Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Увлекательная прогулка Из бухты Золотой рог мы поплывем к проливу Босфор — дворцам Долмабахче, Чираган, Бейлербей. Вы услышите о временах Византийской и Османской империй, узнаете интересные факты из жизни известных султанов и подивитесь старинным легендам. С борта яхты вы полюбуетесь мечетью Ортакёй и величественными мостами Стамбула. Мы проедем мимо девичьей Башни и знаменитых йал (летние резиденции) султанов и визирей, и поговорим о современной жизни Турции.
Организационные детали
На яхте 🛥️ с вами будет русскоязычный гид
Обычно на яхте мы предлагаем чай, кофе и сладости, но в период эпидемии коронавирусной инфекции действуют ограничительные меры. Возьмите с собой перекус и воду.
Начало и место завершения
🚩 в порту Эминёню
Экскурсия проводится ежедневно в 11:00 и 16:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добро пожаловать в Стамбул... Я Кенан, капитан яхты, на которой вы сможете увидеть наш любимый город с красивых ракурсов. Моя команда гидов расскажет вам интересные истории о городе и познакомит с его непердаваемым колоритом.