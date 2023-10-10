Посетить один из самых ярких кварталов в Азиатской части и раскрыть Стамбул по-новому
Кузгунджук — царство спокойствия, зелени, старинной архитектуры и радующих глаз красок в кипящем мегаполисе. Здесь мирно уживаются ислам и христианство, мечети и греческие церкви. Люди не спеша пьют кофе в симпатичных заведениях и любуются разноцветными домами. С радостью стану вашим проводником в этот волшебный мир!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 4 часа вы:
- Пройдёте по колоритным улочкам с красочными домами
- Посетите две мечети: Йени Валиде и Михримах Султан
- Познакомитесь с шедеврами великого Синана — главного османского архитектора
- Подниметесь на холм Чамлыджа и полюбуетесь видом на Босфорский мост
- Выпьете кофе или перекусите в одном из уютных модных кафе
И это далеко не всё!
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале Üsküdar или у метро Marmaray
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Alexander — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 256 туристов
Всем привет. Меня зовут Алекс. Покажу вам Стамбул глазами человека, который живет здесь и любит этот город. Буду не таким гидом, который душит сухими фактами о Стамбуле, а интересным знакомым, радостно ожидающим гостей в этом огромном мегаполисе с богатейшей историей — чтобы и вы полюбили прекрасный Стамбул. P.S. Довольно хорошо фотографирую, поэтому без красивых фото для соц. сетей вы точно не останетесь.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Valeriia
10 окт 2023
очень понравилась экскурсия! Александр супер гид, отвечает на все вопросы, интересно рассказывает. 4 часа прошли незаметно, советую!
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