого мы так не узнали, так как она даже не представилась ). Содержание экскурсии абсолютно не структурировано, полезная информация, извлеченная из 4 часов, равняется 0. Мало того, что у нее проблемы с русским языком, так и знаний нет, даже на элементарные вопросы ответов мы не получили. За время экскурсии мы узнали: 1. что в магазинах начались распродажи; 2. где можно бесплатно сходить в wc ( этому и уделили больше всего внимания) и, на этом все. Проблемы были так же и организационного характера - у некоторых не работали наушники с первых минут, у некоторых разрядились в процессе, из-за чего 3 человека покинули экскурсию в самом начале. Замену им не предложили, а деньги собрали до начала экскурсии. Мы часто с друзьями пользуемся услугами Трипстера, бронируем экскурсии заранее, и с такой организацией столкнулись в первый раз. Стоимость Контрастного Стамбула не стоит своих денег, поэтому заранее хочется предупредить пользователей обратить внимание на другие предложения.
7 мая 2019
Экскурсия была совершенно неинтересной. Долго собирались. Группа была большой, но наушников не выдали, поэтому ничего слышно не было. Хотя и слушать экскурсовода совсем не хотелось- у него, мало того, что большие проблемы с языком, структурированием информации, и подачей, так еще совершенно не думает о группе. А ведь люди разные. кому то элементарно надо посетить wc, а кому то купить зонтик, потому что пошел дождь. В общем, экскурсия была такой сначала быстро провели по Истикляль, дошли до Галатской башни и поехали в Миниатюрк. Потом была обзорная площадка и панорама. Последние два пункта такое чувство что добавили чтобы просто было. Не рекомендую. Только потратите время. И в финале было самое большое разочарование- поездка на выбор в магазин сладостей либо кожаных изделий. Ну, я понимаю. когда вас бесплатно возят по городу, то в качестве расплаты ты должен посетить магазин. Но здесь же оплаченная экскурсия. Итог- очень пожалела, что потратила деньги.
11 апр 2019
Интересная и информативная экскурсия. Хотелось бы отдельно отметить гида (к сожалению, не запомнил имя). У нас не было денег в местной валюте на оплату обзорной площадки на Галатской башне. Гид одолжил нам свои личные деньги, благодаря чему мы смогли подняться на башню в удобное время, когда не было очереди.
8 фев 2019
Все понравилось. Экскурсовод - очень приятная турчанка Нигяр, прекрасно владеющая русским языком. Не заметили, как пролетело, 6 часов. Живое общение на экскурсии не сравнить с аудиогид ом в наушниках.
9 янв 2019
С точки зрения организации - все безупречно. И при этом, довольно слабая работа экскурсовода и безобразная работа средств связи. Почему-то не было обещанного катания на трамвае. Все остальные заявленные достопримечательности мы увидели.
2 янв 2019
Господа, 2 часа нас таскали по главной торговой улице Стамбула. Основными достопримечательностями там оказались консульства разный стран. Мы так и не поняли, какую цель преследовали устроители, показывая нам самые главные магазины города. А вот "Маленькая Турция" - это да!
1 янв 2019
31. 12. 2018 побывали на этой экскурсии (экскурсоводом был Джалиль). Все понравилось, отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Организаторам спасибо за проделанную работу!
Sergey
11 мар 2018
Были на экскурсии 8 марта. Плохо было все, кроме, пожалуй, девушки-гида. Забрали нас только в 9:30 (вместо оговоренных 9, что довольно важно для раннего подъема), потом началось самое интересное. Группа, вместо заявленных 12 человек оказалась больше 20, раздали передатчики с наушниками, которые так и не заработали (у всех, не только у нас), в итоге услышать (опять же из-за размера группы) можно было процентов 20% от всей экскурсии. Сама экскурсия по факту длится около 4 часов, вместо заявленных 6. Не рекомендую, пожалеете о потраченных деньгах.
Рустам
Ответ гида:Добрый день, Сергей! Спасибо за Ваш отзыв! Мне искренне жаль, что наша экскурсия не оправдала Ваши ожидания. Наша группа обычно не больше 12 человек набирается в группе, но из-за предстоящего праздника, записалось около 20 человек - но от этого не ухудшается качество экскурсии. Были проблемы с наушниками, гид старался говорить во весь голос, чтобы все услышали. И что касается вопроса о времени: в описании подчеркнуто, что общее время экскурсии включает в себя сбор участников из отелей и их возвращение. Обычно сбор из отелей начинается в 09:00 (накануне я Вас оповестил о сборе времени 09:00 +/- 15 мин), из-за небольших пробок на дорогах Вас забрали в 09:30. Так как группа была оперативной и не было пробок на дороге экскурсия закончилась раньше, чем заявлено в туре (гид следовал строго по маршруту, никаких сокращений по программе не было). До новых встреч в Стамбуле!

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