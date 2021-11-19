Стамбул - это многонациональный и многомиллионный город. И это отразилось как на истории так и внешнем виде города.

На нашей экскурсии мы посетим гарем самого богатого дворца "Долмабахче". Поднимемся на Галатскую башню и осмотрим город с высоты птичьего полета. Затем переедем в один из самых колоритных и самобытных районов города - Балат, который в последнее время стал излюбленным местом для фотосессий, и не случайно, ведь тут много цветных домиков, узких улочек и вездесущих стамбульских кошек. По пути мы узнаем, где расположен Вселенский патриархат, и если повезет поставим свечку в одной из самых старых православных церквей византийский времен - церкви Марии Монгольской. Эта церковь обладает особой атмосферой, ведь именно эта маленька церковь никогда не была мечетью.