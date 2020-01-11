Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Что вас ожидает

Романтичная Таксим и шумный Истикляль

На знаменитой стамбульской площади Таксим, несмотря на её людность, жители часто назначают встречи. Именно сюда вас доставит автобус и отсюда начнётся пешеходная прогулка. Вы пройдёте по проспекту Истикляль, где при всем потоке пешеходов умудряется ходить маленький старый трамвайчик! Вы обязательно прокатитесь на нём, наблюдая из окна проносящиеся мимо многочисленные магазины, бары 🍹 и рестораны. В конце пешеходной части экскурсии 🧭 вы увидите Галатскую башню, открыв для себя её легенды и предания.

Полюбоваться городом за чашечкой чая

Захватывающий подъем по канатной дороге с видом на бухту — и вы окажетесь на высоком холме, откуда открывается одна из лучших живописных панорам. Здесь вы зайдёте в небезызвестное кафе, названное в честь морского офицера и связанное с красивой легендой.

Стамбул в миниатюре

Под открытым небом в бухте Золотой Рог вы побываете в музее, где собраны все достопримечательности Стамбула в миниатюрном исполнении. Здесь представлены 105 копий турецких памятников истории: Айя-София, Девичья Башня, Босфорский Мост, Мечеть Сулеймание и Султанахмет, Дворец Долмабахче, Железная дорога Хедджаз, Дворец Топкапы, Мавзолей Мевланы и многие-многие другие важнейшие строения.

Виртуальный исторический экскурс

Вас ждёт ещё один музей 🖼 — необычная «Панорама 1453», где в формате высокотехнологичного аттракциона вы увидите фрагменты самых ярких и важных исторических событий в истории Османской Империи. Не просто понаблюдаете сцены захвата Константинополя, но и сможете прочувствовать те события благодаря яркому видеоряду и звуковым эффектам. А в конце экскурсии 🧭 вы прогуляетесь вдоль величественных древних стен Константинополя — удивительного сооружения 5 века до нашей эры, где узнаете о расцвете и падении Византии.

Организационные детали