Прогулка на яхте 🛥️ по Босфору — несравненная возможность прочувствовать неповторимый дух этого города. Пролив Босфор — это само дыхание Стамбула, соленое, наполненное криками чаек и шумом волн.

Старинные виллы, башни и крепости, теснящиеся с обеих сторон пролива. Европа и Азия, соединенные гигантскими мостами, каждый из которых не похож на другой. Во время прогулки по Босфору вы проплывете между двух континентов, насладитесь видами берегов европейской и азиатской части, посмотрите на древнюю крепость Румели Хисар и легендарную Девичью Башню.

За времена своего существования башня пережила множество землетрясений и пожаров, побывав при этом маяком, тюрьмой и больницей. Крепость Румели Хисар сыграла свою историческую роль при штурме Константинополя в 1453 году, отрезав город 🏙️ от Черного моря 🌊 завершении экскурсии 🧭 вы посетите одну из лучших смотровых площадок азиатской части Стамбула, откуда открываются потрясающие виды на город.