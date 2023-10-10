Кузгунджук: прогулка по району с цветными домами

Посетить один из самых ярких кварталов в Азиатской части и раскрыть Стамбул по-новому

5
1 отзыв
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Кузгунджук — царство спокойствия, зелени, старинной архитектуры и радующих глаз красок в кипящем мегаполисе. Здесь мирно уживаются ислам и христианство, мечети и греческие церкви. Люди не спеша пьют кофе в симпатичных заведениях и любуются разноцветными домами. С радостью стану вашим проводником в этот волшебный мир!
Кузгунджук: прогулка по району с цветными домами
Кузгунджук: прогулка по району с цветными домами
Кузгунджук: прогулка по району с цветными домами
Кузгунджук: прогулка по району с цветными домами
Кузгунджук: прогулка по району с цветными домами
Кузгунджук: прогулка по району с цветными домами
Кузгунджук: прогулка по району с цветными домами
Кузгунджук: прогулка по району с цветными домами
Кузгунджук: прогулка по району с цветными домами
Кузгунджук: прогулка по району с цветными домами
Кузгунджук: прогулка по району с цветными домами
Кузгунджук: прогулка по району с цветными домами
Кузгунджук: прогулка по району с цветными домами
Кузгунджук: прогулка по району с цветными домами
Кузгунджук: прогулка по району с цветными домами
Кузгунджук: прогулка по району с цветными домами
Кузгунджук: прогулка по району с цветными домами
Кузгунджук: прогулка по району с цветными домами
Кузгунджук: прогулка по району с цветными домами
Ближайшие даты:
18
окт
19
окт
20
окт
23
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 4 часа вы:

  • Пройдёте по колоритным улочкам с красочными домами
  • Посетите две мечети: Йени Валиде и Михримах Султан
  • Познакомитесь с шедеврами великого Синана — главного османского архитектора
  • Подниметесь на холм Чамлыджа и полюбуетесь видом на Босфорский мост
  • Выпьете кофе или перекусите в одном из уютных модных кафе

И это далеко не всё!

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале Üsküdar или у метро Marmaray
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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10 окт 2023
очень понравилась экскурсия! Александр супер гид, отвечает на все вопросы, интересно рассказывает. 4 часа прошли незаметно, советую!

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