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Краски ночного города - на Автомобиле

Олег К.
Олег К. – Гид из Стамбула
Краски ночного города - на Автомобиле
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🌃Ночная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €200 за экскурсию

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Краски ночного города - на Автомобиле
Краски ночного города - на Автомобиле

Что вы увидите

  • Чамлыджа
  • Пьер-Лоти
  • Галатский мост
  • Каракой
Можно посетить десятки экскурсии 🧭 и сотни мест, но если вы не видели ночной город 🏙️, то значит вы не были в Стамбуле!
Наше путешествие мы начнём с отеля, откуда я заберу вас.
Посетим мечеть "Чамлыджа", чтобы насладиться прекрасным видом на ночной город 🏙️, с самого высокого холма в городе, зайдём в мечеть и узнаем почему она самая большая. Это то, что вы не видели никогда.
Оттуда мы направимся на пит-стоп, чтобы попробовать местный стрит-фуд с турецкими "мидьями и кокоречем". Прогуляться 👣 вдоль набережной, узнать секреты Босфора и историю 📖 завоевания города, чтобы насладиться всей местной культурой и историей 📖.
Сев обратно в автомобиль мы направимся в знаменитую кафетерию "Пьер-Лоти", где узнаем историю 📖 знаменоносца пророка Муххамеда, и почему там находится кладбище.
Завершим нашу прогулку 👣 у знаменитого галатского моста, где увидим все достопримечательности 🏛️ и больше этот город 🏙️, не будет для нас прежним.
Что входит
  • Трансфер из отеля - экскурсия - и трансфер обратно
Что не входит
  • Еда - оплачевается отдельно
Начало
🚩 Ваш Отель
Место завершения
🏁 Ваш отель
Краски ночного города - на Автомобиле
Краски ночного города - на Автомобиле
Краски ночного города - на Автомобиле
Краски ночного города - на Автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег К.
Олег К.
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Олег К. проводит ещё 3 экскурсии

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