Мария проводит ещё 4 экскурсии

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Крыша, чайки и Босфор! Фотосессия в османском стиле

Пофотографироваться в костюмах на знаменитой террасе Стамбула

Мария
Мария – Гид из Стамбула
Этот час станет сказкой о восточной принцессе — с вами в главной роли.

А может, и с вашим принцем.

Около мечети Сулеймание, на крыше, которая облетела весь инстаграм, вы пофотографируетесь в красивых 🤩 османских платьях.

Сразу после съемки у вас будет короткое видео для сторис, а через несколько дней вы получите множество фото, которые сохранят ваши воспоминания о Стамбуле.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏙С городских высот
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • От €60 за экскурсию

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Крыша, чайки и Босфор! Фотосессия в османском стиле
Крыша, чайки и Босфор! Фотосессия в османском стиле

Что вас ожидает

Фотографии с топовой террасы Стамбула
🕌 Предприимчивые стамбульцы открыли чудесную фото-локацию на крыше: отсюда видно и захватывающую панораму Босфора, и величественную мечеть Сулеймание, которая изображена на эмблеме города. Вокруг кружатся чайки, рядом лежат котики — штатные статисты декораций восточного царства. Я пофотографирую вас в этом антураже и поймаю ваши счастливые эмоции в объектив профессиональной камеры.

👗 Для фотосессии вы выберете наряды в османском стиле из тех, которые предоставляет фото-локация (если подойдут размеры; также я могу поделиться сшитыми мной тематическими платьями). По желанию вы смените несколько образов. Перед фотосессией вы сможете переодеться и поправить макияж и прическу в удобной гримерной.

Организационные детали

  • В течение 1-5 дней после фотосессии вы получите 50-200 фотографий в цветокоррекции
  • Чай/кофе, используемые для антуража, предоставляются бесплатно и выпиваются вами в процессе съемки
Начало и место завершения
🚩 у входа на вокзал "Сиркеджи"
Крыша, чайки и Босфор! Фотосессия в османском стиле
Крыша, чайки и Босфор! Фотосессия в османском стиле
Крыша, чайки и Босфор! Фотосессия в османском стиле
Крыша, чайки и Босфор! Фотосессия в османском стиле
Крыша, чайки и Босфор! Фотосессия в османском стиле
Крыша, чайки и Босфор! Фотосессия в османском стиле
Крыша, чайки и Босфор! Фотосессия в османском стиле
Крыша, чайки и Босфор! Фотосессия в османском стиле
Крыша, чайки и Босфор! Фотосессия в османском стиле
Крыша, чайки и Босфор! Фотосессия в османском стиле
Крыша, чайки и Босфор! Фотосессия в османском стиле
Крыша, чайки и Босфор! Фотосессия в османском стиле
Крыша, чайки и Босфор! Фотосессия в османском стиле

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Мария
Мария
Ваша безопасность и комфорт — мой приоритет. Мне 35, 7 из которых я работала в правоохранительных органах в Москве и 5 — частным гидом в Стамбуле. Однажды и навсегда я влюбилась в этот город, его историю и культуру. Имею гос. диплом переводчика с турецкого языка. На моих экскурсиях вы узнаете всю историю города от его основания до наших дней.
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Мария проводит ещё 4 экскурсии

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