Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

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Круиз по Босфору: прогулка на яхте

Отдохнуть на борту яхты, любуясь старинными дворцами и мечетями, и познакомиться с историей Стамбула

Kenan
Kenan – представитель из Стамбула
Мы совершим небольшой морской круиз, чтобы взглянуть на Стамбул с необычного ракурса.

Вы увидите знакомые достопримечательности 🏛️ с воды и услышите необычные истории 📖 о памятниках, выдающихся личностях и ключевых событиях былых эпох.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🗽Самое популярное
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €15 за человека

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Круиз по Босфору: прогулка на яхте
Круиз по Босфору: прогулка на яхте

Что вас ожидает

Увлекательная прогулка
Из бухты Золотой рог мы поплывем к проливу Босфор — дворцам Долмабахче, Чираган, Бейлербей. Вы услышите о временах Византийской и Османской империй, узнаете интересные факты из жизни известных султанов и подивитесь старинным легендам. С борта яхты вы полюбуетесь мечетью Ортакёй и величественными мостами Стамбула. Мы проедем мимо девичьей Башни и знаменитых йал (летние резиденции) султанов и визирей, и поговорим о современной жизни Турции.

Организационные детали

  • На яхте 🛥️ с вами будет русскоязычный гид
  • Обычно на яхте мы предлагаем чай, кофе и сладости, но в период эпидемии коронавирусной инфекции действуют ограничительные меры. Возьмите с собой перекус и воду.
Начало и место завершения
🚩 в порту Эминёню
Круиз по Босфору: прогулка на яхте
Круиз по Босфору: прогулка на яхте
Круиз по Босфору: прогулка на яхте

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00 и 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Kenan
Kenan
Добро пожаловать в Стамбул... Я Кенан, капитан яхты, на которой вы сможете увидеть наш любимый город с красивых ракурсов. Моя команда гидов расскажет вам интересные истории о городе и познакомит с его непердаваемым колоритом.
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