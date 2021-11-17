Кузгунжук - квартал в азиатском районе Стамбула Ускюдар. Это самый живописный и красочный район Стамбула, именно поэтому тут мечтают дить большинство стамбульцев. Квартал, в котором хочеться поселиться, пить кофе в маленьких кафешках, гулять по уютным улочкам и любоваться видом на море. А еще этот квартал расположен рядом с одним из самых красивых дворцов султана - Бейлербейи.

Наша экскурсия начнется от пристани Эминеню, мы переедем на общественном пароме до пристани Ускюдар, по пути полюбуемся на Галатскую башню и видом на азиатскую сторону.

Далее общественным транспортом переедем до одного из самых красивых и богатых дворцов султана - дворец Бейлербейи, который был летней резиденцией. Этот дворец словно вышел из восточной сказки. Тут вы увидите искусное сочетание европейской архитектуры и восточной яркости. Этот дворец обладает яркой харизмой и не похож ни на один другой.

Затем мы пройдемся улочками Кузгунжука, который отличается от остального Стамбула своим спокойствием уютом. Квартал настолько яркий, в нем столько красивых уголков, что Вам обязательно захочется сделать много фото на память.