Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Что вас ожидает

Увлекательная прогулка

Из бухты Золотой рог мы поплывем к проливу Босфор — дворцам Долмабахче, Чираган, Бейлербей. Вы услышите о временах Византийской и Османской империй, узнаете интересные факты из жизни известных султанов и подивитесь старинным легендам. С борта яхты вы полюбуетесь мечетью Ортакёй и величественными мостами Стамбула. Мы проедем мимо девичьей Башни и знаменитых йал (летние резиденции) султанов и визирей, и поговорим о современной жизни Турции.

Организационные детали