Мария проводит ещё 4 экскурсии

Фотографии с топовой террасы Стамбула 🕌 Предприимчивые стамбульцы открыли чудесную фото-локацию на крыше: отсюда видно и захватывающую панораму Босфора, и величественную мечеть Сулеймание, которая изображена на эмблеме города. Вокруг кружатся чайки, рядом лежат котики — штатные статисты декораций восточного царства. Я пофотографирую вас в этом антураже и поймаю ваши счастливые эмоции в объектив профессиональной камеры.
👗 Для фотосессии вы выберете наряды в османском стиле из тех, которые предоставляет фото-локация (если подойдут размеры; также я могу поделиться сшитыми мной тематическими платьями). По желанию вы смените несколько образов. Перед фотосессией вы сможете переодеться и поправить макияж и прическу в удобной гримерной.
Организационные детали
В течение 1-5 дней после фотосессии вы получите 50-200 фотографий в цветокоррекции
Чай/кофе, используемые для антуража, предоставляются бесплатно и выпиваются вами в процессе съемки
Начало и место завершения
🚩 у входа на вокзал "Сиркеджи"
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Ваша безопасность и комфорт — мой приоритет. Мне 35, 7 из которых я работала в правоохранительных органах в Москве и 5 — частным гидом в Стамбуле. Однажды и навсегда я влюбилась в этот город, его историю и культуру. Имею гос. диплом переводчика с турецкого языка. На моих экскурсиях вы узнаете всю историю города от его основания до наших дней.