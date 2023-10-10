Alexander — ваш гид в Стамбуле

Провёл экскурсии для 256 туристов

Всем привет. Меня зовут Алекс. Покажу вам Стамбул глазами человека, который живет здесь и любит этот город. Буду не таким гидом, который душит сухими фактами о Стамбуле, а интересным знакомым, радостно ожидающим гостей в этом огромном мегаполисе с богатейшей историей — чтобы и вы полюбили прекрасный Стамбул. P.S. Довольно хорошо фотографирую, поэтому без красивых фото для соц. сетей вы точно не останетесь.

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