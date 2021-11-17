Кузгунжук - любовь моя
Кузгунжук - любовь моя
Кузгунжук - любовь моя
Кузгунжук - любовь моя
Кузгунжук - любовь моя
Кузгунжук - любовь моя
Кузгунжук - любовь моя
Кузгунжук - любовь моя

Что вы увидите 🤩

  • Галатскую башню
  • пристань Ускюдар
  • дворец Бейлербейи
  • квартал Кузгунжук
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Кузгунжук - квартал в азиатском районе Стамбула Ускюдар. Это самый живописный и красочный район Стамбула, именно поэтому тут мечтают дить большинство стамбульцев. Квартал, в котором хочеться поселиться, пить кофе в маленьких кафешках, гулять по уютным улочкам и любоваться видом на море. А еще этот квартал расположен рядом с одним из самых красивых дворцов султана - Бейлербейи.
Наша экскурсия начнется от пристани Эминеню, мы переедем на общественном пароме до пристани Ускюдар, по пути полюбуемся на Галатскую башню и видом на азиатскую сторону.
Далее общественным транспортом переедем до одного из самых красивых и богатых дворцов султана - дворец Бейлербейи, который был летней резиденцией. Этот дворец словно вышел из восточной сказки. Тут вы увидите искусное сочетание европейской архитектуры и восточной яркости. Этот дворец обладает яркой харизмой и не похож ни на один другой.
Затем мы пройдемся улочками Кузгунжука, который отличается от остального Стамбула своим спокойствием уютом. Квартал настолько яркий, в нем столько красивых уголков, что Вам обязательно захочется сделать много фото на память.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Сопровождение гида.
  • Проезд на общественном транспорте.
  • Билеты во дворец Бейлербейи
Что не входит?
  • Обратный проезд на азиатскую сторону Стамбула.
Где начинаем и завершаем?
Начало: пристань Эминеню
Завершение: пристань Ускюдар
Когда и сколько длится?
Когда: Пн, Ср, Пт, Вс - в 16:00, Чт - в любое время
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Пн, Ср, Пт, Вс - в 16:00, Чт - в любое время

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