Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Стамбул - это многонациональный и многомиллионный город. И это отразилось как на истории так и внешнем виде города.
На нашей экскурсии мы посетим гарем самого богатого дворца "Долмабахче". Поднимемся на Галатскую башню и осмотрим город с высоты птичьего полета. Затем переедем в один из самых колоритных и самобытных районов города - Балат, который в последнее время стал излюбленным местом для фотосессий, и не случайно, ведь тут много цветных домиков, узких улочек и вездесущих стамбульских кошек. По пути мы узнаем, где расположен Вселенский патриархат, и если повезет поставим свечку в одной из самых старых православных церквей византийский времен - церкви Марии Монгольской. Эта церковь обладает особой атмосферой, ведь именно эта маленька церковь никогда не была мечетью.
Ответы на вопросы
Что входит?
Услуги гида
Входные билеты в гарем Долмабахче и Галатскую башню
Что не входит?
Где начинаем и завершаем?
Начало: около входа в дворец Долмабахче
Завершение: пристань Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: Пн, Ср, Пт, Вс - в 16:00, Чт - любое время
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пн, Ср, Пт, Вс - в 16:00, Чт - любое время
Айдын К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них