Мария проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Фотографии с топовой террасы Стамбула

🕌 Предприимчивые стамбульцы открыли чудесную фото-локацию на крыше: отсюда видно и захватывающую панораму Босфора, и величественную мечеть Сулеймание, которая изображена на эмблеме города. Вокруг кружатся чайки, рядом лежат котики — штатные статисты декораций восточного царства. Я пофотографирую вас в этом антураже и поймаю ваши счастливые эмоции в объектив профессиональной камеры.

👗 Для фотосессии вы выберете наряды в османском стиле из тех, которые предоставляет фото-локация (если подойдут размеры; также я могу поделиться сшитыми мной тематическими платьями). По желанию вы смените несколько образов. Перед фотосессией вы сможете переодеться и поправить макияж и прическу в удобной гримерной.

Организационные детали