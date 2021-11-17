Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Кузгунжук - квартал в азиатском районе Стамбула Ускюдар. Это самый живописный и красочный район Стамбула, именно поэтому тут мечтают дить большинство стамбульцев. Квартал, в котором хочеться поселиться, пить кофе в маленьких кафешках, гулять по уютным улочкам и любоваться видом на море. А еще этот квартал расположен рядом с одним из самых красивых дворцов султана - Бейлербейи.
Наша экскурсия начнется от пристани Эминеню, мы переедем на общественном пароме до пристани Ускюдар, по пути полюбуемся на Галатскую башню и видом на азиатскую сторону.
Далее общественным транспортом переедем до одного из самых красивых и богатых дворцов султана - дворец Бейлербейи, который был летней резиденцией. Этот дворец словно вышел из восточной сказки. Тут вы увидите искусное сочетание европейской архитектуры и восточной яркости. Этот дворец обладает яркой харизмой и не похож ни на один другой.
Затем мы пройдемся улочками Кузгунжука, который отличается от остального Стамбула своим спокойствием уютом. Квартал настолько яркий, в нем столько красивых уголков, что Вам обязательно захочется сделать много фото на память.
Ответы на вопросы
Что входит?
Сопровождение гида.
Проезд на общественном транспорте.
Билеты во дворец Бейлербейи
Что не входит?
Обратный проезд на азиатскую сторону Стамбула.
Где начинаем и завершаем?
Начало: пристань Эминеню
Завершение: пристань Ускюдар
Когда и сколько длится?
Когда: Пн, Ср, Пт, Вс - в 16:00, Чт - в любое время
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пн, Ср, Пт, Вс - в 16:00, Чт - в любое время
Айдын К.
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