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Круиз на яхте по Босфору и Золотому Рогу

Зара О.
Зара О. – Гид из Стамбула
Стамбул – облик самого загадочного и чарующего турецкого города.

Его невозможно исследовать до конца, ведь каждый переулок кроет в себе яркие и пестрые детали.

Погулять по нему вы сможете в любое время дня и ночи, поэтому мы предлагаем вам поехать исследовать крупнейший город 🏙️ Турции с воды! Вы увидите дворец Бейлербей, мечеть Сулеймана, крепость Румели Хисар и Девичью башню.

И все это – с уютной палубы нашей яхты.

А наш гид расскажет вам об этом загадочном городе.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €28 за человека

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Круиз на яхте по Босфору и Золотому Рогу
Круиз на яхте по Босфору и Золотому Рогу

Что вы увидите

  • Босфор и босфорские мосты
  • Дворец Бейлербей
  • Дворец Долмабахче
  • Дворец Чыраган
  • Девичья башня
  • Золотой Рог
  • Крепость Румели Хисар
  • Мечеть Ортакёй
  • Мечеть султана Сулеймана
  • Мечеть Сулеймание
  • Мост Фатиха Мехмеда
  • Район Арнавуткёй
  • Район Ускюдар
  • Холм Пьера Лоти
Прогулка на яхте 🛥️ по Босфору — несравненная возможность прочувствовать неповторимый дух этого города. Пролив Босфор — это само дыхание Стамбула, соленое, наполненное криками чаек и шумом волн.
Старинные виллы, башни и крепости, теснящиеся с обеих сторон пролива. Европа и Азия, соединенные гигантскими мостами, каждый из которых не похож на другой. Во время прогулки по Босфору вы проплывете между двух континентов, насладитесь видами берегов европейской и азиатской части, посмотрите на древнюю крепость Румели Хисар и легендарную Девичью Башню.
За времена своего существования башня пережила множество землетрясений и пожаров, побывав при этом маяком, тюрьмой и больницей. Крепость Румели Хисар сыграла свою историческую роль при штурме Константинополя в 1453 году, отрезав город 🏙️ от Черного моря 🌊 завершении экскурсии 🧭 вы посетите одну из лучших смотровых площадок азиатской части Стамбула, откуда открываются потрясающие виды на город.
Что входит
  • Билет на теплоход
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Круиз на яхте по Босфору и Золотому Рогу
Круиз на яхте по Босфору и Золотому Рогу
Круиз на яхте по Босфору и Золотому Рогу
Круиз на яхте по Босфору и Золотому Рогу
Круиз на яхте по Босфору и Золотому Рогу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зара О.
Зара О.
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Зара О. проводит ещё 5 экскурсий

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