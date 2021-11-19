Контрасты европейского Стамбула

Контрасты европейского Стамбула
Контрасты европейского Стамбула
Контрасты европейского Стамбула
Контрасты европейского Стамбула
Контрасты европейского Стамбула
Контрасты европейского Стамбула
Контрасты европейского Стамбула

Что вы увидите 🤩

  • Гарем Долмабахче
  • Галатская башня
  • Район Балат
  • Вселенский партриархат
  • Церковь Марии Монгольской
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Стамбул - это многонациональный и многомиллионный город. И это отразилось как на истории так и внешнем виде города.
На нашей экскурсии мы посетим гарем самого богатого дворца "Долмабахче". Поднимемся на Галатскую башню и осмотрим город с высоты птичьего полета. Затем переедем в один из самых колоритных и самобытных районов города - Балат, который в последнее время стал излюбленным местом для фотосессий, и не случайно, ведь тут много цветных домиков, узких улочек и вездесущих стамбульских кошек. По пути мы узнаем, где расположен Вселенский патриархат, и если повезет поставим свечку в одной из самых старых православных церквей византийский времен - церкви Марии Монгольской. Эта церковь обладает особой атмосферой, ведь именно эта маленька церковь никогда не была мечетью.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Услуги гида
  • Входные билеты в гарем Долмабахче и Галатскую башню
Что не входит?
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: около входа в дворец Долмабахче
    Завершение: пристань Эминёню
    Когда и сколько длится?
    Когда: Пн, Ср, Пт, Вс - в 16:00, Чт - любое время
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    Что если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Пн, Ср, Пт, Вс - в 16:00, Чт - любое время

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