Можно посетить десятки экскурсии 🧭 и сотни мест, но если вы не видели ночной город 🏙️, то значит вы не были в Стамбуле!

Наше путешествие мы начнём с отеля, откуда я заберу вас.

Посетим мечеть "Чамлыджа", чтобы насладиться прекрасным видом на ночной город 🏙️, с самого высокого холма в городе, зайдём в мечеть и узнаем почему она самая большая. Это то, что вы не видели никогда.

Оттуда мы направимся на пит-стоп, чтобы попробовать местный стрит-фуд с турецкими "мидьями и кокоречем". Прогуляться 👣 вдоль набережной, узнать секреты Босфора и историю 📖 завоевания города, чтобы насладиться всей местной культурой и историей 📖.

Сев обратно в автомобиль мы направимся в знаменитую кафетерию "Пьер-Лоти", где узнаем историю 📖 знаменоносца пророка Муххамеда, и почему там находится кладбище.

Завершим нашу прогулку 👣 у знаменитого галатского моста, где увидим все достопримечательности 🏛️ и больше этот город 🏙️, не будет для нас прежним.